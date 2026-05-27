Уникальная экскурсия по улиточной ферме в Беларуси. Узнайте, как живут и размножаются средиземноморские улитки, и попробуйте эскарго с улиточной икрой.
Описание экскурсииВ гостях у улиток: экскурсия с дегустацией эскарго и икры Наша экскурсия уникальна для всей Беларуси! Мы в познавательно-развлекательной форме знакомим гостей с жизнью средиземноморских улиток. За 1 час 20 минут вы успеете познакомиться с фермой и процессом выращивания улиток, узнать, как они рождаются и растут, покормить их и даже добыть муцин. А ещё вас ждут весёлые улиточные бега и другие интерактивные активности, в которых участвует каждый гость — за это полагается сладкий подарок. Также наши гости имеют уникальную возможность продегустировать улиток эскарго и улиточную икру! У нас весело и интересно! Важная информация: Экскурсия состоится при наборе от 15 человек. В случае ненабора будет предложена индивидуальная экскурсия.
Брест
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 20 часов до начала
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
- Экскурсия состоится при наборе от 15 человек. В случае ненабора будет предложена индивидуальная экскурсия
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
