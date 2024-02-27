Необычные туры по Баку

Найдено 3 тура в категории «Необычные» в Баку на русском языке, цены от $559, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
2 дня на севере Азербайджана: из Баку - в селения Губа и Гусар (ШахДаг)
🚶 Пешая
скидка
20%
Авторский тур
2 дня
1 отзыв
2 дня на севере Азербайджана: из Баку - в селения Губа и Гусар (ШахДаг)
Начало: Автовокзал Баку, станция метро Автовокзал
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
от 699$559 за всё до 4 чел.
Большое путешествие по Азербайджану: неделя в стране гор, нефти и древностей
🚶 Пешая
Авторский тур
6 дней 6 часов
Большое путешествие по Азербайджану: неделя в стране гор, нефти и древностей
Начало: По месту проживания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $1 200 за человека
Природные богатства Северного Азербайджана за 5 дней
🚶 Пешая
Авторский тур
5 дней
Природные богатства Северного Азербайджана за 5 дней
Начало: Автовокзал Баку, станция метро Автовокзал
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$1 999 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    27 февраля 2024
    2 дня на севере Азербайджана: из Баку - в селения Губа и Гусар (ШахДаг)
    Хочу сказать огромное спасибо гиду Нико за потрясающую экскурсию! Забрал прямо от отеля, далее ночь в невероятно уютном домике и утром
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    незабываемое путешествие в горы, через ущелье неописуемой красоты! Горы/ старая деревня/ таинственный туман/ лыжный комплекс с потрясными склонами/ канатная дорога/ вкуснейшая еда. Эти два дня были незабываемые! Отель- 5+ Экскурсия-5+ Виды-5+ Еда-5+ Чуткий гид с отменным чувством юмора и знанием истории! Однозначно рекомендую! Если хотите увидеть природу Азербайджана во всей красе- вам к Нико. Очень хочется вернуться в другое время года и точно знаю кто покажет все на высшем уровне

  • S
    Stepanov
    26 апреля 2023
    Древний город мастеров Лагич
    Ездили с гидом-водителем Рафаилом. Всё понравилось. Комфортный автомобиль. Рафаил постарался обеспечить максимальный комфорт нам с ребятами-подростками. Лагич- интересный старый городок. Кто любит изделия ручной работы, специи, чай, думаю понравится.
  • Е
    Екатерина
    12 января 2023
    Древний город мастеров Лагич
    Очень интересная, увлекательная, познавательная экскурсия, в ходе которой можно увидеть новый срез Азербайджана: скальные пещеры, древнюю мечеть, горное село Лагич
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    с его мастерскими и магазинчиками. Благодаря Орхану все было организовано на высшем уровне. Очень впечатлил обед в доме местного жителя в селе Лагич: отличная возможность увидеть и прочувствовать изнутри быт местных жителей, а еда выше всяких похвал, просто пальчики оближешь.

  • L
    LARISA
    8 июня 2022
    Тур в Гянджа - город сокровищ
    Мы заказали несколько экскурсий с гидом Анаром Рустамли, включая и этот тур в Гянджу. Посетили массу интересных и красивых мест
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    (Баку, Гянджа, Габала, Шеки, Ивановка, Лагич, Ханалыг, Куба, Красная Слобода и др.). Очень признательны нашему гиду. Анар - настоящий профессионал своего дела, знающий большое количество интересных исторических подробностей о каждом месте. В процессе экскурсии он выкладывается на все 100%. В результате экскурсия может закончиться даже ночью))) Помимо прочего, он всегда может посоветовать хорошие места для проживания, вкусные аутентичные рестораны и кафе. Анар знаком со многими скульпторами, граверами, художниками, приводит в их мастерские - показывает весь процесс творчества, знакомит с мастерами. Это очень большой плюс! Следует добавить, что сам Анар, при всех своих знаниях, - очень скромный и порядочный человек. И он очень понравился нашему маленькому сыну, который тонко чувствует хороших людей. Получили большое удовольствие от экскурсий.

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Необычные»

Самые популярные туры этой рубрики в Баку
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. 2 дня на севере Азербайджана: из Баку - в селения Губа и Гусар (ШахДаг)
  2. Большое путешествие по Азербайджану: неделя в стране гор, нефти и древностей
  3. Природные богатства Северного Азербайджана за 5 дней
Какие места ещё посмотреть в Баку
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Гобустан
  2. Янардаг
  3. Апшерон
  4. Девичья башня
  5. Старый город
  6. Джума-Мечеть
  7. Мечеть Биби-Эйбат
  8. Кахетия
  9. Нагорный парк
  10. Розовые озера
Сколько стоит тур в Баку в июне 2024
Сейчас в Баку в категории "Необычные" можно забронировать 3 тура от 559 до 1 999 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Туры на русском языке в Баку (Азербайджан 🇦🇿) – у нас можно купить 3 тура на 2024 год по теме «Необычные», 1 ⭐ отзыв, цены от $559. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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