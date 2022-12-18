Брестская крепость: взгляд со всех сторон

Отправиться на Северный и Южный острова крепости к местам мужества и отваги

В Брестской крепости каждый уголок несёт в себе историю и память военных лет.

Рассказ о её героических защитниках будет неполным без посещения «ожерелья фортов» вдали от центральной части — уцелевшие оборонительные линии, заброшенные казармы и казематы изложат факты о войне лучше любого учебника.
Брестская крепость: взгляд со всех сторон
Брестская крепость: взгляд со всех сторон
Брестская крепость: взгляд со всех сторон
Брестская крепость: взгляд со всех сторон
Брестская крепость: взгляд со всех сторон
Брестская крепость: взгляд со всех сторон
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Описание

Что вас ожидает

Живая история

Брестская крепость — синоним доблести и стойкости, единственный в мире форт, носящий звание «крепость-герой». Не все знают, какой ценой это далось. В отдельных местах от мощной цитадели, принявшей на себя основной удар летом 1941 года, остались лишь руины. Мы пройдем по заброшенным бастионам, где на стенах сохранились надписи, сделанные 120 лет назад, увидим необычный храм 19 века и разрушенный монастырь 16 века, побываем на местах ожесточённых сражений и проникнемся героизмом защитников крепости.

Через годы, через расстоянья

В своём рассказе я подробно освещаю историю крепости с момента основания первого поселения и до наших дней. Вы узнаете:

  • Когда поселение Берестье превратилось в целый город
  • Зачем для строительства крепости его пришлось уничтожить
  • Какие сложности возникли при модернизации фортов

Но конечно, главной темой будут события июня 1941 года. Ныне заброшенные форты Северного и Южного островов наглядно продемонстрируют, что история обороны крепости намного глубже и страшнее, чем можно представить, находясь в мемориальной части комплекса.

Организационные детали

  • Маршрут пролегает по той части крепости, до которой туристы, как правило, не доходят
  • Экскурсия не подходит для групп с маленькими детьми, а также гостей с проблемами опорно-двигательного аппарата — ходить придется долго, а обустроенных дорог там практически нет
  • Выбирайте максимально удобную обувь

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
около кафе Незабудка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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