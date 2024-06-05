Советы к посещению Начинать осмотр достопримечательности можно с главного входа, где расположен объект «Звезда». Там же находится громкоговоритель, который воспроизводит объявления и музыку военных лет, звуки снарядов и стук метронома. Мемориал довольно большой, общая площадь около 4 кв. км. Чтобы охватить всю территорию, можно взять с собой самокат или велосипед. Особенно если с вами дети, которым нужен отдых от ходьбы. Хотя на территории установлен знак, запрещающий проезд велосипедистам, обычно никто не останавливает посетителей с этими транспортными средствами. Если вы устали или проголодались, к вашим услугам кафе «Цитадель», где можно отдохнуть и поесть, находясь на территории мемориального комплекса

Немного истории Целью строительства крепости было укрепление границы Российской империи в 19 веке. После оказалось, что такие сооружения устарели, т. к. появились новые методы ведения войны. В разные годы постройки использовались как лагерь для советских и украинских военнопленных и тюрьма для повстанцев. Здесь находились военные штабы, а в здании разрушенного сегодня Белого дворца был подписан документ Брестский мир. В 1939 году, находясь под влиянием Польши, Брест и крепость подверглись нападению со стороны Германии. Затем согласно Пакту о ненападении между СССР и Германией Брест отошел под влияние СССР, а в 1941 году началась Великая Отечественная война. Во время нападения атаке подверглась вся западная граница СССР, в том числе и Брестская крепость. Оборона продолжалась месяц. В память о защитниках крепости в 70-х годах 20 века здесь открыт мемориальный комплекс. Много зданий не сохранилось, они были разрушены в ходе войны или разобраны на хозяйственные нужды в последующие годы