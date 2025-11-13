Увлекательное путешествие в Ленкорань подарит вам день, наполненный природными чудесами и историческими открытиями. Незабываемые впечатления гарантированы
Путешествие в Ленкорань обещает стать настоящим открытием! За один день можно увидеть величественный Тагдамский водопад, насладиться ароматом свежих чайных листьев на плантациях и полюбоваться зеркальной гладью озера Ханбулан. Вкусный обед читать дальше
в ресторане с видом на Каспийское море добавит ярких красок вашему дню.
Старинный маяк и мечеть Беюк Базар перенесут вас в атмосферу прошлых веков, а горящая вода удивит своей загадочностью. Не упустите шанс прикоснуться к истории и природе Азербайджана
Вы увидите могучий водопад, полюбуетесь сверкающими струями воды и вдохнёте чистый прохладный воздух. Далее — плантации, где выращивают знаменитый ленкоранский чай. Вы почувствуете аромат свежих чайных листьев и узнаете секреты производства. На берегу озера Ханбулан, утопающего в зелени, вы отдохнёте и полюбуетесь тем, как в воде отражается небо и окрестные горы. Пообедаем в уютном ресторане с великолепным видом на Каспийское море. Здесь вы ощутите вкусы юга и насладитесь азербайджанской кухней. Посетим старинный маяк, который веками освещал путь морякам. А рядом — древняя мечеть, окутанная атмосферой духовности и спокойствия. Наконец — горящая вода, удивительное природное явление. Пламя вырывается прямо из воды, будто в древних легендах об этом крае.
Организационные детали
Поездка пройдёт на комфортабельном Changan UNI-T, Toyota Corolla, Haval H6 или Ford Fusion
Дополнительно оплачивается обед по меню и купание в горячих источниках — €30 за чел.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 14 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Джабраил — ваша команда гидов в Ленкорани
Я профессиональный гид со знаниями истории, культуры и традиций Азербайджана. Мои экскурсии — это не просто прогулки, а увлекательные путешествия в прошлое, настоящее и будущее.
Почему выбирают меня? Каждая экскурсия адаптируется читать дальше
под ваши интересы, возраст и предпочтения. Увлекаю своими рассказами, превращая сухую информацию в яркие образы. Создаю дружелюбную атмосферу, чтобы вам было легко и приятно на экскурсии. Со мной вы узнаете тайны города, увидите скрытые от туристов уголки и получите уникальный опыт.
Если вы хотите, чтобы ваше путешествие стало яркой и вдохновляющей историей, я и мои коллеги — ваши идеальные гиды!