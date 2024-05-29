1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Популярное предложение
Путешествие в Беловежскую пущу: от древних лесов до зубров
Вас ждет незабываемое путешествие в сердце Беловежской пущи, где история и природа сплетаются в единое целое
Начало: От места проживания в пределах Бреста
«Оказавшись в туристическом комплексе «Беловежская пуща», в первую очередь вы посетите музей природы»
12 июня в 08:00
30 июня в 08:00
11 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Удивительные окрестности Бреста: церковь, костел, усадьба и форты
Брест - это не только крепость. Откройте для себя Свято-Крестовоздвиженскую церковь, костел Радзивиллов, усадьбу Немцевичей и форты Бреста
«Вы увидите величественную Свято-Крестовоздвиженскую церковь и знаменитый костел Радзивиллов, пройдете по живописным местам, оцените дом шляхетской семьи Урсын-Немцевичей или попадете в темные коридоры брестского форта»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
3 850₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Красота Брестской земли: от истории до природы за 2 дня
Погрузитесь в историю и природу Бреста и Беловежской пущи. За 2 дня вы увидите зубров, исследуете исторические места
Начало: Жд вокзал, вход под шпилем
«По желанию покатаетесь на велосипеде по дорожкам реликтового леса, посетите музей местной природы и сказочную резиденцию Деда Мороза, открытую круглый год»
12 июня в 10:00
17 июня в 10:00
20 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Красота Брестской земли: от Беловежской пущи до исторических памятников
Погрузитесь в уникальный мир Бреста и его окрестностей: от древней архитектуры до величественной Беловежской пущи, дома зубров
Начало: Ж/д вокзал Брест-центральный
«Если захотите, покатаетесь на велосипеде по дорожкам реликтового леса, посетите музей природы или сказочную резиденцию Деда Мороза, открытую круглый год (по таймингу что-то одно)»
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Брест и Беловежская пуща - путешествие из Минска
Узнайте историю Бреста и насладитесь природой Беловежской пущи. Индивидуальная экскурсия из Минска подарит незабываемые впечатления
«Вторая часть программы посвящена нашей знаменитой природной достопримечательности»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
38 340₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей29 мая 2024Замечательная познавательная экскурсия! Места великолепные, природа чудесная. Игорь грамотный, эрудированный рассказчик, который любит своё дело и свой край. Узнал много нового и интересного! Рекомендую всем!
- ББурдонова28 мая 2024Экскурсия понравилась. Игорь Анатольевич увлечённый своей работой экскурсовод,настоящий патриот своей Родины,грамотно и доходчиво рассказывал о городе Бресте,о Брестской крепости. Нас было четверо не молодых путешественников из России. Все остались довольны. Будем рекомендовать экскурсию с Игорем своим друзьям из России.
- ВВладимир24 мая 2024Все очень понравилось особенно экскурсовод.
- ООльга21 мая 2024Очень понравилась поездка с Екатериной. Екатерина - эрудированная, приятная в общении. Материал экскурсии был структурирован, очень интересно! Буду рекомендовать друзьям и знакомым)
- ААлександр20 мая 2024Все было очень интересно
- ЕЕлена16 мая 2024Очень довольны экскурсией, понравилась и программа и подача информации, большое спасибо! Будем советовать друзьям)
- ННадежда14 мая 2024Как же нам повезло! С экскурсоводом, с погодой, с выбранной экскурсией:) По ходу движения смогли рассмотреть всё: и Каменец, и
- ААлексей28 апреля 2024Добрый,хороший экскурсовод. Всё время была на связи,забрала от дома и привезла туда же. Бывает там часто,поэтому даже волки с медведями
- ООльга22 апреля 2024Тактичен, скромен, предупредителен, знает, а главное, любит свой край. Рекомендуем, однозначно! Спасибо за то, что мы влюбились в Белоруссию заново.
- ММаргарита29 марта 2024Очень интересная и захватывающая экскурсия в, может, не самые популярные, но очень красивые места
Ответы на вопросы от путешественников по Бресту в категории «Природа и пейзажи»
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