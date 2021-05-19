Полезная информация о Шеках

Что нужно знать о Шеках: 🌇 расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Шеках
02:1458
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇦🇿 Азербайджан
Название городаШеки
По-английскиSheki
Столица регионаШеки является столицей региона
Население города63 000 чел.
Часовой поясAsia/Baku
Средняя высота549 м. от уровня моря

Где находятся Шеки на карте

Поиск и сравнение цен на туры