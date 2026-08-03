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я попросила перенести пораньше. Максим оперативно ответил и предложил вариант на 14:00, предупредив, что экскурсию проведёт другой гид — Олег. Мы согласились и ни разу не пожалели.



Экскурсия длилась около 3 часов и прошла на одном дыхании. Мы узнали историю места ещё с тех времён, когда здесь был город, затем — период Великое княжество Литовское и Речь Посполитая, а также как в XIX веке по решению российского императора на месте города начали строить мощную крепость с фортами, рвами и укреплениями.



Отдельно затронули период, когда Брест в 1918–1939 годах находился в составе Польши, а затем снова стал советским. И, конечно, очень подробно говорили о трагических событиях Великая Отечественная война — почти по дням: о героической обороне крепости, когда фронт уже ушёл далеко вперёд, а защитники продолжали держаться.



Несмотря на длительность, экскурсия была лёгкой для восприятия: Олег рассказывает очень структурированно и увлекательно. Мы заходили в менее туристические, полузаброшенные части крепости, видели надписи ещё XIX века — это производит особое впечатление.



После экскурсии мы самостоятельно прошлись по основной части мемориала. Территория крепости огромная, и только благодаря такой экскурсии начинаешь по-настоящему понимать масштаб и значение этого места.



Мы изучали Брестскую крепость в школе, видели фильмы — но побывать здесь лично оказалось совсем другим, более глубоким опытом.



Отдельно хочется отметить Олега — видно, что он с большим уважением и трепетом относится к истории и умеет передать это слушателям.



Искренне рекомендуем эту экскурсию — это не просто прогулка, а настоящее погружение в историю.