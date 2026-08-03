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Брестская крепость. Летопись истории

Узнайте тайны Брестской крепости, посетив её забытые уголки и изучив героическую оборону 1941 года. Погружение в историю гарантировано
Экскурсия по Брестской крепости предлагает уникальную возможность узнать её историю, начиная с основания древнего города. Путешественники смогут посетить заброшенный Западный форт и место последнего боя майора Гаврилова. Участники изучат ДОТы и узнают о создании Брестского укрепрайона.

Это не просто экскурсия, а возможность увидеть крепость изнутри, почувствовать её атмосферу и понять значение героической обороны 1941 года
5
329 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальные исторические места
  • 🕵️‍♂️ Тайны и загадки крепости
  • 🛡️ История героической обороны
  • 🌟 Атмосфера прошлого
  • 👣 Места, недоступные туристам

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Брестской крепости - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В это время крепость оживает, и можно насладиться её атмосферой в полной мере. В апреле и октябре также можно посетить крепость, но стоит учитывать возможность дождей. В зимние месяцы, с ноября по март, крепость доступна, но холодная погода может ограничить комфорт прогулок.
Сейчас август — это идеальное время.
Брестская крепость. Летопись истории
Брестская крепость. Летопись истории
Брестская крепость. Летопись истории

Что можно увидеть

  • Брестская крепость
  • Западный форт
  • ДОТы

Описание экскурсии

Мы посетим места, куда редко ступает нога туриста и о которых знают лишь некоторые местные жители. Побываем внутри заброшенного Западного форта — одного из двух на территории крепости. Невероятно атмосферное сооружение. Посетим место, где принял свой последний бой самый известный защитник крепости — майор Гаврилов. Изучим изнутри ДОТы, построенные уже перед войной, и узнаем историю создания Брестского укрепрайона, который частично проходил и через Брестскую крепость. И конечно же, вы узнаете о героической обороне 1941 года.

Это нетрадиционная экскурсия по крепости, возможность увидеть ее душу — сквозь бойницы забытых казематов и настенные надписи солдат позапрошлого века.

Организационные детали

  • Оставшаяся часть стоимости оплачивается гиду на месте в белорусских рублях
  • Центральную часть с монументами после экскурсии путешественник изучает сам
  • Надевайте удобную обувь и одежду по сезону
  • Экскурсия недоступна путешественникам с детскими колясками

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У ворот Брестской крепости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим
Максим — ваш гид в Бресте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 6665 туристов
Я родился и вырос в Бресте. Закончил исторический факультет Брестского государственного университета. Чем больше узнаю свой город, тем больше хочется его изучать. И он постоянно дает для этого новые возможности. В какой-то момент понял, что хочу делиться своими знаниями с путешественниками. Этим и продолжаю заниматься по сей день.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 329 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
321
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А
Было круто! Понравилось и взрослым и детям. Максим окунулся даже в историю Бреста. Благодаря такому экскурсу значение и суть событий связанных с Брестской крепостью стали очень понятны.
После экскурсии, поведенной Максимом немного передохнули и с полным осознанием зашли в комплекс через главный вход.
Ощущения и эмоции испытали в полном объеме уже с учетом полученных знаний.
Было круто! Понравилось и взрослым и детям. Максим окунулся даже в историю Бреста. Благодаря такому экскурсу
Было круто! Понравилось и взрослым и детям. Максим окунулся даже в историю Бреста. Благодаря такому экскурсу
Было круто! Понравилось и взрослым и детям. Максим окунулся даже в историю Бреста. Благодаря такому экскурсу
Было круто! Понравилось и взрослым и детям. Максим окунулся даже в историю Бреста. Благодаря такому экскурсу
Было круто! Понравилось и взрослым и детям. Максим окунулся даже в историю Бреста. Благодаря такому экскурсу
Было круто! Понравилось и взрослым и детям. Максим окунулся даже в историю Бреста. Благодаря такому экскурсу
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Валерия
Были в Бресте 28 июня 2026 и очень хотели попасть на экскурсию по Брестской крепости. Экскурсию проводил Олег. Я муж и две дочки (14) и (16) остались в полном восторге.
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Могу охарактеризовать Олега как человека который очень подкован в материале, ответил нам на все возникающие вопросы. Всю экскурсию хотелось ходить к нему как приклеенные. И слушать не отрываясь. Хочу отметить что с нами были дочки и как многие молодые люди они не очень любят 3-х часовые исторические экскурсии, но Олега они слушали. У него есть точно талант подавать материал очень интересно и не «давя авторитетом»
Очень мудрый и глубокий человек. По дороге обратно пообщались о жизни, стране. Приятно когда человек так любит свою страну, семью, и то чем он занимается.
Не раздумывайте ни минуты. Берите экскурсию и вы узнаете очень много интересных, трогатнльных до мурашек фактов, и проведете время с очень интересующимся своим делом человеком.

Были в Бресте 28 июня 2026 и очень хотели попасть на экскурсию по Брестской крепости. Экскурсию
Были в Бресте 28 июня 2026 и очень хотели попасть на экскурсию по Брестской крепости. Экскурсию
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Н
Экскурсия по Брестская крепость «Летопись истории» стала для нас очень сильным и глубоким впечатлением.

