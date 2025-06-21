Индивидуальная
до 6 чел.
Велотрип по Браславу
Прокатиться по городу и увидеть самые живописные его локации
Начало: На ул. Щорса
Завтра в 17:00
1 авг в 11:00
от 2000 ₽ за всё до 6 чел.
Водная прогулка
Кругосветка впечатлений: водная прогулка по озёрам Браслава
Прокатиться с ветерком, полюбоваться природой и узнать о богатой истории этих мест
Начало: На берегу озера Поцех
Завтра в 12:30
1 авг в 12:30
4400 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Вокруг ожерелья Браславских озёр с орнитологом (на вашем автомобиле)
Прикоснуться к дикой природе самого озёрного региона Беларуси
Начало: У автовокзала г. Браслава
2 авг в 10:00
3 авг в 09:30
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССофья21 июня 2025Два в одном: и покататься на велосипеде, и узнать о городе! Конечно экскурсия для тех, кто умеет кататься) Кристина – классный гид, видно, что любит свой город и показывает его со всей душой
Ответы на вопросы от путешественников по Браславу в категории «На выходные»
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