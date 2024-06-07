1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Популярное предложение
Путешествие в Беловежскую пущу: от древних лесов до зубров
Вас ждет незабываемое путешествие в сердце Беловежской пущи, где история и природа сплетаются в единое целое
Начало: От места проживания в пределах Бреста
12 июня в 08:00
30 июня в 08:00
11 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Популярное предложение
Брест - город контрастов: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Бреста, узнайте его историю и посетите уникальные места, которые не увидите самостоятельно. Город откроется для вас с новой стороны
10 июня в 09:00
11 июня в 09:30
3 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Брестская крепость. Летопись истории
Нестандартная экскурсия по крепости, которая покажет ее настоящую, неприкрытую душу
Начало: На парковке у главного входа в крепость
Завтра в 10:00
24 июня в 14:00
7 700₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия по Брестской крепости: неприступные сооружения
Погружение в историю и тайны Брестской крепости вечером. Откройте для себя неизведанные уголки и истории, скрытые от большинства
Начало: У Северо-Западных ворот
10 июня в 23:30
11 июня в 23:30
от 5 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
В тренде
Брест - это не только Брестская крепость
Многие считают, что Брест - это только крепость. Но наш город богат историей, архитектурой и уникальными традициями. Приезжайте и убедитесь сами
Начало: Площадь Ленина около памятника Ленину
19 июня в 09:00
24 июня в 09:00
3 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Брестская крепость: путешествие сквозь время и судьбы
Познайте дух Брестской крепости, исследуя уцелевшие оборонительные сооружения и места боевой славы
Начало: Около кафе Незабудка
26 июня в 09:30
28 июня в 09:00
6 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Пограничный Брест: неожиданные истории
Пешеходная экскурсия по Бресту откроет вам неожиданные истории города. Узнайте о польском периоде, уникальных домиках и вечерней церемонии зажжения фонарей
Начало: У входа в Парк культуры и отдыха им. 1 Мая
11 июня в 19:00
20 июня в 20:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
13 часов
Красота Брестской земли: от истории до природы за 2 дня
Погрузитесь в историю и природу Бреста и Беловежской пущи. За 2 дня вы увидите зубров, исследуете исторические места
Начало: Жд вокзал, вход под шпилем
12 июня в 10:00
17 июня в 10:00
20 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Брестская крепость и обзорная экскурсия по городу Брест с локальным фонарщиком
Погрузитесь в историю Бреста, узнайте о подвигах защитников Брестской крепости и встретьтесь с легендарным фонарщиком
Начало: У вашего отеля
3 авг в 15:00
4 авг в 15:00
11 600₽ за всё до 4 чел.
Аудиогид
3 часа
Брест и Брестская крепость: обзорная аудиоэкскурсия
Узнать о главных событиях в жизни тысячелетнего города и посетить его знаковые места
Начало: У парковки комплекса «Брестская крепость»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
890₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
1.5 часа
Обзорная прогулка по Бресту в мини-группе
Погрузитесь в историю Бреста, узнайте интересные факты и насладитесь прогулкой по его живописным улицам. Гид расскажет о значимых событиях и местах
Начало: У церкви святого Николая Чудотворца
Расписание: ежедневно в 10:30
10 июня в 10:30
16 июня в 10:30
18521 667₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Автомобильная экскурсия по Бресту: от средневековья до современности
Вас ждет увлекательное путешествие по Бресту, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На улице Советской
10 июля в 17:00
12 июля в 16:00
6 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Безмолвные свидетели: пешая экскурсия по особнякам Бреста
Понять историю города через судьбу сохранившихся домов
Начало: На площади Ленина
19 июня в 16:00
24 июня в 14:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
Красота Брестской земли: от Беловежской пущи до исторических памятников
Погрузитесь в уникальный мир Бреста и его окрестностей: от древней архитектуры до величественной Беловежской пущи, дома зубров
Начало: Ж/д вокзал Брест-центральный
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Брест в контексте мировой истории: уникальная экскурсия по историческим местам
Познакомьтесь с Брестом как никогда раньше: от исторических зданий до уникальных архитектурных стилей и живописных двориков
Начало: На площади Ленина
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
6 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Брест: город ставший крепостью
Узнайте историю древнего Берестья, посетите крепостные сооружения и откройте для себя уникальные объекты Брестской крепости
Начало: Просп. Машерова 1, Брест (кафе «Незабудка»)
Расписание: Ежедневно. Не проводится в период майских праздников.
