В Брестской крепости каждый уголок несёт в себе историю и память военных лет. Рассказ о её героических защитниках будет неполным без посещения «ожерелья фортов» вдали от центральной части — уцелевшие оборонительные линии, заброшенные казармы и казематы изложат факты о войне лучше любого учебника.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Живая история

Брестская крепость — синоним доблести и стойкости, единственный в мире форт, носящий звание «крепость-герой». Не все знают, какой ценой это далось. В отдельных местах от мощной цитадели, принявшей на себя основной удар летом 1941 года, остались лишь руины. Мы пройдем по заброшенным бастионам, где на стенах сохранились надписи, сделанные 120 лет назад, увидим необычный храм 19 века и разрушенный монастырь 16 века, побываем на местах ожесточённых сражений и проникнемся героизмом защитников крепости.

Через годы, через расстоянья

В своём рассказе я подробно освещаю историю крепости с момента основания первого поселения и до наших дней. Вы узнаете:

Когда поселение Берестье превратилось в целый город

Зачем для строительства крепости его пришлось уничтожить

Какие сложности возникли при модернизации фортов

Но конечно, главной темой будут события июня 1941 года. Ныне заброшенные форты Северного и Южного островов наглядно продемонстрируют, что история обороны крепости намного глубже и страшнее, чем можно представить, находясь в мемориальной части комплекса.

Организационные детали