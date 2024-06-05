Брестская Крепость – экскурсии в Бресте

Найдено 14 экскурсий в категории «Брестская Крепость» в Бресте, цены от 23 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Брестская крепость. Летопись истории
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
109 отзывов
Популярное предложение
Брестская крепость. Летопись истории
Нестандартная экскурсия по крепости, которая покажет ее настоящую, неприкрытую душу
Начало: На парковке у главного входа в крепость
Завтра в 10:00
24 июня в 14:00
7 700 за всё до 6 чел.
Вечерняя экскурсия по заброшенной части Брестской крепости
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
19 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Брестской крепости: неприступные сооружения
Погружение в историю и тайны Брестской крепости вечером. Откройте для себя неизведанные уголки и истории, скрытые от большинства
Начало: У Северо-Западных ворот
10 июня в 23:30
11 июня в 23:30
от 5 500 за всё до 5 чел.
Брестская крепость: взгляд со всех сторон
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
52 отзыва
Брестская крепость: путешествие сквозь время и судьбы
Познайте дух Брестской крепости, исследуя уцелевшие оборонительные сооружения и места боевой славы
Начало: Около кафе Незабудка
26 июня в 09:30
28 июня в 09:00
6 500 за всё до 5 чел.
Брестская крепость и обзорная экскурсия по городу
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
40 отзывов
Брестская крепость и обзорная экскурсия по городу Брест с локальным фонарщиком
Погрузитесь в историю Бреста, узнайте о подвигах защитников Брестской крепости и встретьтесь с легендарным фонарщиком
Начало: У вашего отеля
3 авг в 15:00
4 авг в 15:00
11 600 за всё до 4 чел.
Брест и Брестская крепость: обзорная аудиоэкскурсия
🚶 Пешая
Аудиогид
3 часа
8 отзывов
Брест и Брестская крепость: обзорная аудиоэкскурсия
Узнать о главных событиях в жизни тысячелетнего города и посетить его знаковые места
Начало: У парковки комплекса «Брестская крепость»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
890 за человека
Брест: город ставший крепостью
Индивидуальная
3 часа
13 отзывов
Популярное предложение
Брест: город ставший крепостью
Узнайте историю древнего Берестья, посетите крепостные сооружения и откройте для себя уникальные объекты Брестской крепости
Начало: Просп. Машерова 1, Брест (кафе «Незабудка»)
Расписание: Ежедневно. Не проводится в период майских праздников.
1 окт в 09:00
2 окт в 09:00
210Br за всё до 6 чел.
Потаенные уголки Брестской крепости
Индивидуальная
2 часа
23 отзыва
Потаенные уголки Брестской крепости - индивидуальная экскурсия
Откройте для себя уникальные маршруты Брестской крепости. Посетите Западный форт и ощутите атмосферу довоенной истории
Начало: Пр. Машерова, 1 (кафе «Незабудка»)
Расписание: Ежедневно по запросу
Завтра в 09:00
10 июня в 16:00
160Br за всё до 6 чел.
Нетуристическая Брестская крепость
Индивидуальная
2 часа
9 отзывов
Нетуристическая Брестская крепость
Начало: Героев обороны Брестской крепости, 58В
Расписание: Ежедневно по запросу
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 160Br за всё до 4 чел.
Неизведанная Брестская крепость
Индивидуальная
4 часа
8 отзывов
Неизведанная Брестская крепость: погружение в историю и секреты
Приглашаем на уникальное путешествие по Брестской крепости, где история оживает в каждом камне
Начало: Брест, пр-т Машерова, 1
Расписание: По договоренности
12 июня в 09:00
14 июня в 17:00
350Br за всё до 5 чел.
Брестская крепость: 180 лет истории
Индивидуальная
2 часа 45 минут
7 отзывов
Брестская крепость: 180 лет истории
Начало: Парковка Брестской крепости, ул. Зубачева
Расписание: Ежедневно кроме понедельника
9 июля в 09:00
10 июля в 09:00
250Br за всё до 6 чел.
Брестская крепость: история строительства и обороны в 1941 г
Индивидуальная
2 часа
41 отзыв
Популярное предложение
Брестская крепость: история строительства и обороны в 1941 г
Начало: Брест, Крепостной проезд, 9
Расписание: В 10.30 и в 15.00.
11 июня в 10:30
13 июня в 10:30
180Br за всё до 4 чел.
Брест и Беловежская пуща - путешествие из Минска
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Брест и Беловежская пуща - путешествие из Минска
Узнайте историю Бреста и насладитесь природой Беловежской пущи. Индивидуальная экскурсия из Минска подарит незабываемые впечатления
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
38 340 за всё до 10 чел.
Впервые в Брестской крепости: аудиопрогулка сквозь века без билета
Аудиогид
2 часа
Впервые в Брестской крепости: аудиопрогулка сквозь века без билета
Познайте историю Брестской крепости, пройдя по её стенам с аудиогидом. Путешествие в прошлое без лишних хлопот
Начало: Ул. Героев Обороны Брестской Крепости, д. 60
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
23Br за человека
Впервые в Бресте: аудиопрогулка по крепости и центру города без билета
Аудиогид
2 часа
Впервые в Бресте: аудиопрогулка по крепости и центру города без билета
Начало: Звезда, Брест, Беларусь
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
28Br за человека

