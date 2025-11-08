В Брестской крепости история — буквально на расстоянии вытянутой руки.
Мы не пойдём в мемориальный комплекс, а спустимся в подземный город с казармами, складами и бойницами — в казематы западного форта. Осмотрим Кобринское укрепление и фортификации советского периода. Погрузимся в историю крепости, которая веками была ключевым пунктом на западной границе страны.
Мы не пойдём в мемориальный комплекс, а спустимся в подземный город с казармами, складами и бойницами — в казематы западного форта. Осмотрим Кобринское укрепление и фортификации советского периода. Погрузимся в историю крепости, которая веками была ключевым пунктом на западной границе страны.
Описание экскурсии
- Мы посетим Кобринское укрепление
- Пройдём по казематам Западного форта
- Увидим надписи времён Российской империи на стенах
- Побываем на месте пленения последнего защитника крепости — майора Гаврилова (Гавриловский капонир)
- Увидим образцы фортификации советского периода, доты линии Молотова
Я расскажу:
- об истории строительства и эксплуатации фортификационных сооружений и Брест-Литовского укреплённого района
- обороне 1939 и 1941 годов
- судьбах защитников и их семьях
- и многое другое
Организационные детали
- Эта программа не включает посещение мемориального комплекса. При желании вы осмотрите его самостоятельно после экскурсии
- На маршруте будут лестницы, поэтому он не подойдёт для маломобильных путешественников, в том числе детей в колясках
в понедельник в 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30 и 21:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00 и 18:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3895 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ворот крепости
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30 и 21:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00 и 18:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Бресте
Провёл экскурсии для 108 туристов
Я родился и вырос в Бресте. Аттестованный гид. С 2001 года работаю с людьми и вожу экскурсии. Очень люблю свой город и стараюсь влюбить в него гостей. Мне нравится рассказывать путешественникам о Бресте, открывать для них что-то новое, связанное с ним.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
8 ноя 2025
Спасибо Сергею за экскурсию. Было интересно и познавательно. По рекомендации посмотрели фильм "Брестская крепость" в дороге, так скажем, закрепили результат. Мне нравятся такие нетуристические маршруты и ожидания/реальность на 100% оправдались.
А
Александр
31 окт 2025
Очень интересный и познавательный экскурс в историю Бреста и крепости с предоставлением малоизвестных с официальной точки зрения фактов и событий. Ожидания от экскурсии оправданы в полной мере.
Рекомендую!
Рекомендую!
Л
Ломов
31 окт 2025
Спасибо огромное Сергею! Самая интересная экскурсия за всю Беларусь! Сергей не просто рассказал про историю, но и показал в живую.
Ирина
29 окт 2025
Экскурсия понравилась. Информация по сути, легко воспринимается. Благодарность гиду
Ю
Юлия
9 окт 2025
Очень интересная экскурсия, необычная, полная неизведанных тайн, недоступная для тех кто просто пришел в мемориальный комплекс самостоятельно. Спасибо!
Ж
Жуков
8 окт 2025
Всё прошло великолепно. Познавательно и не напряжно.
Д
Дарья
4 окт 2025
Очень интересная и захватывающая экскурсия, Сергей провел по всем локациям с погружением в историю! Спасибо за интересный и грамотный подход
А
Анна
28 сен 2025
Сергей, очень интересно рассказывает историю Брестской крепости.
Глубоко разбирается в теме исторических событий.
Проведет вас по неочевидным местам БК, расскажет о них. Спасибо за экскурсию! Рекомендуем.
Глубоко разбирается в теме исторических событий.
Проведет вас по неочевидным местам БК, расскажет о них. Спасибо за экскурсию! Рекомендуем.
К
Кирилл
18 сен 2025
Экскурсия очень понравилась. Сергей отличный экскурсовод, мастер своего дела. Рассказывает все очень подробно 👍
Входит в следующие категории Бреста
Похожие экскурсии из Бреста
Групповая
до 13 чел.
Групповая экскурсия по заброшенной части Брестской крепости
Побывать на местах исторический событий и услышать малоизвестные подробности
Начало: У Северо-Западных ворот
25 дек в 09:30
26 дек в 09:30
1500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Вечерняя экскурсия по Бресту
Погрузитесь в атмосферу Бреста, посетив крепость и узнав редкие факты. Вечерний город и его огни ждут вас на этом увлекательном маршруте
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
19 800 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Брестская крепость. Летопись истории
Узнайте тайны Брестской крепости, посетив её забытые уголки и изучив героическую оборону 1941 года. Погружение в историю гарантировано
Начало: У ворот Брестской крепости
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:30
9900 ₽ за всё до 6 чел.