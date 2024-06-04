Выездные экскурсии из Бреста

Найдено 10 экскурсий в категории «Выездные» в Бресте, цены от 350 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие в Беловежскую пущу
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
78 отзывов
Популярное предложение
Путешествие в Беловежскую пущу: от древних лесов до зубров
Вас ждет незабываемое путешествие в сердце Беловежской пущи, где история и природа сплетаются в единое целое
Начало: От места проживания в пределах Бреста
12 июня в 08:00
30 июня в 08:00
11 000 за всё до 6 чел.
Полесье - край под белыми крыльями
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
18 отзывов
Полесье под белыми крыльями: путешествие по историческим городам Бреста
Откройте для себя уникальный мир Полесья в компании коренной полешучки. История, культура и вкусные блюда ждут вас
Начало: В центре Бреста
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 990 за человека
Удивительные окрестности Бреста
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
15 отзывов
Удивительные окрестности Бреста: церковь, костел, усадьба и форты
Брест - это не только крепость. Откройте для себя Свято-Крестовоздвиженскую церковь, костел Радзивиллов, усадьбу Немцевичей и форты Бреста
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
3 850 за всё до 3 чел.
Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 2 дня
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
29 отзывов
Красота Брестской земли: от истории до природы за 2 дня
Погрузитесь в историю и природу Бреста и Беловежской пущи. За 2 дня вы увидите зубров, исследуете исторические места
Начало: Жд вокзал, вход под шпилем
12 июня в 10:00
17 июня в 10:00
20 000 за всё до 3 чел.
Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
10 отзывов
Красота Брестской земли: от Беловежской пущи до исторических памятников
Погрузитесь в уникальный мир Бреста и его окрестностей: от древней архитектуры до величественной Беловежской пущи, дома зубров
Начало: Ж/д вокзал Брест-центральный
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
10 000 за всё до 3 чел.
Дворцы и усадьбы Брестчины
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
4 отзыва
Индивидуальная экскурсия по дворцам и усадьбам Брестчины
Уже видели Брестскую крепость? Откройте для себя замки и усадьбы Брестчины. Подходит для взрослых и детей от 12 лет
12 июня в 08:30
18 июля в 08:30
15 800 за всё до 6 чел.
В гости к дубам-великанам: путешествие в Беловежскую пущу
Индивидуальная
7 часов
38 отзывов
Популярное предложение
В гости к дубам-великанам: путешествие в Беловежскую пущу
Любите природу? Тогда поездка в Беловежскую пущу - это то, что вам нужно! Узнайте историю леса, посетите старинные памятники и попробуйте пущанский самогон
Начало: Ваше место пребывания в черте города
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 16:00
16 июня в 09:00
24 июня в 09:00
от 350Br за всё до 4 чел.
Заповедный напев Беловежской пущи
Индивидуальная
8 часов
13 отзывов
Заповедный напев Беловежской пущи: индивидуальная экскурсия
Отправьтесь в путешествие по Беловежской пуще, где вас ждут зубры, музей природы и резиденция Деда Мороза. Идеально для семейного отдыха
Начало: Место вашего проживания в Бресте
Расписание: Ежедневно. Оптимальное время выезда — 9:00.
16 июня в 09:00
18 июня в 09:00
350Br за всё до 6 чел.
Путешествие по замкам Брестчины
Индивидуальная
9 часов
3 отзыва
Уникальное путешествие по замкам Брестской области
Отправьтесь в увлекательное путешествие по замкам Брестчины и откройте для себя историю и архитектуру региона
Начало: Место вашего проживания в пределах Бреста
Расписание: Ср., чт. и пт. Время выезда — 8:30.
12 сен в 08:30
13 сен в 08:30
500Br за всё до 6 чел.
Брест и Беловежская пуща - путешествие из Минска
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Брест и Беловежская пуща - путешествие из Минска
Узнайте историю Бреста и насладитесь природой Беловежской пущи. Индивидуальная экскурсия из Минска подарит незабываемые впечатления
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
38 340 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Варвара
    4 июня 2024
    Полесье - край под белыми крыльями
    Тур получился очень увлекательным и в замечательной компании Валентины. Я сама родилась и выросла в Беларуси, потом переехала, но тема
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    Полесья была очень интересна, так как это особый регион. Также несколько лет назад я узнала про художника Наполеона Орду и его творчество по графике усадеб, архитектурных памятников и исторических мест меня очень зацепило. Поэтому когда я случайно увидела, что в этих краях его родные места и музей, сразу решила, что надо ехать. Для этого маршрут был скорректирован. В итоге мы посетили Кобрин, от которого я ничего изначально не ждала, но город произвел впечатление благодаря прекрасному свадебному парку, архитектурному наследию, истории, личности Суворова и уютной атмосфере. Далее мы проехали милые деревни, где попадаются голубые церкви, голубые хаты, бывшие усадьбы и их постройки, склеп семьи Ожешко. Возможно, кому-то это не интересно, места не на слуху, но мне это откликалось ещё со школьных уроков. Наконец добрались и до мест Наполеона Орды. Музей создан недавно, работают огромные энтузиасты - директор музея, экскурсовод. Встречают очень тепло и радушно - чаепитие с блинами и вареньем, очень живая экскурсия, с удовольствием послушала часть на белорусском языке (мой личный выбор), а также узнала, как восстановленная усадьба получила уникальную коллекцию мебели, как с нуля здесь все развивали и продолжают. Здорово, что имя Наполеона Орды теперь снова обрело дом. В конце поехали в музей фартуков, я удивилась, какие они нарядные и выглядят, как новые, хотя многим лет по 80-100. В музее можно попробовать ткать на разных станках, узнать технологию обработки льна, увидеть разные народные костюмы, а также усадьбу. День пролетел незаметно! Благодаря Валентине и ее рассказам, удачно доработанном у маршруту я влюбилась в уютное, солнечное Полесье, прекрасных людей, аистов на столбах, голубые церкви. Теперь Полесье - не пустой звук, а много образов, звуков и приятных воспоминаний!

