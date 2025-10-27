Описание экскурсииВ Брестской крепости история — буквально на расстоянии вытянутой руки. Мы не пойдём в мемориальный комплекс, а спустимся в подземный город с казармами, складами и бойницами — в казематы западного форта. Осмотрим Кобринское укрепление и фортификации советского периода. Погрузимся в историю крепости, которая веками была ключевым пунктом на западной границе страны. Увидим надписи времён Российской империи на стенах. Побываем на месте пленения последнего защитника крепости — майора Гаврилова. Увидим образцы фортификации советского периода, доты линии Молотова. Я расскажу об истории строительства и эксплуатации фортификационных сооружений и Брест-Литовского укреплённого района, обороне 1939 и 1941 годов, судьбах защитников и их семьях и многое другое Важная информация: Эта программа не включает посещение мемориального комплекса. При желании вы осмотрите его самостоятельно после экскурсии На маршруте будут лестницы, поэтому он не подойдёт для маломобильных путешественников, в том числе детей в колясках
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Я встречу вас у ворот крепости, которые будут ближе к вам
Завершение: Брест
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
- Эта программа не включает посещение мемориального комплекса. При желании вы осмотрите его самостоятельно после экскурсии
- На маршруте будут лестницы, поэтому он не подойдёт для маломобильных путешественников, в том числе детей в колясках
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
27 окт 2025
Замечательная экскурсия! 3 часа пролетели на одном дыхании. . Сергей очень интересно и увлекательно рассказывает и показывает, остались довольны. В следующий приезд обязательно отправились бы на еще какую-нибудь экскурсию с ним!
Входит в следующие категории Бреста
Похожие экскурсии из Бреста
Групповая
до 13 чел.
Лучший выборГрупповая экскурсия по заброшенной части Брестской крепости
Побывать на местах исторический событий и услышать малоизвестные подробности
Начало: У Северо-Западных ворот
25 дек в 09:30
26 дек в 09:30
1500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Брестская крепость. Летопись истории
Узнайте тайны Брестской крепости, посетив её забытые уголки и изучив героическую оборону 1941 года. Погружение в историю гарантировано
Начало: У ворот Брестской крепости
Завтра в 09:30
10 дек в 09:30
9900 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия по нетуристической Брестской крепости
Побывать на местах исторический событий и услышать малоизвестные подробности
Начало: У Северных ворот
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 6500 ₽ за всё до 6 чел.