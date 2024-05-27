1 чел.
По популярности
Авторский тур
7 дней
Большое путешествие по Азербайджану: неделя в стране гор, нефти и древностей
Увидеть первую в мире нефтяную вышку, исследовать древние города и расслабиться в горячих источниках
Начало: Баку, аэропорт или ваша гостиница
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€1 199 за всё до 3 чел.
Авторский тур
3 дня
Индивидуальный тур: архитектурные и природные чудеса Баку за 3 дня
Побывать в долине вулканов, погрузиться в местную культуру и посетить храм огнепоклонников
Начало: Аэропорт Баку
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
$600 за человека
Авторский тур
3 дня
Мистика, нефть и вино: Азербайджан, который удивляет
Сделать фантастические фотографии на фоне розовых озёр и загадать желание на горе Бешбармаг
Начало: Баку, аэропорт или ваша гостиница
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€495 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
Автотур в тёплой компании: Баку внутри и вокруг
Погулять по Старому городу, побывать в древних высокогорных сёлах и полюбоваться водопадами
Начало: Баку, аэропорт, до 19:00
5 июля в 08:00
12 июля в 08:00
8900080 100₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
Выходные в «городе Бога» с посещением природных локаций: индивидуальный тур
Пройтись по огненной земле, увидеть новый и старый Баку, бурлящую глину и розовое озеро
Начало: Аэропорт Баку, в удобное вам время (рекомендуем пе...
Сегодня в 08:00
14 июня в 08:00
520$468 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Авторский тур
5 дней
Знаменитые и секретные места Баку и окрестностей
Увидеть лучшее в мире здание, горящую гору и грязевые вулканы и прогуляться вдоль Каспия
Начало: Баку, аэропорт, до 19:00
21 июня в 08:00
28 июня в 08:00
7200064 800₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Древний город Шеки: мир разноцветных витражей, шёлковых платков и вкуснейшей халвы
Исследовать Ханский дворец и насладиться восточными сладостями
Начало: Баку, утро
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€300 за всё до 7 чел.
Авторский тур
4 дня
Шарм древности и авангард современности: уикенд в Баку в вашей компании
Познакомиться с архитектурой и кухней столицы, увидеть чудо природы и пожить в SPA-отеле
Начало: Баку, аэропорт, до 16:00
20 июня в 16:00
27 июня в 16:00
45 000₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
Индивидуальное путешествие по климатическим поясам Азербайджана
Обойти места съёмок советских фильмов, увидеть «азербайджанский Марс» и пылающую гору
Начало: Баку, аэропорт или ваш отель, первая половина дня
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
1240$1 116 за всё до 4 чел.
Авторский тур
11 дней
Многообразие Азербайджана: от древних ремёсел до небоскрёбов
Увидеть горные сёла, продегустировать органическое вино и полюбоваться современной архитектурой Баку
Начало: Баку, аэропорт, утро
5 сен в 10:00
3 окт в 10:00
$1 480 за человека
Последние отзывы на туры
- ААлена27 мая 2024Вернулись из нашего чудесного путешествия в Баку. Смело могу рекомендовать Азика, он составил нам классный маршрут на все 6 дней
- ООльга18 мая 2024Была в Баку впервые и хочу высказать благодарность Рашаду за прекрасный тур. Он учел все пожелания, нам удалось увидеть даже
- ЛЛея16 мая 2024Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Шагину,наверное благодаря ему, его любви к Азербайджану, он влюбил нас тоже в эту страну💖мы
- ККатерина12 мая 2024Решение поехать в Баку было принято срочно за 1-2 дня, но не смотря на это, путешествие состоялось лучшим образом благодаря
- ННаталия6 мая 2024На майские праздники открыли для себя теплый и гостеприимный Баку. Поскольку приехали впервые, то решили сразу взять трехдневный тур. И
- ММария5 мая 2024Азербайджан прекрасен! А вот программа маршрута далеко не идеальна. В первый день совершенно не остается времени на старый город, ко
- ВВлада29 апреля 2024Скажу сразу- понравилось все! Мы первый раз были в Баку и решили, что город и местные достопримечательности нужно смотреть с
- ЕЕлена11 апреля 2024Чингиз очень увлеченный рассказчик, нам все понравилось, за исключением того, что в дождь все-таки не надо посещать грязевые вулканы
- ННаталья14 февраля 2024Спасибо нашему гиду Рашаду за теплый прием, за заботливое сопровождение по всем объектам, за интересные рассказы о городе и окрестностях. Мы чувствовали себя гостями Рашада! Неожиданно для себя открыли такой необычный город - Ницца и Дубай вместе:)
- ИИрина25 января 2024программа тура составлена хорошо, по сравнению с другими турами на мой взгляд она оптимальная. Работа гида мне не понравилась: в
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «На машине»
Самые популярные туры этой рубрики в Баку
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 10
- Большое путешествие по Азербайджану: неделя в стране гор, нефти и древностей
- Индивидуальный тур: архитектурные и природные чудеса Баку за 3 дня
- Мистика, нефть и вино: Азербайджан, который удивляет
- Автотур в тёплой компании: Баку внутри и вокруг
- Выходные в «городе Бога» с посещением природных локаций: индивидуальный тур
Какие места ещё посмотреть в Баку
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит тур в Баку в июне 2024
Сейчас в Баку в категории "На машине" можно забронировать 10 авторских туров от 300 до 80 100 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Туры на русском языке в Баку (Азербайджан 🇦🇿) – у нас можно купить 10 туров на 2024 год на машине, 15 ⭐ отзывов, цены от €300. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август