    Тур получился очень увлекательным и в замечательной компании Валентины. Я сама родилась и выросла в БеларусиТур получился очень увлекательным и в замечательной компании Валентины. Я сама родилась и выросла в БеларусиТур получился очень увлекательным и в замечательной компании Валентины. Я сама родилась и выросла в БеларусиТур получился очень увлекательным и в замечательной компании Валентины. Я сама родилась и выросла в БеларусиТур получился очень увлекательным и в замечательной компании Валентины. Я сама родилась и выросла в БеларусиТур получился очень увлекательным и в замечательной компании Валентины. Я сама родилась и выросла в БеларусиТур получился очень увлекательным и в замечательной компании Валентины. Я сама родилась и выросла в БеларусиТур получился очень увлекательным и в замечательной компании Валентины. Я сама родилась и выросла в БеларусиТур получился очень увлекательным и в замечательной компании Валентины. Я сама родилась и выросла в БеларусиТур получился очень увлекательным и в замечательной компании Валентины. Я сама родилась и выросла в Беларуси
  • А
    Андрей
    29 мая 2024
    Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 1 день
    Замечательная познавательная экскурсия! Места великолепные, природа чудесная. Игорь грамотный, эрудированный рассказчик, который любит своё дело и свой край. Узнал много нового и интересного! Рекомендую всем!
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  • Б
    Бурдонова
    28 мая 2024
    Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 2 дня
    Экскурсия понравилась. Игорь Анатольевич увлечённый своей работой экскурсовод,настоящий патриот своей Родины,грамотно и доходчиво рассказывал о городе Бресте,о Брестской крепости. Нас было четверо не молодых путешественников из России. Все остались довольны. Будем рекомендовать экскурсию с Игорем своим друзьям из России.
  • В
    Владимир
    24 мая 2024
    Путешествие в Беловежскую пущу
    Все очень понравилось особенно экскурсовод.
  • О
    Ольга
    21 мая 2024
    Путешествие в Беловежскую пущу
    Очень понравилась поездка с Екатериной. Екатерина - эрудированная, приятная в общении. Материал экскурсии был структурирован, очень интересно! Буду рекомендовать друзьям и знакомым)
  • А
    Александр
    20 мая 2024
    Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 1 день
    Все было очень интересно
  • Т
    Татьяна
    17 мая 2024
    Заповедный напев Беловежской пущи
    В целом понравилось, экскурсовод Екатерина забрала из отеля, рассказала очень душевно, с юмором, без занудства и лишних дат и имен
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    про Брест, про Пущу В музее природы мило и душевно, были там одни 😁, больше ни одного посетителя. Немного напрягло двухчасовое катание по лесу на автобусе, лучше, конечно на велике прокатиться, но …. Отдельное спасибо Екатерине за Каменецкую башню и чудесные фото

  • Е
    Елена
    16 мая 2024
    Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 2 дня
    Очень довольны экскурсией, понравилась и программа и подача информации, большое спасибо! Будем советовать друзьям)
  • Н
    Надежда
    14 мая 2024
    Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 1 день
    Как же нам повезло! С экскурсоводом, с погодой, с выбранной экскурсией:) По ходу движения смогли рассмотреть всё: и Каменец, и
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    рапсовые поля и гнездящихся аистов. Очень приятно слушать человека, который искренне любит свою Родину: эти бесконечные поля, вековые дубы и, конечно, зубров. Казалось бы зубры, пуща… что можно рассказать, а можно! многое можно рассказать, если владеешь материалом и готов ответить на любой вопрос. Обязательно к посещению, по моему мнению, Беловежская пуща - душа Беларуси.

    Как же нам повезло! С экскурсоводом, с погодой, с выбранной экскурсией:) По ходу движения смогли рассмотретьКак же нам повезло! С экскурсоводом, с погодой, с выбранной экскурсией:) По ходу движения смогли рассмотретьКак же нам повезло! С экскурсоводом, с погодой, с выбранной экскурсией:) По ходу движения смогли рассмотретьКак же нам повезло! С экскурсоводом, с погодой, с выбранной экскурсией:) По ходу движения смогли рассмотретьКак же нам повезло! С экскурсоводом, с погодой, с выбранной экскурсией:) По ходу движения смогли рассмотретьКак же нам повезло! С экскурсоводом, с погодой, с выбранной экскурсией:) По ходу движения смогли рассмотреть
  • A
    Anatoly
    6 мая 2024
    Заповедный напев Беловежской пущи
    Очень понравилась экскурсия, проведённая Екатериной. Индивидуальный подход, трансфер, интересный рассказ о Бресте и достопримечательностях по пути в пущу, и собственно сама Беловежская пуща! Увидели природу пущи, посетили музей пущи, а также увидели животных, особенно зубров. Всё очень понравилось, рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Бресту в категории «Выездные»

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  4. Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 2 дня
  5. Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 1 день
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  1. Брестская Крепость
  2. Самое главное
  3. Железнодорожный вокзал
  4. Беловежская пуща
Сколько стоит экскурсия по Бресту в июне 2024
Сейчас в Бресте в категории "Выездные" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 350 до 38 340. Туристы уже оставили гидам 208 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии по окрестностям Бреста и местам Беларуси в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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