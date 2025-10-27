Описание Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы 5 1 отзыв

Описание экскурсии В Брестской крепости история — буквально на расстоянии вытянутой руки. Мы не пойдём в мемориальный комплекс, а спустимся в подземный город с казармами, складами и бойницами — в казематы западного форта. Осмотрим Кобринское укрепление и фортификации советского периода. Погрузимся в историю крепости, которая веками была ключевым пунктом на западной границе страны. Увидим надписи времён Российской империи на стенах. Побываем на месте пленения последнего защитника крепости — майора Гаврилова. Увидим образцы фортификации советского периода, доты линии Молотова. Я расскажу об истории строительства и эксплуатации фортификационных сооружений и Брест-Литовского укреплённого района, обороне 1939 и 1941 годов, судьбах защитников и их семьях и многое другое Важная информация: Эта программа не включает посещение мемориального комплекса. При желании вы осмотрите его самостоятельно после экскурсии На маршруте будут лестницы, поэтому он не подойдёт для маломобильных путешественников, в том числе детей в колясках

Где начинаем и завершаем? Начало: Я встречу вас у ворот крепости, которые будут ближе к вам Завершение: Брест Когда и сколько длится? Экскурсия длится около 2 часов Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел. Важная информация Эта программа не включает посещение мемориального комплекса. При желании вы осмотрите его самостоятельно после экскурсии

На маршруте будут лестницы, поэтому он не подойдёт для маломобильных путешественников, в том числе детей в колясках