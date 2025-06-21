Найдено 3 экскурсии в категории « Индивидуальные » в Браславе, цены от 2000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году

На велосипеде 2 часа 1 отзыв Индивидуальная до 6 чел. Велотрип по Браславу Прокатиться по городу и увидеть самые живописные его локации Начало: На ул. Щорса от 2000 ₽ за всё до 6 чел. 2.5 часа Водная прогулка Кругосветка впечатлений: водная прогулка по озёрам Браслава Прокатиться с ветерком, полюбоваться природой и узнать о богатой истории этих мест Начало: На берегу озера Поцех 4400 ₽ за всё до 3 чел. На машине 8 часов Индивидуальная до 4 чел. Вокруг ожерелья Браславских озёр с орнитологом (на вашем автомобиле) Прикоснуться к дикой природе самого озёрного региона Беларуси Начало: У автовокзала г. Браслава 8000 ₽ за всё до 4 чел. Другие экскурсии Браслава Последние отзывы на экскурсии С Софья Велотрип по Браславу Два в одном: и покататься на велосипеде, и узнать о городе! Конечно экскурсия для тех, кто умеет кататься) Кристина – классный гид, видно, что любит свой город и показывает его со всей душой

Ответы на вопросы от путешественников по Браславу в категории «Индивидуальные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Браславе Велотрип по Браславу Кругосветка впечатлений: водная прогулка по озёрам Браслава Вокруг ожерелья Браславских озёр с орнитологом (на вашем автомобиле) В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3 Сколько стоит экскурсия по Браславу в июле 2025 Сейчас в Браславе в категории "Индивидуальные" можно забронировать 3 экскурсии от 2000 до 8000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5

Любите не зависеть от других и самостоятельно решать куда и когда ехать на экскурсию в Браславе? Предлагаем купить экскурсию с индивидуальным гидом, например, вы посетите местные достопримечательности на автомобиле или микроавтобусе. Низкие цены, много отзывов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2025