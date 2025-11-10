Брест - Берёза: приключения на козьей ферме и вечерняя прогулка по городу
Погрузитесь в мир козьей фермы и насладитесь вечерней прогулкой по Бресту. Уникальный опыт для всей семьи, полный истории и сельских радостей
Экскурсия «Брест - Берёза» предлагает уникальное сочетание сельской жизни и городской истории. Посетители насладятся общением с козами на ферме и попробуют себя в сыроварении. Вечерняя прогулка по Бресту познакомит с его историческими улицами и знаменитым фонарщиком.
Это идеальный вариант для семейного отдыха и любителей истории, желающих открыть для себя белорусское Полесье
Берёза — небольшой городок в белорусском Полесье. Я расскажу его интересную историю.
Руины картезианского монастыря 16 века — редкий пример архитектуры ордена картезианцев на территории Восточной Европы.
Козья ферма — отдельный мир, на который вы не просто посмотрите, но и погрузитесь в быт агроусадьбы. А ещё на время станете деревенскими жителями — настоящими сыроварами.
Брест — город с богатой историей, основанный более 1000 лет назад. Вы прогуляетесь по улице Советской — главному пешеходному маршруту города — и улице Гоголя, известной аллеей литературных фонарей. Увидите здание бывшей хоральной синагоги, заглянете к Свято-Николаевской Братской церкви — одной из старейших в городе.
Церемония зажжения фонарей — в конце прогулки посмотрите на красивую городскую традицию. Уже более 10 лет фонарщик зажигает фонари на улице Советской. Каждый вечер это действо собирает прохожих и гостей Бреста.
Организационные детали
Поездка пройдёт на автомобиле Volkswagen Polo
Могу провести экскурсию на автомобиле путешественников. Её стоимость составит 7500 ₽ за чел.
Если вы захотите посетить экскурсию группой до 6 человек, можно взять в аренду автомобиль с водителем. Детали обсудим в переписке
Можете захватить в поездку лакомства для коз — морковку и яблоки
Дополнительно по желанию оплачиваются:
мастер-класс по созданию сыров с дегустацией — 15 бел. руб. за чел.
обед (деревенская кухня) — 20 бел. руб. за чел.
мастер-класс по созданию сувениров — 20 бел. руб. за чел.
малая дегустация (чай) — 3 бел. руб. за чел.
средняя дегустация (чай и сыр 100 гр) — 10 бел. руб. за чел.
большая дегустация (чай, сыр, мясная или рыбная порция) — 20 бел. руб. за чел.
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Наталья — ваш гид в Бресте
Провела экскурсии для 461 туриста
Я родилась и училась в любимом Бресте. Историк, переводчик, человек, влюблённый в своё дело. Работаю экскурсоводом более 10 лет. Ещё одна любимая работа — переводчик. Одно другому не мешает, наоборот, читать дальше
дополняет. Часто ищу информацию в иностранных источниках и сама люблю путешествовать. В моей копилке почти 20 стран, думаю, будет и больше. Всё, чему учусь, с радостью отдаю другим. Рада новым знакомствам и новым людям. Жду на своих экскурсиях!