Индивидуально в Габалу и Шеки: древние святыни, наследие ханов, азербайджанская Швейцария
Увидеть храмы разных религий, дворец, караван-сараи и мехелле, отдохнуть у горных водопадов и озера
Приглашаю вас на выходные в предгорья Большого Кавказа.
Здесь раскинулся Габалинский район, который благодаря богатству природы и красоте пейзажей сравнивают со Швейцарией.
Я покажу наиболее впечатляющие нерукотворные уголки: озеро Нохур, вершину Туфандаг, читать дальше
водопады Семь красавиц и Хал-Хал.
Познакомлю с многовековыми святынями разных религий и эпох: вы увидите Джума-мечеть в Шемахе, албано-удинскую церковь в Нидже и христианский храм в Кише.
А в бывшей столице Шекинского ханства окунётесь в восточную атмосферу прошлых столетий: тут сохранились ханский дворец с искусными росписями и витражами, крепость, караван-сараи, мехелле и даже чинары, высаженные в 1530 году.
Джума-мечеть в Шемахе, водопад Семь красавиц, озеро Нохур, гора Туфандаг
Встретимся в Баку и поедем в Шемаху — на родину коварной царицы из сказки Пушкина. Тут расположена одна из старейших святынь Кавказа — Джума-мечеть 8 века.
Побываем в азербайджанской Швейцарии — окрестностях города Габала. Полюбуемся шедеврами природы — водопадом Семь красавиц и озером Нохур. По канатной дороге поднимемся на вершину Туфандаг, где открыт горнолыжный курорт.
Ночевать останемся в Габале или Шеки. Вечером я порекомендую вам хороший ресторан местной кухни для ужина.
2 день
Водопад Хал-Хал, святыни Ниджа и Киша, ханское наследие Шеки
Продолжим изучать нерукотворные красоты и древние памятники архитектуры. Доберёмся к водопаду Хал-Хал, который находится высоко над уровнем моря, в глубине вековых лесов.
Заедем в Нидж, где живут удины, и осмотрим церковь Святого Елисея, ранее принадлежавшую армянской епархии. А в селе Киш зайдём в храм времён Кавказской Албании.
Остаток выходных проведём в Шеки, который входит в число древнейших городов страны. Старый центр, охраняемый ЮНЕСКО, включает ханский дворец, караван-сараи, мехелле, ремесленные лавки. Также рекомендую попробовать здесь пити — сытный суп из баранины, который томится в закрытой посуде 12 часов.
Тур индивидуальный, проведение возможно в любые удобные вам даты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место вашего проживания в Баку, время по договорённости
Завершение: Место вашего проживания в Баку, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аяз — ваша команда гидов в Баку
Я сопровождаю гостей в путешествиях. Рассказываю о достопримечательностях, особенностях маршрута и других объектах. Знаю массу интересной информации в области истории, географии и культуры, а также способен увлекательно и доступно поделиться ею с разными людьми. Работаю с командой.