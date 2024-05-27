Туры по Баку на машине с гидом

Найдено 10 туров в категории «На машине» в Баку на русском языке, цены от €300, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Большое путешествие по Азербайджану: неделя в стране гор, нефти и древностей
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
5 отзывов
Большое путешествие по Азербайджану: неделя в стране гор, нефти и древностей
Увидеть первую в мире нефтяную вышку, исследовать древние города и расслабиться в горячих источниках
Начало: Баку, аэропорт или ваша гостиница
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1 199 за всё до 3 чел.
Индивидуальный тур: архитектурные и природные чудеса Баку за 3 дня
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
2 отзыва
Индивидуальный тур: архитектурные и природные чудеса Баку за 3 дня
Побывать в долине вулканов, погрузиться в местную культуру и посетить храм огнепоклонников
Начало: Аэропорт Баку
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
$600 за человека
Мистика, нефть и вино: Азербайджан, который удивляет
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
4 отзыва
Мистика, нефть и вино: Азербайджан, который удивляет
Сделать фантастические фотографии на фоне розовых озёр и загадать желание на горе Бешбармаг
Начало: Баку, аэропорт или ваша гостиница
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
495 за всё до 3 чел.
Автотур в тёплой компании: Баку внутри и вокруг
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
1 отзыв
Автотур в тёплой компании: Баку внутри и вокруг
Погулять по Старому городу, побывать в древних высокогорных сёлах и полюбоваться водопадами
Начало: Баку, аэропорт, до 19:00
5 июля в 08:00
12 июля в 08:00
8900080 100 за человека
Выходные в «городе Бога» с посещением природных локаций: индивидуальный тур
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Выходные в «городе Бога» с посещением природных локаций: индивидуальный тур
Пройтись по огненной земле, увидеть новый и старый Баку, бурлящую глину и розовое озеро
Начало: Аэропорт Баку, в удобное вам время (рекомендуем пе...
Сегодня в 08:00
14 июня в 08:00
520$468 за всё до 4 чел.
Знаменитые и секретные места Баку и окрестностей
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
5 дней
Знаменитые и секретные места Баку и окрестностей
Увидеть лучшее в мире здание, горящую гору и грязевые вулканы и прогуляться вдоль Каспия
Начало: Баку, аэропорт, до 19:00
21 июня в 08:00
28 июня в 08:00
7200064 800 за человека
Древний город Шеки: мир разноцветных витражей, шёлковых платков и вкуснейшей халвы
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
Древний город Шеки: мир разноцветных витражей, шёлковых платков и вкуснейшей халвы
Исследовать Ханский дворец и насладиться восточными сладостями
Начало: Баку, утро
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
300 за всё до 7 чел.
Шарм древности и авангард современности: уикенд в Баку в вашей компании
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Шарм древности и авангард современности: уикенд в Баку в вашей компании
Познакомиться с архитектурой и кухней столицы, увидеть чудо природы и пожить в SPA-отеле
Начало: Баку, аэропорт, до 16:00
20 июня в 16:00
27 июня в 16:00
45 000 за человека
Индивидуальное путешествие по климатическим поясам Азербайджана
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
Индивидуальное путешествие по климатическим поясам Азербайджана
Обойти места съёмок советских фильмов, увидеть «азербайджанский Марс» и пылающую гору
Начало: Баку, аэропорт или ваш отель, первая половина дня
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
1240$1 116 за всё до 4 чел.
Многообразие Азербайджана: от древних ремёсел до небоскрёбов
🚗 На машине
Авторский тур
11 дней
Многообразие Азербайджана: от древних ремёсел до небоскрёбов
Увидеть горные сёла, продегустировать органическое вино и полюбоваться современной архитектурой Баку
Начало: Баку, аэропорт, утро
5 сен в 10:00
3 окт в 10:00
$1 480 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Алена
    27 мая 2024
    Большое путешествие по Азербайджану: неделя в стране гор, нефти и древностей
    Вернулись из нашего чудесного путешествия в Баку. Смело могу рекомендовать Азика, он составил нам классный маршрут на все 6 дней
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    нашего пребывания, решал любые вопросы которые у нас возникали, показал такие места, после которых друзья, который родились в Баку, сказали мы такого не видели. Так что если вы хотите насыщенного отпуска и ни отчем не переживать смело обращайтесь к Азику.

