Экскурсия «Брест - Берёза» предлагает уникальное сочетание сельской жизни и городской истории. Посетители насладятся общением с козами на ферме и попробуют себя в сыроварении. Вечерняя прогулка по Бресту познакомит с его историческими улицами и знаменитым фонарщиком. Это идеальный вариант для семейного отдыха и любителей истории, желающих открыть для себя белорусское Полесье

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Берёза — небольшой городок в белорусском Полесье. Я расскажу его интересную историю.

Руины картезианского монастыря 16 века — редкий пример архитектуры ордена картезианцев на территории Восточной Европы.

Козья ферма — отдельный мир, на который вы не просто посмотрите, но и погрузитесь в быт агроусадьбы. А ещё на время станете деревенскими жителями — настоящими сыроварами.

Брест — город с богатой историей, основанный более 1000 лет назад. Вы прогуляетесь по улице Советской — главному пешеходному маршруту города — и улице Гоголя, известной аллеей литературных фонарей. Увидите здание бывшей хоральной синагоги, заглянете к Свято-Николаевской Братской церкви — одной из старейших в городе.

Церемония зажжения фонарей — в конце прогулки посмотрите на красивую городскую традицию. Уже более 10 лет фонарщик зажигает фонари на улице Советской. Каждый вечер это действо собирает прохожих и гостей Бреста.

Организационные детали

Поездка пройдёт на автомобиле Volkswagen Polo

Могу провести экскурсию на автомобиле путешественников. Её стоимость составит 7500 ₽ за чел.

Если вы захотите посетить экскурсию группой до 6 человек, можно взять в аренду автомобиль с водителем. Детали обсудим в переписке

Можете захватить в поездку лакомства для коз — морковку и яблоки

Дополнительно по желанию оплачиваются: