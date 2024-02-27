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20%
Авторский тур
2 дня
2 дня на севере Азербайджана: из Баку - в селения Губа и Гусар (ШахДаг)
Начало: Автовокзал Баку, станция метро Автовокзал
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
от 699$559 за всё до 4 чел.
Авторский тур
6 дней 6 часов
Большое путешествие по Азербайджану: неделя в стране гор, нефти и древностей
Начало: По месту проживания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $1 200 за человека
Авторский тур
5 дней
Природные богатства Северного Азербайджана за 5 дней
Начало: Автовокзал Баку, станция метро Автовокзал
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$1 999 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена27 февраля 2024Хочу сказать огромное спасибо гиду Нико за потрясающую экскурсию! Забрал прямо от отеля, далее ночь в невероятно уютном домике и утром
- SStepanov26 апреля 2023Древний город мастеров ЛагичЕздили с гидом-водителем Рафаилом. Всё понравилось. Комфортный автомобиль. Рафаил постарался обеспечить максимальный комфорт нам с ребятами-подростками. Лагич- интересный старый городок. Кто любит изделия ручной работы, специи, чай, думаю понравится.
- ЕЕкатерина12 января 2023Древний город мастеров ЛагичОчень интересная, увлекательная, познавательная экскурсия, в ходе которой можно увидеть новый срез Азербайджана: скальные пещеры, древнюю мечеть, горное село Лагич
- LLARISA8 июня 2022Тур в Гянджа - город сокровищМы заказали несколько экскурсий с гидом Анаром Рустамли, включая и этот тур в Гянджу. Посетили массу интересных и красивых мест
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Необычные»
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