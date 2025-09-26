Экскурсия в Ленкорань предлагает уникальную возможность посетить местные чайные плантации и попробовать разнообразные сорта чая.



Участники узнают о процессе производства чая и насладятся традиционным чаепитием с местными сладостями.



Далее маршрут ведет в Гирканский заповедник, где гости смогут оценить богатство флоры и фауны региона. Это идеальный выбор для тех, кто хочет насладиться природой и культурой Азербайджана

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Ленкорани - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В это время природа особенно красива, а чаепитие на свежем воздухе приносит особое удовольствие. В апреле и октябре также можно насладиться красотой региона, хотя погода может быть менее предсказуемой. В зимние месяцы экскурсия также возможна, но стоит учитывать более прохладные условия.

Сейчас сентябрь — это идеальное время.