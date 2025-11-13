Мои заказы

Ленкорань: морская сказка на юге Азербайджана

Увлекательное путешествие в Ленкорань подарит вам день, наполненный природными чудесами и историческими открытиями. Незабываемые впечатления гарантированы
Путешествие в Ленкорань обещает стать настоящим открытием! За один день можно увидеть величественный Тагдамский водопад, насладиться ароматом свежих чайных листьев на плантациях и полюбоваться зеркальной гладью озера Ханбулан. Вкусный обед
в ресторане с видом на Каспийское море добавит ярких красок вашему дню.

Старинный маяк и мечеть Беюк Базар перенесут вас в атмосферу прошлых веков, а горящая вода удивит своей загадочностью. Не упустите шанс прикоснуться к истории и природе Азербайджана

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Величественный Тагдамский водопад
  • 🍃 Ароматные чайные плантации
  • 🏞️ Живописное озеро Ханбулан
  • 🍽️ Обед с видом на Каспийское море
  • 🕌 Древняя мечеть Беюк Базар
  • 🔥 Удивительное явление горящей воды
Ленкорань: морская сказка на юге Азербайджана© Джабраил
Что можно увидеть

  • Тагдамский водопад
  • Чайные плантации
  • Озеро Ханбулан
  • Старинный маяк
  • Мечеть Беюк Базар
  • Горящая вода

Описание экскурсии

Вы увидите могучий водопад, полюбуетесь сверкающими струями воды и вдохнёте чистый прохладный воздух.
Далее — плантации, где выращивают знаменитый ленкоранский чай. Вы почувствуете аромат свежих чайных листьев и узнаете секреты производства.
На берегу озера Ханбулан, утопающего в зелени, вы отдохнёте и полюбуетесь тем, как в воде отражается небо и окрестные горы.
Пообедаем в уютном ресторане с великолепным видом на Каспийское море. Здесь вы ощутите вкусы юга и насладитесь азербайджанской кухней.
Посетим старинный маяк, который веками освещал путь морякам. А рядом — древняя мечеть, окутанная атмосферой духовности и спокойствия.
Наконец — горящая вода, удивительное природное явление. Пламя вырывается прямо из воды, будто в древних легендах об этом крае.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на комфортабельном Changan UNI-T, Toyota Corolla, Haval H6 или Ford Fusion
  • Дополнительно оплачивается обед по меню и купание в горячих источниках — €30 за чел.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 14 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Джабраил
Джабраил — ваша команда гидов в Ленкорани
Я профессиональный гид со знаниями истории, культуры и традиций Азербайджана. Мои экскурсии — это не просто прогулки, а увлекательные путешествия в прошлое, настоящее и будущее. Почему выбирают меня? Каждая экскурсия адаптируется
под ваши интересы, возраст и предпочтения. Увлекаю своими рассказами, превращая сухую информацию в яркие образы. Создаю дружелюбную атмосферу, чтобы вам было легко и приятно на экскурсии. Со мной вы узнаете тайны города, увидите скрытые от туристов уголки и получите уникальный опыт. Если вы хотите, чтобы ваше путешествие стало яркой и вдохновляющей историей, я и мои коллеги — ваши идеальные гиды!

