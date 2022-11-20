Брестская крепость. Летопись истории

Нестандартная экскурсия по крепости, которая покажет ее настоящую, неприкрытую душу

Кем, когда и с какой целью была воздвигнута Брестская крепость? Что находилось здесь до ее строительства? Почему всё сделано так, а не иначе? Что происходило тут на протяжении почти двухсотлетней истории крепости? Столько вопросов возникает в пытливых умах путешественников. Я помогу вам найти ответы и покажу официальную часть крепости под другим углом.
Брестская крепость. Летопись истории
Брестская крепость. Летопись истории
Брестская крепость. Летопись истории
Брестская крепость. Летопись истории
Брестская крепость. Летопись истории
Брестская крепость. Летопись истории
Брестская крепость. Летопись истории
Брестская крепость. Летопись истории
Брестская крепость. Летопись истории
Ближайшие даты:
20
ноя
21
ноя
22
ноя
23
ноя
24
ноя
25
ноя
26
ноя
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы посетим места, куда редко ступает нога туриста и о которых знают лишь некоторые местные жители. Побываем внутри заброшенного Западного форта — одного из двух на территории крепости. Невероятно атмосферное сооружение. Посетим место, где принял свой последний бой самый известный защитник крепости — майор Гаврилов. Изучим изнутри ДОТы, построенные уже перед войной, и проникнемся их хрониками. И конечно же, вы узнаете о героической обороне 1941 года.

Это нетрадиционная экскурсия по официальной части крепости, возможность увидеть ее душу — сквозь бойницы забытых казематов и настенные надписи солдат позапрошлого века.

Организационные детали

Надевайте удобную обувь и одежду по сезону.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На парковке у главного входа в крепость
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Бреста

😎Индивидуальные🚶Пешеходные🧒Можно с детьми🏛История и архитектураБрестская Крепость🗽Популярные местаНовые

Похожие туры в Бресте

Экскурсия по Брестской крепости: история строительства и подвига 1941 года
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Инна
Инна
5
9 отзывов
Экскурсия по Брестской крепости: история строительства и подвига 1941 года
В ходе нашей экскурсии мы узнаем самые яркие и значимые события за всю 180-летнюю историю Брестской крепости
Проспект Машерова, 1, Брест
от 88.92byn за всё до 4 чел.
Брест и Брестская крепость-герой
14 часов
Индивидуальная
до 40 чел.
Организатор экскурсии Siarhei
Siarhei
Нет отзывов
Брест и Брестская крепость-герой
Военно-историческая экскурсия предусматривает обзорную экскурсию
По договоренности
Завтра
21 ноя
22 ноя
23 ноя
139.73byn за всё до 40 чел.
Брест - это не только Брестская крепость
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Татьяна
Татьяна
5
66 отзывов
Брест - это не только Брестская крепость
Экскурсия-открытие: история и современная жизнь города
Завтра
21 ноя
22 ноя
24 ноя
30 за всё до 7 чел.
Брестская крепость. Июнь 1941 года
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Татьяна
Татьяна
5
133 отзыва
Брестская крепость. Июнь 1941 года
Побывать у Холмских ворот, узнать, как обороняли крепость во время войны и почтить память героев
у Мемориального комплекса
Завтра
21 ноя
22 ноя
25 ноя
35 за всё до 4 чел.
Брестская крепость. Война и Мир
1.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Брест
Брест
5
2 отзыва
Брестская крепость. Война и Мир
Во время пешеходной экскурсии по открытой территории Мемориального комплекса
просп. Машерова, 1, Брест
99byn за всё до 4 чел.
Брестская крепость. 180 лет истории
2 часа 45 минут
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Брест
Брест
5
1 отзыв
Брестская крепость. 180 лет истории
парковка Брестской крепости ул. Зубачева
155byn за всё до 4 чел.
Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 2 дня
13 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Игорь
Игорь
5
11 отзывов
Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 2 дня
Вдохновиться пейзажами главного заповедника Беларуси и открыть прошлое города и окрестностей
Жд вокзал, вход под шпилем
26 ноя
27 ноя
3 дек
4 дек
180 за всё до 4 чел.
Безмолвные свидетели: пешая экскурсия по особнякам Бреста
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Татьяна
Татьяна
5
1 отзыв
Безмолвные свидетели: пешая экскурсия по особнякам Бреста
Понять историю города через судьбу сохранившихся домов
на площади Ленина
Завтра
21 ноя
22 ноя
24 ноя
35 за всё до 7 чел.
Старые особняки Бреста и судьбы их обитателей
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Татьяна
Татьяна
Нет отзывов
Старые особняки Бреста и судьбы их обитателей
Увлекательная пешеходная экскурсия, маршрут которой пролегает
Площадь Ленина, Брест
Сегодня
Завтра
21 ноя
22 ноя
76.21byn за всё до 7 чел.
Прогулка по вечернему Бресту
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Брест
Брест
Нет отзывов
Прогулка по вечернему Бресту
Экскурсия «Прогулка по вечернему Бресту» является прекрасной возможностью прогуляться
пл. Ленина
97byn за всё до 10 чел.
Улицы старого города
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Организатор экскурсии Брест
Брест
Нет отзывов
Улицы старого города
Экскурсия позволит познакомиться и глубже проникнуть в историческое прошлое тысячелетнего города
пл. Ленина
106byn за всё до 8 чел.
Еврейское наследие Бреста
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Татьяна
Татьяна
5
1 отзыв
Еврейское наследие Бреста
Погулять по старинным улицам и узнать историю местной еврейской общины
на площади Ленина
Завтра
21 ноя
22 ноя
24 ноя
30 за всё до 7 чел.
У нас ещё много экскурсий в Бресте. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Бресте
ХОРОШО
🧭
ТАМ