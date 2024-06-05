1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Брестская крепость. Летопись истории
Нестандартная экскурсия по крепости, которая покажет ее настоящую, неприкрытую душу
Начало: На парковке у главного входа в крепость
Завтра в 10:00
24 июня в 14:00
7 700₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия по Брестской крепости: неприступные сооружения
Погружение в историю и тайны Брестской крепости вечером. Откройте для себя неизведанные уголки и истории, скрытые от большинства
Начало: У Северо-Западных ворот
10 июня в 23:30
11 июня в 23:30
от 5 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Брестская крепость: путешествие сквозь время и судьбы
Познайте дух Брестской крепости, исследуя уцелевшие оборонительные сооружения и места боевой славы
Начало: Около кафе Незабудка
26 июня в 09:30
28 июня в 09:00
6 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Брестская крепость и обзорная экскурсия по городу Брест с локальным фонарщиком
Погрузитесь в историю Бреста, узнайте о подвигах защитников Брестской крепости и встретьтесь с легендарным фонарщиком
Начало: У вашего отеля
3 авг в 15:00
4 авг в 15:00
11 600₽ за всё до 4 чел.
Аудиогид
3 часа
Брест и Брестская крепость: обзорная аудиоэкскурсия
Узнать о главных событиях в жизни тысячелетнего города и посетить его знаковые места
Начало: У парковки комплекса «Брестская крепость»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
890₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Брест: город ставший крепостью
Узнайте историю древнего Берестья, посетите крепостные сооружения и откройте для себя уникальные объекты Брестской крепости
Начало: Просп. Машерова 1, Брест (кафе «Незабудка»)
Расписание: Ежедневно. Не проводится в период майских праздников.
1 окт в 09:00
2 окт в 09:00
210Br за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Потаенные уголки Брестской крепости - индивидуальная экскурсия
Откройте для себя уникальные маршруты Брестской крепости. Посетите Западный форт и ощутите атмосферу довоенной истории
Начало: Пр. Машерова, 1 (кафе «Незабудка»)
Расписание: Ежедневно по запросу
Завтра в 09:00
10 июня в 16:00
160Br за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Нетуристическая Брестская крепость
Начало: Героев обороны Брестской крепости, 58В
Расписание: Ежедневно по запросу
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 160Br за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Неизведанная Брестская крепость: погружение в историю и секреты
Приглашаем на уникальное путешествие по Брестской крепости, где история оживает в каждом камне
Начало: Брест, пр-т Машерова, 1
Расписание: По договоренности
12 июня в 09:00
14 июня в 17:00
350Br за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа 45 минут
Брестская крепость: 180 лет истории
Начало: Парковка Брестской крепости, ул. Зубачева
Расписание: Ежедневно кроме понедельника
9 июля в 09:00
10 июля в 09:00
250Br за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Брестская крепость: история строительства и обороны в 1941 г
Начало: Брест, Крепостной проезд, 9
Расписание: В 10.30 и в 15.00.
11 июня в 10:30
13 июня в 10:30
180Br за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Брест и Беловежская пуща - путешествие из Минска
Узнайте историю Бреста и насладитесь природой Беловежской пущи. Индивидуальная экскурсия из Минска подарит незабываемые впечатления
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
38 340₽ за всё до 10 чел.
