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только появился. Гид понравилась очень - знающая историю, любящая свой город, сумела и нас заинтересовать. Но одно "но" все же было. В описании было написано, что можно с детьми. Но нашим было скучно (было трое, 6, 9 и 9 лет). Бедолаги послушно ходили, но еле выдержали маршрут. В конце ситуацию немного исправили котики)) Тем не менее, советую идти по маршруту без детей (или хотя бы 14+, чтобы немного знали историю, тогда интересно будет)