Советы к посещению

Начинать осмотр достопримечательности можно с главного входа, где расположен объект «Звезда». Там же находится громкоговоритель, который воспроизводит объявления и музыку военных лет, звуки снарядов и стук метронома. Мемориал довольно большой, общая площадь около 4 кв. км. Чтобы охватить всю территорию, можно взять с собой самокат или велосипед. Особенно если с вами дети, которым нужен отдых от ходьбы. Хотя на территории установлен знак, запрещающий проезд велосипедистам, обычно никто не останавливает посетителей с этими транспортными средствами. Если вы устали или проголодались, к вашим услугам кафе «Цитадель», где можно отдохнуть и поесть, находясь на территории мемориального комплекса

Немного истории

Целью строительства крепости было укрепление границы Российской империи в 19 веке. После оказалось, что такие сооружения устарели, т. к. появились новые методы ведения войны. В разные годы постройки использовались как лагерь для советских и украинских военнопленных и тюрьма для повстанцев. Здесь находились военные штабы, а в здании разрушенного сегодня Белого дворца был подписан документ Брестский мир. В 1939 году, находясь под влиянием Польши, Брест и крепость подверглись нападению со стороны Германии. Затем согласно Пакту о ненападении между СССР и Германией Брест отошел под влияние СССР, а в 1941 году началась Великая Отечественная война. Во время нападения атаке подверглась вся западная граница СССР, в том числе и Брестская крепость. Оборона продолжалась месяц. В память о защитниках крепости в 70-х годах 20 века здесь открыт мемориальный комплекс. Много зданий не сохранилось, они были разрушены в ходе войны или разобраны на хозяйственные нужды в последующие годы

Местные экскурсоводы

Если у вас есть цель узнать историю, необычные факты, судьбы проживавших здесь людей, можно забронировать экскурсию. На нашем сайте собраны экскурсии в Бресте с посещением крепости, а также пешеходные прогулки по мемориалу с экскурсоводом. На странице с описанием представлены фото, стоимость и отзывы. Прогулки проходят для групп и индивидуальных туристов, в основном на русском языке. Экскурсия в группе дешевле, но с персональным гидом интереснее, так есть время подробно ответить на ваши вопросы

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    5 июня 2024
    Брестская крепость и обзорная экскурсия по городу
    Это была замечательна экскурсия. Инна потрясающий рассказчик. Давно мечтала посетить Брестскую крепость и не прогадала с экскурсоводом. Посмотрели, послушали, узнали,
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    прониклись все и всем и даже больше. Интересно было всем: мне, давно мечтавшей, подростку, и даже тому, кто в Бресте не в первый раз)) Основные достопримечательности города, а также его историю Инна тоже нам рассказала. Очень пожалели, что мало времени на Брест заложили. Надо было остаться еще на денек и обойти все достопримечательности ногами.

