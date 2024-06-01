Необычные экскурсии по Бресту

Найдено 4 экскурсии в категории «Необычные» в Бресте, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вечерняя экскурсия по заброшенной части Брестской крепости
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
19 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Брестской крепости: неприступные сооружения
Погружение в историю и тайны Брестской крепости вечером. Откройте для себя неизведанные уголки и истории, скрытые от большинства
Начало: У Северо-Западных ворот
10 июня в 23:30
11 июня в 23:30
от 5 500 за всё до 5 чел.
Еврейское наследие Бреста
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
10 отзывов
Еврейское наследие Бреста: живая история в лицах и местах
Погрузитесь в уникальную атмосферу Бреста, узнав о его еврейской общине, исторических местах и судьбах людей
Начало: На площади Ленина
19 июня в 09:00
24 июня в 09:00
3 500 за всё до 5 чел.
Безмолвные свидетели: пешая экскурсия по особнякам Бреста
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Безмолвные свидетели: пешая экскурсия по особнякам Бреста
Понять историю города через судьбу сохранившихся домов
Начало: На площади Ленина
19 июня в 16:00
24 июня в 14:00
4 500 за всё до 5 чел.
Улицами и переулками Бреста
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Улицами и переулками Бреста: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Бреста, прогуливаясь по его улицам и переулкам. Откройте для себя скрытые уголки города и узнайте интересные истории
Сегодня в 19:30
17 июня в 09:30
3 500 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    1 июня 2024
    Еврейское наследие Бреста
    Экскурсия замечательная. Татьяна рассказывает просто, понятно и очень душевно. Мы увидели и узнали много нового и интересного. Экскурсию рекомендую всем, кто не равнодушен к истории Бреста. Особенно к истории еврейского народа.
  • Н
    Наталья
    15 мая 2024
    Вечерняя экскурсия по заброшенной части Брестской крепости
    Спасибо Петр за такую увлекательную прогулку по Брестской крепости. Даже непослушный мальчик шести лет с интересом бродил по развалинам, разглядывая
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    старинные надписи из разных столетий на стенах и задавал вопросы. Очень порадовала разносторонняя подача информации, помимо прогулки по заброшенной крепости, у организатора с собой был проектор, на котором очень атмосферно рассказ дополнялся архивными материалами с фото о тяжёлой судьбе людей и событий в этой местности. Всем кто неравнодушен к истории и чтит память предков, очень рекомендую данную экскурсию и конкретно Петра

  • Е
    Елена
    14 мая 2024
    Вечерняя экскурсия по заброшенной части Брестской крепости
    Экскурсия супер! Петр замечательно и интересно рассказывает! Просто здорово!!
  • K
    Kushnir
    10 мая 2024
    Вечерняя экскурсия по заброшенной части Брестской крепости
    Было очень интересно, чувствуется что Петр увлечен темой. Может найти подход и к взрослым и к подросткам. Остались под большим впечатлением все;)
    Было очень интересно, чувствуется что Петр увлечен темой. Может найти подход и к взрослым и к подросткам
  • А
    Анна
    20 марта 2024
    Безмолвные свидетели: пешая экскурсия по особнякам Бреста
    Очень интересная экскурсия. Для тех, кому не интересны чисто академические рассказы из учебника истории. Помимо того, что Татьяна сама по себе
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    очень обаятельна и увлечена своим делом, она моментально захватывает ваше внимание рассказом о городе, его истории, живших там людях. Проводит по улицам и переулкам, куда самой не пришло бы в голову зайти. Рекомендую каждому, кто приедет в Брест!

  • Е
    Елена
    13 февраля 2024
    Еврейское наследие Бреста
    Татьяна провела отличную экскурсию, которая превзошла наши ожидания. Рассказ затронул период с 16 до 20 века. Рекомендуем данное предложение всем, кто интересуется историей.
  • И
    Игорь
    13 декабря 2023
    Еврейское наследие Бреста
    Коротко… Отличнейший гид,любящий свое дело. Экскурсия очень интересная!!!!
  • В
    Вера
    14 июня 2023
    Безмолвные свидетели: пешая экскурсия по особнякам Бреста
    Почему-то думала, что отзыв писала ранее, но нет. . Мы были на этой экскурсии в августе 2022 года. Этот маршрут
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    только появился. Гид понравилась очень - знающая историю, любящая свой город, сумела и нас заинтересовать. Но одно "но" все же было. В описании было написано, что можно с детьми. Но нашим было скучно (было трое, 6, 9 и 9 лет). Бедолаги послушно ходили, но еле выдержали маршрут. В конце ситуацию немного исправили котики)) Тем не менее, советую идти по маршруту без детей (или хотя бы 14+, чтобы немного знали историю, тогда интересно будет)

  • Н
    Наталья
    19 мая 2023
    Безмолвные свидетели: пешая экскурсия по особнякам Бреста
    Спасибо за экскурсию!

Ответы на вопросы от путешественников по Бресту в категории «Необычные»

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  1. Вечерняя экскурсия по заброшенной части Брестской крепости
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  3. Безмолвные свидетели: пешая экскурсия по особнякам Бреста
  4. Улицами и переулками Бреста
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  3. Железнодорожный вокзал
  4. Беловежская пуща
Сколько стоит экскурсия по Бресту в июне 2024
Сейчас в Бресте в категории "Необычные" можно забронировать 4 экскурсии от 3 500 до 5 500. Туристы уже оставили гидам 35 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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