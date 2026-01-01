Индивидуальная
до 6 чел.
Бизон-сафари в Беловежской пуще
Насладитесь уникальной возможностью увидеть зубров в их естественной среде. Это не просто экскурсия, а настоящее приключение в сердце Беловежской пущи
Начало: В деревне Мыльниск
Завтра в 09:00
20 янв в 08:00
от 8700 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Трансфер из Бреста на экскурсии в Беловежскую пущу
Путешествие одного дня на комфортабельном микроавтобусе
Завтра в 09:00
20 янв в 09:00
15 900 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Брест - Берёза: приключения на козьей ферме и вечерняя прогулка по городу
Погрузитесь в мир козьей фермы и насладитесь вечерней прогулкой по Бресту. Уникальный опыт для всей семьи, полный истории и сельских радостей
24 янв в 09:00
25 янв в 09:00
18 000 ₽ за всё до 3 чел.
