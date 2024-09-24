Индивидуальный тур: архитектурные и природные чудеса Баку за 3 дня
Побывать в долине вулканов, погрузиться в местную культуру и посетить храм огнепоклонников
Начало: Аэропорт Баку
16 апр в 08:00
12 мая в 08:00
$765 за всё до 3 чел.
Увидеть Баку и влюбиться: всё главное в столице и окрестностях
Пройти по городу в свете дня и ночных огней, изучить Ичери-Шехер, съездить в Атешгях и на Янардаг
Начало: Аэропорт Баку, по времени рейса
11 апр в 10:00
17 апр в 10:00
30 962 ₽ за человека
Вкусный тур-погружение по окрестностям Баку: только для вашей компании
Побывать в гостях у ремесленника и познакомиться с кухней и достоянием страны за 2 дня
Начало: Баку, выезд рано утром (время и место по договорён...
9 апр в 09:00
12 апр в 09:00
€750 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на туры
- ММарсель24 сентября 2024Очень понравилась подача информации. Офил увлекает, задает вопросы, рассказывает очень здорово. Показал и рассказал очень много интересного включая детали, о которых вряд ли бы догадались. Гид пунктуальный, общительный, внимательный. Очень рекомендуем. Мы остались довольны. Оценка 10 из 10. Супер.
- РРаксана16 августа 2024Очень понравился тур. Гид знает места, про которые даже местные не все знают, рассказывал интересные факты о достопримечательностях, много чего изгнала об истории. Очень приятный, культурный и умный человек. Очень рада, что попала на этот тут
- ННаталия6 мая 2024На майские праздники открыли для себя теплый и гостеприимный Баку. Поскольку приехали впервые, то решили сразу взять трехдневный тур. И
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Перезагрузка»
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