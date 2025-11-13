в ресторане с видом на Каспийское море добавит ярких красок вашему дню. Старинный маяк и мечеть Беюк Базар перенесут вас в атмосферу прошлых веков, а горящая вода удивит своей загадочностью. Не упустите шанс прикоснуться к истории и природе Азербайджана

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Вы увидите могучий водопад, полюбуетесь сверкающими струями воды и вдохнёте чистый прохладный воздух.

Далее — плантации, где выращивают знаменитый ленкоранский чай. Вы почувствуете аромат свежих чайных листьев и узнаете секреты производства.

На берегу озера Ханбулан, утопающего в зелени, вы отдохнёте и полюбуетесь тем, как в воде отражается небо и окрестные горы.

Пообедаем в уютном ресторане с великолепным видом на Каспийское море. Здесь вы ощутите вкусы юга и насладитесь азербайджанской кухней.

Посетим старинный маяк, который веками освещал путь морякам. А рядом — древняя мечеть, окутанная атмосферой духовности и спокойствия.

Наконец — горящая вода, удивительное природное явление. Пламя вырывается прямо из воды, будто в древних легендах об этом крае.

Организационные детали