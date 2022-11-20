Мы посетим места, куда редко ступает нога туриста и о которых знают лишь некоторые местные жители. Побываем внутри заброшенного Западного форта — одного из двух на территории крепости. Невероятно атмосферное сооружение. Посетим место, где принял свой последний бой самый известный защитник крепости — майор Гаврилов. Изучим изнутри ДОТы, построенные уже перед войной, и проникнемся их хрониками. И конечно же, вы узнаете о героической обороне 1941 года.
Это нетрадиционная экскурсия по официальной части крепости, возможность увидеть ее душу — сквозь бойницы забытых казематов и настенные надписи солдат позапрошлого века.
Надевайте удобную обувь и одежду по сезону.