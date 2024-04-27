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40%
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Ленкорань
Погрузитесь в атмосферу Ленкорани, где каждый уголок дышит историей и природной красотой. Узнайте секреты региона и насладитесь его дарами
«Вы проедете и пройдёте по уютным улицам и закоулкам, насладитесь ароматом чая на местных плантациях, полюбуетесь пейзажами на озере Ханбулан, побываете на целебных термальных водах и пляже с чёрным песком»
27 апр в 08:00
28 апр в 08:00
от €179
€297 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Ленкорань: морская сказка на юге Азербайджана
Увидеть самые живописные уголки города и окрестностей
«Наконец — горящая вода, удивительное природное явление»
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
от €180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Ленкорань: чай и заповедник
Отправляйтесь на экскурсию в Ленкорань: дегустация чая и чаепитие с местными сладостями, а также прогулка по Гирканскому заповеднику
Начало: Из вашего отеля или апартамента
«Далее экскурсия продолжится в Гирканском заповеднике, где вы сможете познакомиться с уникальной природой региона: его богатой флорой и фауной»
Завтра в 09:00
26 апр в 09:00
$170 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММераб27 апреля 2024Легкая и непринкженная поездка из Баку в Ленкорань. 200 км, а совсем другая природа, климат. Более зелено, легко дышится. Эльнур чрезвычайно доброжелателей и профессиональный гид, который помог сделать поездку ещё более познавательной
Ответы на вопросы от путешественников по Ленкорани в категории «Природа и пейзажи»
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