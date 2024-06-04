1 чел.
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Индивидуальная
8 часов
Популярное предложение
Путешествие в Беловежскую пущу: от древних лесов до зубров
Вас ждет незабываемое путешествие в сердце Беловежской пущи, где история и природа сплетаются в единое целое
Начало: От места проживания в пределах Бреста
12 июня в 08:00
30 июня в 08:00
11 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Полесье под белыми крыльями: путешествие по историческим городам Бреста
Откройте для себя уникальный мир Полесья в компании коренной полешучки. История, культура и вкусные блюда ждут вас
Начало: В центре Бреста
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 990₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Удивительные окрестности Бреста: церковь, костел, усадьба и форты
Брест - это не только крепость. Откройте для себя Свято-Крестовоздвиженскую церковь, костел Радзивиллов, усадьбу Немцевичей и форты Бреста
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
3 850₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Красота Брестской земли: от истории до природы за 2 дня
Погрузитесь в историю и природу Бреста и Беловежской пущи. За 2 дня вы увидите зубров, исследуете исторические места
Начало: Жд вокзал, вход под шпилем
12 июня в 10:00
17 июня в 10:00
20 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Красота Брестской земли: от Беловежской пущи до исторических памятников
Погрузитесь в уникальный мир Бреста и его окрестностей: от древней архитектуры до величественной Беловежской пущи, дома зубров
Начало: Ж/д вокзал Брест-центральный
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Индивидуальная экскурсия по дворцам и усадьбам Брестчины
Уже видели Брестскую крепость? Откройте для себя замки и усадьбы Брестчины. Подходит для взрослых и детей от 12 лет
12 июня в 08:30
18 июля в 08:30
15 800₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Популярное предложение
В гости к дубам-великанам: путешествие в Беловежскую пущу
Любите природу? Тогда поездка в Беловежскую пущу - это то, что вам нужно! Узнайте историю леса, посетите старинные памятники и попробуйте пущанский самогон
Начало: Ваше место пребывания в черте города
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 16:00
16 июня в 09:00
24 июня в 09:00
от 350Br за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Заповедный напев Беловежской пущи: индивидуальная экскурсия
Отправьтесь в путешествие по Беловежской пуще, где вас ждут зубры, музей природы и резиденция Деда Мороза. Идеально для семейного отдыха
Начало: Место вашего проживания в Бресте
Расписание: Ежедневно. Оптимальное время выезда — 9:00.
16 июня в 09:00
18 июня в 09:00
350Br за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Уникальное путешествие по замкам Брестской области
Отправьтесь в увлекательное путешествие по замкам Брестчины и откройте для себя историю и архитектуру региона
Начало: Место вашего проживания в пределах Бреста
Расписание: Ср., чт. и пт. Время выезда — 8:30.
12 сен в 08:30
13 сен в 08:30
500Br за всё до 6 чел.
Индивидуальная
13 часов
Брест и Беловежская пуща - путешествие из Минска
Узнайте историю Бреста и насладитесь природой Беловежской пущи. Индивидуальная экскурсия из Минска подарит незабываемые впечатления
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
38 340₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВарвара4 июня 2024Тур получился очень увлекательным и в замечательной компании Валентины. Я сама родилась и выросла в Беларуси, потом переехала, но тема
- ААндрей29 мая 2024Замечательная познавательная экскурсия! Места великолепные, природа чудесная. Игорь грамотный, эрудированный рассказчик, который любит своё дело и свой край. Узнал много нового и интересного! Рекомендую всем!
- ББурдонова28 мая 2024Экскурсия понравилась. Игорь Анатольевич увлечённый своей работой экскурсовод,настоящий патриот своей Родины,грамотно и доходчиво рассказывал о городе Бресте,о Брестской крепости. Нас было четверо не молодых путешественников из России. Все остались довольны. Будем рекомендовать экскурсию с Игорем своим друзьям из России.
- ВВладимир24 мая 2024Все очень понравилось особенно экскурсовод.
- ООльга21 мая 2024Очень понравилась поездка с Екатериной. Екатерина - эрудированная, приятная в общении. Материал экскурсии был структурирован, очень интересно! Буду рекомендовать друзьям и знакомым)
- ААлександр20 мая 2024Все было очень интересно
- ТТатьяна17 мая 2024В целом понравилось, экскурсовод Екатерина забрала из отеля, рассказала очень душевно, с юмором, без занудства и лишних дат и имен
- ЕЕлена16 мая 2024Очень довольны экскурсией, понравилась и программа и подача информации, большое спасибо! Будем советовать друзьям)
- ННадежда14 мая 2024Как же нам повезло! С экскурсоводом, с погодой, с выбранной экскурсией:) По ходу движения смогли рассмотреть всё: и Каменец, и
- AAnatoly6 мая 2024Очень понравилась экскурсия, проведённая Екатериной. Индивидуальный подход, трансфер, интересный рассказ о Бресте и достопримечательностях по пути в пущу, и собственно сама Беловежская пуща! Увидели природу пущи, посетили музей пущи, а также увидели животных, особенно зубров. Всё очень понравилось, рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Бресту в категории «Выездные»
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Сколько стоит экскурсия по Бресту в июне 2024
Сейчас в Бресте в категории "Выездные" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 350 до 38 340. Туристы уже оставили гидам 208 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии по окрестностям Бреста и местам Беларуси в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август