Экскурсия по Брестской крепости предлагает уникальную возможность узнать её историю, начиная с основания древнего города. Путешественники смогут посетить заброшенный Западный форт и место последнего боя майора Гаврилова. Участники изучат ДОТы и узнают о создании Брестского укрепрайона.
Это не просто экскурсия, а возможность увидеть крепость изнутри, почувствовать её атмосферу и понять значение героической обороны 1941 года
Это не просто экскурсия, а возможность увидеть крепость изнутри, почувствовать её атмосферу и понять значение героической обороны 1941 года
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальные исторические места
- 🕵️♂️ Тайны и загадки крепости
- 🛡️ История героической обороны
- 🌟 Атмосфера прошлого
- 👣 Места, недоступные туристам
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения Брестской крепости - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В это время крепость оживает, и можно насладиться её атмосферой в полной мере. В апреле и октябре также можно посетить крепость, но стоит учитывать возможность дождей. В зимние месяцы, с ноября по март, крепость доступна, но холодная погода может ограничить комфорт прогулок.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Брестская крепость
- Западный форт
- ДОТы
Описание экскурсии
Мы посетим места, куда редко ступает нога туриста и о которых знают лишь некоторые местные жители. Побываем внутри заброшенного Западного форта — одного из двух на территории крепости. Невероятно атмосферное сооружение. Посетим место, где принял свой последний бой самый известный защитник крепости — майор Гаврилов. Изучим изнутри ДОТы, построенные уже перед войной, и узнаем историю создания Брестского укрепрайона, который частично проходил и через Брестскую крепость. И конечно же, вы узнаете о героической обороне 1941 года.
Это нетрадиционная экскурсия по крепости, возможность увидеть ее душу — сквозь бойницы забытых казематов и настенные надписи солдат позапрошлого века.
Организационные детали
- Оставшаяся часть стоимости оплачивается гиду на месте в белорусских рублях
- Центральную часть с монументами после экскурсии путешественник изучает сам
- Надевайте удобную обувь и одежду по сезону
- Экскурсия недоступна путешественникам с детскими колясками
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ворот Брестской крепости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид в Бресте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 6665 туристов
Я родился и вырос в Бресте. Закончил исторический факультет Брестского государственного университета. Чем больше узнаю свой город, тем больше хочется его изучать. И он постоянно дает для этого новые возможности. В какой-то момент понял, что хочу делиться своими знаниями с путешественниками. Этим и продолжаю заниматься по сей день.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 329 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Было круто! Понравилось и взрослым и детям. Максим окунулся даже в историю Бреста. Благодаря такому экскурсу значение и суть событий связанных с Брестской крепостью стали очень понятны.
После экскурсии, поведенной Максимом немного передохнули и с полным осознанием зашли в комплекс через главный вход.
Ощущения и эмоции испытали в полном объеме уже с учетом полученных знаний.
После экскурсии, поведенной Максимом немного передохнули и с полным осознанием зашли в комплекс через главный вход.
Ощущения и эмоции испытали в полном объеме уже с учетом полученных знаний.
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Были в Бресте 28 июня 2026 и очень хотели попасть на экскурсию по Брестской крепости. Экскурсию проводил Олег. Я муж и две дочки (14) и (16) остались в полном восторге.
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Н
Экскурсия по Брестская крепость «Летопись истории» стала для нас очень сильным и глубоким впечатлением.
Мы были вдвоем. На наши даты (25 апреля 2026) изначально было доступно только время на 17:00, но
Мы были вдвоем. На наши даты (25 апреля 2026) изначально было доступно только время на 17:00, но
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М
Отличный экскурсовод. показал места, в которые мы сами бы никогда не полезли. показал и рассказал как велись бои, памятные отметки от людей, которые находились в крепости, так же места где снимались фильмы. все четко и размеренно. ответил на все вопросы, которые возникали до и во время экскурсии.
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А
Мы рады, что заказали именно эту экскурсию. Максим провел нас такими тропами, о существовании которых мы даже не подозревали. рассказал и показал очень много интересного, все слушали открыв рты, даже дети. Очень профессиональный гид, подстраивается под любую компанию, в зависимости от погруженности в тему, возрастного состава. Никому не будет скучно, это точно! Очень рекомендую!
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Брест без прикрас: боль, тишина и настоящая история.
Это была не экскурсия — это было погружение. Огромное спасибо нашему гиду Максиму за смелость показать Брест с той стороны, которую не встретишь
Это была не экскурсия — это было погружение. Огромное спасибо нашему гиду Максиму за смелость показать Брест с той стороны, которую не встретишь
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