  • В
    Валерия
    5 июня 2024
    Брест и Брестская крепость: обзорная аудиоэкскурсия
    Очень длинный маршрут, который пешком за день не пройти) интересный рассказ о крепости, хоть и ведёт окольными путями, некоторые зоны
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    были закрыты. По 5 форту очень короткая история. В городе не слушали, слишком жарко было ходить в наушниках. Голос немного нудный, без выражения и желания заинтересовать, пока идёшь и смотришь, в голове сбивается о чем шла речь. На любителя.

  • С
    Светлана
    5 июня 2024
    Брестская крепость и обзорная экскурсия по городу
    Для нашей большой компании взрослых и детей экскурсия провела прекрасная Инна. Множество локаций, обширнейшие знания, даже сделала несколько фото для
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    нас. Очень оперативно отвечает в соцсетях, готова гибко подстроиться под нужды гостей. Дала несколько советов по самостоятельному осмотру. Рекомендует экскурсию с Инной по Брестской крепости и городу Бресту от всей души!

  • А
    Александр
    4 июня 2024
    Брестская крепость. Летопись истории
    Были на экскурсии. Невероятно интересное и красивое место, трогает до глубины души. Экскурсовод Максим очень интересно рассказывал в деталях историю данного места, а также про отдельные события и истории людей, связанных с этим местом. Было очень интересно!
  • Е
    Елена
    30 мая 2024
    Брестская крепость: взгляд со всех сторон
    Нам повезло! Экскурсовод с хорошим литературным языком, глубоко изучивший все, что касается Брестской крепости. Мы остались довольны и готовы рекомендовать Татьяну всем интересующимся!
  • О
    Ольга
    30 мая 2024
    Брестская крепость и обзорная экскурсия по городу
    Инна, мы в полном восторге. Вы созданы для того, чтобы быть гидом. Информацию дали нам так, что на всю жизнь останется в памяти. Спасибо большое!!!!
    Инна, мы в полном восторге. Вы созданы для того, чтобы быть гидом. Информацию дали нам так, что на всю жизнь останется в памяти. Спасибо большое!!!!
  • Д
    Дарья
    28 мая 2024
    Брестская крепость: взгляд со всех сторон
    Однозначно рекомендую! Татьяна очень интересно и живо рассказывает историю крепости и ее обороны. Приятно,что человек "горит"своим делом! Нам все очень понравилось! Потрясли личные истории людей,которые пережили ужас нападения. Не пожалеете! Обязательно включайте в свой маршрут эксрурсию с Татьяной! Мы благодарим!
  • Р
    Роман
    22 мая 2024
    Брестская крепость. Летопись истории
    Отличная экскурсия. Пройдя по этому маршруту, хочется еще раз пересмотреть фильм «Брестская крепость». Максим - эрудированный, заинтересованный в своей теме гид. Немного торопится в подаче материала, но всегда можно переспросить
    Отличная экскурсия. Пройдя по этому маршруту, хочется еще раз пересмотреть фильм «Брестская крепость». Максим - эрудированныйОтличная экскурсия. Пройдя по этому маршруту, хочется еще раз пересмотреть фильм «Брестская крепость». Максим - эрудированный
  • А
    Артём
    20 мая 2024
    Брестская крепость. Летопись истории
    Отличная экскурсия, Максим великолепно знает историю своего города и Брестской крепости в частности, отвечал на все вопросы, даже опосредованно связанные с тематикой, было очень интересно и познавательно. Очень рекомендую!
  • В
    Владимир
    18 мая 2024
    Брестская крепость: история строительства и обороны в 1941 г
    Экскурсия познавательная и интересная

Ответы на вопросы от путешественников по Бресту в категории «Брестская Крепость»

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Сколько стоит экскурсия по Бресту в июне 2024
Сейчас в Бресте в категории "Брестская Крепость" можно забронировать 14 экскурсий и билетов от 23 до 38 340. Туристы уже оставили гидам 329 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Брестская крепость находится на белорусско-польской границе, на окраине Бреста. Известна как место героической обороны советских солдат летом 1941 года. Носит звание крепость-герой. На ее территории можно увидеть целые и разрушенные сооружения, которым более 100 лет. После Великой Отечественной войны здесь построен мемориальный комплекс. Чтобы прогулка в этом месте с богатой историей получилась познавательной, можно заказать индивидуальный тур с гидом
ХорошоТам