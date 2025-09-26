Экскурсия в Ленкорань предлагает уникальную возможность посетить местные чайные плантации и попробовать разнообразные сорта чая.
Участники узнают о процессе производства чая и насладятся традиционным чаепитием с местными сладостями.
Далее маршрут ведет в Гирканский заповедник, где гости смогут оценить богатство флоры и фауны региона. Это идеальный выбор для тех, кто хочет насладиться природой и культурой Азербайджана
5 причин купить эту экскурсию
- 🍃 Уникальная природа Гирканского заповедника
- 🍵 Дегустация местного чая
- 🎋 Посещение чайных плантаций
- 🌿 Традиционное чаепитие
- 🦋 Богатая флора и фауна
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Ленкорани - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В это время природа особенно красива, а чаепитие на свежем воздухе приносит особое удовольствие. В апреле и октябре также можно насладиться красотой региона, хотя погода может быть менее предсказуемой. В зимние месяцы экскурсия также возможна, но стоит учитывать более прохладные условия.
Сейчас сентябрь — это идеальное время.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что можно увидеть
- Чайные плантации
- Гирканский заповедник
Описание экскурсииПриглашаем вас на увлекательную экскурсию в Ленкорань. Программа включает посещение местной чайной плантации, где вы сможете продегустировать разные сорта чая и узнать об особенностях его производства. После дегустации вас ждет традиционное чаепитие с местными сладостями. Далее экскурсия продолжится в Гирканском заповеднике, где вы сможете познакомиться с уникальной природой региона: его богатой флорой и фауной.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Услуги транспорта
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Входные билеты
- Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Из вашего отеля или апартамента
Завершение: По желанию
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Ленкорани