1 окт в 09:00
2 окт в 09:00
210Br за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Потаенные уголки Брестской крепости - индивидуальная экскурсия
Откройте для себя уникальные маршруты Брестской крепости. Посетите Западный форт и ощутите атмосферу довоенной истории
Начало: Пр. Машерова, 1 (кафе «Незабудка»)
Расписание: Ежедневно по запросу
Завтра в 09:00
10 июня в 16:00
160Br за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Нетуристическая Брестская крепость
Начало: Героев обороны Брестской крепости, 58В
Расписание: Ежедневно по запросу
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 160Br за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Популярное предложение
В гости к дубам-великанам: путешествие в Беловежскую пущу
Любите природу? Тогда поездка в Беловежскую пущу - это то, что вам нужно! Узнайте историю леса, посетите старинные памятники и попробуйте пущанский самогон
Начало: Ваше место пребывания в черте города
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 16:00
16 июня в 09:00
24 июня в 09:00
от 350Br за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Заповедный напев Беловежской пущи: индивидуальная экскурсия
Отправьтесь в путешествие по Беловежской пуще, где вас ждут зубры, музей природы и резиденция Деда Мороза. Идеально для семейного отдыха
Начало: Место вашего проживания в Бресте
Расписание: Ежедневно. Оптимальное время выезда — 9:00.
16 июня в 09:00
18 июня в 09:00
350Br за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Брест: улицами старого города
Экскурсия по Бресту позволит вам узнать больше о его историческом прошлом, прогуляться по центру города и увидеть знаменитые архитектурные объекты
Начало: Пл. Ленина
Расписание: Ежедневно по запросу
Завтра в 09:00
10 июня в 16:00
140Br за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Неизведанная Брестская крепость: погружение в историю и секреты
Приглашаем на уникальное путешествие по Брестской крепости, где история оживает в каждом камне
Начало: Брест, пр-т Машерова, 1
Расписание: По договоренности
12 июня в 09:00
14 июня в 17:00
350Br за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа 45 минут
Брестская крепость: 180 лет истории
Начало: Парковка Брестской крепости, ул. Зубачева
Расписание: Ежедневно кроме понедельника
9 июля в 09:00
10 июля в 09:00
250Br за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Брестская крепость: история строительства и обороны в 1941 г
Начало: Брест, Крепостной проезд, 9
Расписание: В 10.30 и в 15.00.
11 июня в 10:30
13 июня в 10:30
180Br за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Брест и Беловежская пуща - путешествие из Минска
Узнайте историю Бреста и насладитесь природой Беловежской пущи. Индивидуальная экскурсия из Минска подарит незабываемые впечатления
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
38 340₽ за всё до 10 чел.
Аудиогид
2 часа
Впервые в Брестской крепости: аудиопрогулка сквозь века без билета
Познайте историю Брестской крепости, пройдя по её стенам с аудиогидом. Путешествие в прошлое без лишних хлопот
Начало: Ул. Героев Обороны Брестской Крепости, д. 60
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
23Br за человека
Аудиогид
2 часа
Впервые в Бресте: аудиопрогулка по крепости и центру города без билета
Начало: Звезда, Брест, Беларусь
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
28Br за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана7 июня 2024Екатерина - опытный и грамотный гид. Очень интересно преподносит информацию. Время пролетело незаметно. Спасибо большое.
- ССветлана7 июня 2024Были на экскурсии 4 июня. Гид - Максим. Профессионал своего дела. Три часа пролетели как три минуты. Очень интересная экскурсия.
- ООльга6 июня 2024Замечательный, знающий и эрудированный гид! Мне Татьяна очень понравилась. Рассказала много исторических фактов, ответила на все вопросы, была пунктуальна и приветлива. На удивление, я смогла много запомнить из экскурсии, что со мной редко бывает. Искренне всем рекомендую!!!
- ААнастасия6 июня 2024Замечательная поездка! Спасибо большое!!!! Рекомендую всем
- ЕЕвгений6 июня 2024Отдыхали в Бресте с 01.06 по 04.06, Забронировали обзорную экскурсию у Инны. Все очень понравилось! Организация, подача материала, все на высоком уровне. Видно, что Инна очень любит свой город, его историю. Рекомендую данную экскурсию и гида!
- ВВалентина6 июня 2024Спасибо за очень интересную и необычную экскурсию! Узнали столько новых фактов, увидели оборону Брестской крепости в деталях. Время пролетело незаметно.
- ВВалентина6 июня 2024Спасибо Зое за прекрасную экскурсию! Мы влюбились в Брест!
- УУльяна6 июня 2024Спасибо огромное Максиму за потрясающую экскурсию. Столько интересного узнали. 3.5 часа пролетели незаметно. Обычно дети быстро устают или им становится скучно за такое время, но благодаря Максиму мой сын слушал внимательно.
- ААнна5 июня 2024Это была замечательна экскурсия. Инна потрясающий рассказчик. Давно мечтала посетить Брестскую крепость и не прогадала с экскурсоводом. Посмотрели, послушали, узнали,
- ВВалерия5 июня 2024Очень длинный маршрут, который пешком за день не пройти) интересный рассказ о крепости, хоть и ведёт окольными путями, некоторые зоны
Ответы на вопросы от путешественников по Бресту в категории «Популярные места»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бресте
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 27
Какие места ещё посмотреть в Бресте
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Бресту в июне 2024
Сейчас в Бресте в категории "Популярные места" можно забронировать 27 экскурсий и билетов от 23 до 38 340 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 693 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Купите самую интересную из 27 экскурсий в Бресте на 2024 год по теме «Популярные места», 693 ⭐ отзыва, цены от 23₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август