Аудиогид
2 часа
Впервые в Брестской крепости: аудиопрогулка сквозь века без билета
Познайте историю Брестской крепости, пройдя по её стенам с аудиогидом. Путешествие в прошлое без лишних хлопот
Начало: Ул. Героев Обороны Брестской Крепости, д. 60
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
23Br за человека
Аудиогид
2 часа
Впервые в Бресте: аудиопрогулка по крепости и центру города без билета
Начало: Звезда, Брест, Беларусь
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
28Br за человека
Начинать осмотр достопримечательности можно с главного входа, где расположен объект «Звезда». Там же находится громкоговоритель, который воспроизводит объявления и музыку военных лет, звуки снарядов и стук метронома. Мемориал довольно большой, общая площадь около 4 кв. км. Чтобы охватить всю территорию, можно взять с собой самокат или велосипед. Особенно если с вами дети, которым нужен отдых от ходьбы. Хотя на территории установлен знак, запрещающий проезд велосипедистам, обычно никто не останавливает посетителей с этими транспортными средствами. Если вы устали или проголодались, к вашим услугам кафе «Цитадель», где можно отдохнуть и поесть, находясь на территории мемориального комплекса
Целью строительства крепости было укрепление границы Российской империи в 19 веке. После оказалось, что такие сооружения устарели, т. к. появились новые методы ведения войны. В разные годы постройки использовались как лагерь для советских и украинских военнопленных и тюрьма для повстанцев. Здесь находились военные штабы, а в здании разрушенного сегодня Белого дворца был подписан документ Брестский мир. В 1939 году, находясь под влиянием Польши, Брест и крепость подверглись нападению со стороны Германии. Затем согласно Пакту о ненападении между СССР и Германией Брест отошел под влияние СССР, а в 1941 году началась Великая Отечественная война. Во время нападения атаке подверглась вся западная граница СССР, в том числе и Брестская крепость. Оборона продолжалась месяц. В память о защитниках крепости в 70-х годах 20 века здесь открыт мемориальный комплекс. Много зданий не сохранилось, они были разрушены в ходе войны или разобраны на хозяйственные нужды в последующие годы
Если у вас есть цель узнать историю, необычные факты, судьбы проживавших здесь людей, можно забронировать экскурсию. На нашем сайте собраны экскурсии в Бресте с посещением крепости, а также пешеходные прогулки по мемориалу с экскурсоводом. На странице с описанием представлены фото, стоимость и отзывы. Прогулки проходят для групп и индивидуальных туристов, в основном на русском языке. Экскурсия в группе дешевле, но с персональным гидом интереснее, так есть время подробно ответить на ваши вопросы
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна5 июня 2024Это была замечательна экскурсия. Инна потрясающий рассказчик. Давно мечтала посетить Брестскую крепость и не прогадала с экскурсоводом. Посмотрели, послушали, узнали,
- ВВалерия5 июня 2024Очень длинный маршрут, который пешком за день не пройти) интересный рассказ о крепости, хоть и ведёт окольными путями, некоторые зоны
- ССветлана5 июня 2024Для нашей большой компании взрослых и детей экскурсия провела прекрасная Инна. Множество локаций, обширнейшие знания, даже сделала несколько фото для
- ААлександр4 июня 2024Были на экскурсии. Невероятно интересное и красивое место, трогает до глубины души. Экскурсовод Максим очень интересно рассказывал в деталях историю данного места, а также про отдельные события и истории людей, связанных с этим местом. Было очень интересно!
- ЕЕлена30 мая 2024Нам повезло! Экскурсовод с хорошим литературным языком, глубоко изучивший все, что касается Брестской крепости. Мы остались довольны и готовы рекомендовать Татьяну всем интересующимся!
- ООльга30 мая 2024Инна, мы в полном восторге. Вы созданы для того, чтобы быть гидом. Информацию дали нам так, что на всю жизнь останется в памяти. Спасибо большое!!!!
- ДДарья28 мая 2024Однозначно рекомендую! Татьяна очень интересно и живо рассказывает историю крепости и ее обороны. Приятно,что человек "горит"своим делом! Нам все очень понравилось! Потрясли личные истории людей,которые пережили ужас нападения. Не пожалеете! Обязательно включайте в свой маршрут эксрурсию с Татьяной! Мы благодарим!
- РРоман22 мая 2024Отличная экскурсия. Пройдя по этому маршруту, хочется еще раз пересмотреть фильм «Брестская крепость». Максим - эрудированный, заинтересованный в своей теме гид. Немного торопится в подаче материала, но всегда можно переспросить
- ААртём20 мая 2024Отличная экскурсия, Максим великолепно знает историю своего города и Брестской крепости в частности, отвечал на все вопросы, даже опосредованно связанные с тематикой, было очень интересно и познавательно. Очень рекомендую!
- ВВладимир18 мая 2024Экскурсия познавательная и интересная
Ответы на вопросы от путешественников по Бресту в категории «Брестская Крепость»
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Сейчас в Бресте в категории "Брестская Крепость" можно забронировать 14 экскурсий и билетов от 23 до 38 340. Туристы уже оставили гидам 329 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Брестская крепость находится на белорусско-польской границе, на окраине Бреста. Известна как место героической обороны советских солдат летом 1941 года. Носит звание крепость-герой. На ее территории можно увидеть целые и разрушенные сооружения, которым более 100 лет. После Великой Отечественной войны здесь построен мемориальный комплекс. Чтобы прогулка в этом месте с богатой историей получилась познавательной, можно заказать индивидуальный тур с гидом