    Вернулись из нашего чудесного путешествия в Баку. Смело могу рекомендовать Азика, он составил нам классный маршрутВернулись из нашего чудесного путешествия в Баку. Смело могу рекомендовать Азика, он составил нам классный маршрут
  • О
    Ольга
    18 мая 2024
    Выходные в «городе Бога» с посещением природных локаций: индивидуальный тур
    Была в Баку впервые и хочу высказать благодарность Рашаду за прекрасный тур. Он учел все пожелания, нам удалось увидеть даже
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    больше, чем планировали. Было здорово, что в дождливый день ехали смотреть достопримечательности в окрестностях, где погода была лучше и в итоге увидели все по максимуму и насладились своим путешествием!

  • Л
    Лея
    16 мая 2024
    Мистика, нефть и вино: Азербайджан, который удивляет
    Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Шагину,наверное благодаря ему, его любви к Азербайджану, он влюбил нас тоже в эту страну💖мы
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    посетили разные уголки с огромной историей, места силы, винодельни …. люди гостеприимные везде даже в самых отдаленных местах, столько информации за три дня🙌огромное спасибо 🙏 мы уже планируем нашу осеннюю поездку в полном уже составе💖

    Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Шагину,наверное благодаря ему, его любви к Азербайджану, он влюбил насХочу выразить огромную благодарность нашему гиду Шагину,наверное благодаря ему, его любви к Азербайджану, он влюбил насХочу выразить огромную благодарность нашему гиду Шагину,наверное благодаря ему, его любви к Азербайджану, он влюбил насХочу выразить огромную благодарность нашему гиду Шагину,наверное благодаря ему, его любви к Азербайджану, он влюбил насХочу выразить огромную благодарность нашему гиду Шагину,наверное благодаря ему, его любви к Азербайджану, он влюбил насХочу выразить огромную благодарность нашему гиду Шагину,наверное благодаря ему, его любви к Азербайджану, он влюбил насХочу выразить огромную благодарность нашему гиду Шагину,наверное благодаря ему, его любви к Азербайджану, он влюбил насХочу выразить огромную благодарность нашему гиду Шагину,наверное благодаря ему, его любви к Азербайджану, он влюбил насХочу выразить огромную благодарность нашему гиду Шагину,наверное благодаря ему, его любви к Азербайджану, он влюбил насХочу выразить огромную благодарность нашему гиду Шагину,наверное благодаря ему, его любви к Азербайджану, он влюбил нас
  • К
    Катерина
    12 мая 2024
    Мистика, нефть и вино: Азербайджан, который удивляет
    Решение поехать в Баку было принято срочно за 1-2 дня, но не смотря на это, путешествие состоялось лучшим образом благодаря
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    Tripster и нашему замечательному гиду Шаину (Shahinn Tour Trawligwhith Shahin). Авиабилеты были куплены под программу, по отелям подсказали с Tripster. Программа началась с трапа самолета, мы сразу окунулись в восточную сказку. Открыли для себя замечательную новую страну, все прошло по программе и более того, благодаря нашему гиду, который поразил своей эрудицией, знанием истории и любовью к своей родине. 3 дня пролетели как 3 часа. Осталось желание только вернуться, от гида узнали о курорте Нафталан. Понравилось все, только погода иногда шалила, но мы этого даже не заметили….

  • Н
    Наталия
    6 мая 2024
    Индивидуальный тур: архитектурные и природные чудеса Баку за 3 дня
    На майские праздники открыли для себя теплый и гостеприимный Баку. Поскольку приехали впервые, то решили сразу взять трехдневный тур. И
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    совершенно не прогадали! Офил познакомил нас со всеми достопримечательностями в городе и окрестностях, помог решить все наши вопросы помимо экскурсий. Это очень спокойный, доброжелательный, пунктуальный человек с глубокими знаниями и любовью к своему городу. С ним интересно пообщаться на любые темы. Будьте готовы к тому, что эти дни будут очень насыщенны на впечатления!