Мы были вдвоем. На наши даты (25 апреля 2026) изначально было доступно только время на 17:00, но
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я попросила перенести пораньше. Максим оперативно ответил и предложил вариант на 14:00, предупредив, что экскурсию проведёт другой гид — Олег. Мы согласились и ни разу не пожалели.

Экскурсия длилась около 3 часов и прошла на одном дыхании. Мы узнали историю места ещё с тех времён, когда здесь был город, затем — период Великое княжество Литовское и Речь Посполитая, а также как в XIX веке по решению российского императора на месте города начали строить мощную крепость с фортами, рвами и укреплениями.

Отдельно затронули период, когда Брест в 1918–1939 годах находился в составе Польши, а затем снова стал советским. И, конечно, очень подробно говорили о трагических событиях Великая Отечественная война — почти по дням: о героической обороне крепости, когда фронт уже ушёл далеко вперёд, а защитники продолжали держаться.

Несмотря на длительность, экскурсия была лёгкой для восприятия: Олег рассказывает очень структурированно и увлекательно. Мы заходили в менее туристические, полузаброшенные части крепости, видели надписи ещё XIX века — это производит особое впечатление.

После экскурсии мы самостоятельно прошлись по основной части мемориала. Территория крепости огромная, и только благодаря такой экскурсии начинаешь по-настоящему понимать масштаб и значение этого места.

Мы изучали Брестскую крепость в школе, видели фильмы — но побывать здесь лично оказалось совсем другим, более глубоким опытом.

Отдельно хочется отметить Олега — видно, что он с большим уважением и трепетом относится к истории и умеет передать это слушателям.

Искренне рекомендуем эту экскурсию — это не просто прогулка, а настоящее погружение в историю.

Экскурсия по Брестская крепость «Летопись истории» стала для нас очень сильным и глубоким впечатлением.
Экскурсия по Брестская крепость «Летопись истории» стала для нас очень сильным и глубоким впечатлением.
Экскурсия по Брестская крепость «Летопись истории» стала для нас очень сильным и глубоким впечатлением.
Экскурсия по Брестская крепость «Летопись истории» стала для нас очень сильным и глубоким впечатлением.
Экскурсия по Брестская крепость «Летопись истории» стала для нас очень сильным и глубоким впечатлением.
Экскурсия по Брестская крепость «Летопись истории» стала для нас очень сильным и глубоким впечатлением.
Экскурсия по Брестская крепость «Летопись истории» стала для нас очень сильным и глубоким впечатлением.
Экскурсия по Брестская крепость «Летопись истории» стала для нас очень сильным и глубоким впечатлением.
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М
Отличный экскурсовод. показал места, в которые мы сами бы никогда не полезли. показал и рассказал как велись бои, памятные отметки от людей, которые находились в крепости, так же места где снимались фильмы. все четко и размеренно. ответил на все вопросы, которые возникали до и во время экскурсии.
Отличный экскурсовод. показал места, в которые мы сами бы никогда не полезли. показал и рассказал как
Отличный экскурсовод. показал места, в которые мы сами бы никогда не полезли. показал и рассказал как
Отличный экскурсовод. показал места, в которые мы сами бы никогда не полезли. показал и рассказал как
Отличный экскурсовод. показал места, в которые мы сами бы никогда не полезли. показал и рассказал как
Отличный экскурсовод. показал места, в которые мы сами бы никогда не полезли. показал и рассказал как
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А
Мы рады, что заказали именно эту экскурсию. Максим провел нас такими тропами, о существовании которых мы даже не подозревали. рассказал и показал очень много интересного, все слушали открыв рты, даже дети. Очень профессиональный гид, подстраивается под любую компанию, в зависимости от погруженности в тему, возрастного состава. Никому не будет скучно, это точно! Очень рекомендую!
Мы рады, что заказали именно эту экскурсию. Максим провел нас такими тропами, о существовании которых мы
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Лариса
Брест без прикрас: боль, тишина и настоящая история.
Это была не экскурсия — это было погружение. Огромное спасибо нашему гиду Максиму за смелость показать Брест с той стороны, которую не встретишь
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в стандартных туристических буклетах.
Особое спасибо за посещение заброшенных локаций Западного фронта. Там, где нет музейных стёкол и громких дикторов, атмосфера военных лет ощущается физически — мороз по коже, ком в горле и эта тяжелая, звенящая тишина. Мы не просто услышали, мы прочувствовали всю боль этой земли. Это невероятно сильный, эмоциональный, но очень важный опыт.
Отдельный плюс — Максим не оставил нас после экскурсии, его советы по самостоятельному продолжению знакомства с городом оказались бесценны. Мы остались не с чувством опустошения, а с желанием копать глубже.
Спасибо за честную историю и уважительный подход. Такие экскурсии переворачивают сознание. Обязательно вернёмся еще.

Брест без прикрас: боль, тишина и настоящая история.
Брест без прикрас: боль, тишина и настоящая история.
Брест без прикрас: боль, тишина и настоящая история.
Брест без прикрас: боль, тишина и настоящая история.
Брест без прикрас: боль, тишина и настоящая история.
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Входит в следующие категории Бреста

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