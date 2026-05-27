Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Уникальная экскурсия по улиточной ферме в Беларуси. Узнайте, как живут и размножаются средиземноморские улитки, и попробуйте эскарго с улиточной икрой.

Ирина Ваш гид в Бресте Индивидуальная экскурсия 250 Br за человека 🇷🇺 русский 2 часа 1-14 человек

Описание экскурсии В гостях у улиток: экскурсия с дегустацией эскарго и икры Наша экскурсия уникальна для всей Беларуси! Мы в познавательно-развлекательной форме знакомим гостей с жизнью средиземноморских улиток. За 1 час 20 минут вы успеете познакомиться с фермой и процессом выращивания улиток, узнать, как они рождаются и растут, покормить их и даже добыть муцин. А ещё вас ждут весёлые улиточные бега и другие интерактивные активности, в которых участвует каждый гость — за это полагается сладкий подарок. Также наши гости имеют уникальную возможность продегустировать улиток эскарго и улиточную икру! У нас весело и интересно! Важная информация: Экскурсия состоится при наборе от 15 человек. В случае ненабора будет предложена индивидуальная экскурсия.