  • М
    Мария
    5 мая 2024
    Мистика, нефть и вино: Азербайджан, который удивляет
    Азербайджан прекрасен! А вот программа маршрута далеко не идеальна. В первый день совершенно не остается времени на старый город, ко
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    времени прибытия туда уже закрыто всё. Также в первый день не продуманы вьезды-выезды из города и в город. Логичнее тогда было бы прогулку по старому городу поставить между вулканами и храмом огнепоклонников, или вообще перенести старый город на второй день, когда возвращение в город в 17 часов. Ситуацию спас гид Эльдар, который был с нами в 1 и 3 день. Ему огромная благодарность за эрудицию, великолепное чувство юмора, деликатность. Отдельное ему спасибо за ощущение полного погружения в культуру и историю, за остановки не предусмотренные программой, за ценные советы и прекрасную музыку. Гид второго дня Октай нормальный, без нареканий, но не показался влюбленным в свою страну и в свою работу, в отличии от Эльдара, у которого реально горят глаза во время экскурсии.

    Азербайджан прекрасен! А вот программа маршрута далеко не идеальна. В первый день совершенно не остается времениАзербайджан прекрасен! А вот программа маршрута далеко не идеальна. В первый день совершенно не остается времениАзербайджан прекрасен! А вот программа маршрута далеко не идеальна. В первый день совершенно не остается времениАзербайджан прекрасен! А вот программа маршрута далеко не идеальна. В первый день совершенно не остается времениАзербайджан прекрасен! А вот программа маршрута далеко не идеальна. В первый день совершенно не остается времениАзербайджан прекрасен! А вот программа маршрута далеко не идеальна. В первый день совершенно не остается времениАзербайджан прекрасен! А вот программа маршрута далеко не идеальна. В первый день совершенно не остается времениАзербайджан прекрасен! А вот программа маршрута далеко не идеальна. В первый день совершенно не остается времениАзербайджан прекрасен! А вот программа маршрута далеко не идеальна. В первый день совершенно не остается времениАзербайджан прекрасен! А вот программа маршрута далеко не идеальна. В первый день совершенно не остается времени
  • В
    Влада
    29 апреля 2024
    Индивидуальный тур: архитектурные и природные чудеса Баку за 3 дня
    Скажу сразу- понравилось все! Мы первый раз были в Баку и решили, что город и местные достопримечательности нужно смотреть с
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    гидом) выбрали трехдневную программу от Офила и не прогадали: в программу входит встреча и проводы в аэропорту, 1 день обзорная экскурсия по городу и 2 дня экскурсии за городом. Хочется отметить пунктуальность и обязательность Офила, а также его знание всех этих мест, обычаев и искреннюю любовь к Азербайджану, которую он донес и до нас 🙏 посетили все места, которые указаны по плану, пили чай, гид возил нас в рыбный ресторан, в который мы возвращались уже сами повторно 😋 к тому же Офил всегда был на связи, отвечал на все наши вопросы, в том числе куда сходить, что посмотреть и где купить) помог по выгодному курсу поменять деньги, порекомендовал банки, рестораны, магазины))) возил нас на рынок 👍

