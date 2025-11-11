Встретимся в Баку и поедем в Шемаху — на родину коварной царицы из сказки Пушкина. Тут расположена одна из старейших святынь Кавказа — Джума-мечеть 8 века.

Побываем в азербайджанской Швейцарии — окрестностях города Габала. Полюбуемся шедеврами природы — водопадом Семь красавиц и озером Нохур. По канатной дороге поднимемся на вершину Туфандаг, где открыт горнолыжный курорт.

Ночевать останемся в Габале или Шеки. Вечером я порекомендую вам хороший ресторан местной кухни для ужина.