    Скажу сразу- понравилось все! Мы первый раз были в Баку и решили, что город и местныеСкажу сразу- понравилось все! Мы первый раз были в Баку и решили, что город и местныеСкажу сразу- понравилось все! Мы первый раз были в Баку и решили, что город и местныеСкажу сразу- понравилось все! Мы первый раз были в Баку и решили, что город и местныеСкажу сразу- понравилось все! Мы первый раз были в Баку и решили, что город и местныеСкажу сразу- понравилось все! Мы первый раз были в Баку и решили, что город и местныеСкажу сразу- понравилось все! Мы первый раз были в Баку и решили, что город и местныеСкажу сразу- понравилось все! Мы первый раз были в Баку и решили, что город и местныеСкажу сразу- понравилось все! Мы первый раз были в Баку и решили, что город и местныеСкажу сразу- понравилось все! Мы первый раз были в Баку и решили, что город и местные
  • Е
    Елена
    11 апреля 2024
    Выходные в «городе Бога» с посещением природных локаций: индивидуальный тур
    Чингиз очень увлеченный рассказчик, нам все понравилось, за исключением того, что в дождь все-таки не надо посещать грязевые вулканы
  • Н
    Наталья
    14 февраля 2024
    Выходные в «городе Бога» с посещением природных локаций: индивидуальный тур
    Спасибо нашему гиду Рашаду за теплый прием, за заботливое сопровождение по всем объектам, за интересные рассказы о городе и окрестностях. Мы чувствовали себя гостями Рашада! Неожиданно для себя открыли такой необычный город - Ницца и Дубай вместе:)
    Спасибо нашему гиду Рашаду за теплый прием, за заботливое сопровождение по всем объектам, за интересные рассказыСпасибо нашему гиду Рашаду за теплый прием, за заботливое сопровождение по всем объектам, за интересные рассказыСпасибо нашему гиду Рашаду за теплый прием, за заботливое сопровождение по всем объектам, за интересные рассказыСпасибо нашему гиду Рашаду за теплый прием, за заботливое сопровождение по всем объектам, за интересные рассказыСпасибо нашему гиду Рашаду за теплый прием, за заботливое сопровождение по всем объектам, за интересные рассказыСпасибо нашему гиду Рашаду за теплый прием, за заботливое сопровождение по всем объектам, за интересные рассказыСпасибо нашему гиду Рашаду за теплый прием, за заботливое сопровождение по всем объектам, за интересные рассказыСпасибо нашему гиду Рашаду за теплый прием, за заботливое сопровождение по всем объектам, за интересные рассказы
  • И
    Ирина
    25 января 2024
    Большое путешествие по Азербайджану: неделя в стране гор, нефти и древностей
    программа тура составлена хорошо, по сравнению с другими турами на мой взгляд она оптимальная. Работа гида мне не понравилась: в
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    части тура мне бы хотелось больше информации от гида о стане и культуре в процессе экскурсий и переездов, даже пусть и воды, для меня было мало. Во вторых в последний день входит поснщение рынка, мы просили специи и варенье, гид везет к своим продавцам на некрамивом рынке, это в принципе приемлемо, тк он получант процент с продавца, это и не скрывается, нам без разницы где купить, а гиду приятно, НО продавец обманул нас с ценой на товар в 5 раз! Как бы в сумме это всего 3 тыс рублей но впечатление испорчено. Я не рекомендую данного гида своим знакомым. При этом мы были на аналогичных турах в узбекестане, армении, на кавказе - гиды настойчиво останавливали покупки при завышении цен на рынках ВСЕГДА. Поэтому лично для меня было неожидонностью такое поведение гида, тк тур индивидуальный и очень не дешовый.

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «На машине»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 10
  1. Большое путешествие по Азербайджану: неделя в стране гор, нефти и древностей
  2. Индивидуальный тур: архитектурные и природные чудеса Баку за 3 дня
  3. Мистика, нефть и вино: Азербайджан, который удивляет
  4. Автотур в тёплой компании: Баку внутри и вокруг
  5. Выходные в «городе Бога» с посещением природных локаций: индивидуальный тур
Какие места ещё посмотреть в Баку
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Гобустан
  2. Янардаг
  3. Апшерон
  4. Девичья башня
  5. Старый город
  6. Джума-Мечеть
  7. Мечеть Биби-Эйбат
  8. Кахетия
  9. Нагорный парк
  10. Розовые озера
Сколько стоит тур в Баку в июне 2024
Сейчас в Баку в категории "На машине" можно забронировать 10 авторских туров от 300 до 80 100 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Туры на русском языке в Баку (Азербайджан 🇦🇿) – у нас можно купить 10 туров на 2024 год на машине, 15 ⭐ отзывов, цены от €300. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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