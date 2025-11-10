Мои заказы

Брест - Берёза: приключения на козьей ферме и вечерняя прогулка по городу

Погрузитесь в мир козьей фермы и насладитесь вечерней прогулкой по Бресту. Уникальный опыт для всей семьи, полный истории и сельских радостей
Экскурсия «Брест - Берёза» предлагает уникальное сочетание сельской жизни и городской истории. Посетители насладятся общением с козами на ферме и попробуют себя в сыроварении. Вечерняя прогулка по Бресту познакомит с его историческими улицами и знаменитым фонарщиком.

Это идеальный вариант для семейного отдыха и любителей истории, желающих открыть для себя белорусское Полесье

5 причин купить эту экскурсию

  • 🐐 Уникальный опыт на козьей ферме
  • 🧀 Возможность научиться сыроварению
  • 🏛 Прогулка по историческим улицам Бреста
  • ✨ Участие в церемонии зажжения фонарей
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Идеально для семейного отдыха
Брест - Берёза: приключения на козьей ферме и вечерняя прогулка по городу© Наталья
Брест - Берёза: приключения на козьей ферме и вечерняя прогулка по городу© Наталья
Брест - Берёза: приключения на козьей ферме и вечерняя прогулка по городу© Наталья
Ближайшие даты:
15
ноя16
ноя22
ноя23
ноя29
ноя13
дек14
дек
Время начала: 09:00

Что можно увидеть

  • Руины картезианского монастыря
  • Улица Советская
  • Улица Гоголя
  • Бывшая хоральная синагога
  • Свято-Николаевская Братская церковь

Описание экскурсии

Берёза — небольшой городок в белорусском Полесье. Я расскажу его интересную историю.

Руины картезианского монастыря 16 века — редкий пример архитектуры ордена картезианцев на территории Восточной Европы.

Козья ферма — отдельный мир, на который вы не просто посмотрите, но и погрузитесь в быт агроусадьбы. А ещё на время станете деревенскими жителями — настоящими сыроварами.

Брест — город с богатой историей, основанный более 1000 лет назад. Вы прогуляетесь по улице Советской — главному пешеходному маршруту города — и улице Гоголя, известной аллеей литературных фонарей. Увидите здание бывшей хоральной синагоги, заглянете к Свято-Николаевской Братской церкви — одной из старейших в городе.

Церемония зажжения фонарей — в конце прогулки посмотрите на красивую городскую традицию. Уже более 10 лет фонарщик зажигает фонари на улице Советской. Каждый вечер это действо собирает прохожих и гостей Бреста.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на автомобиле Volkswagen Polo
  • Могу провести экскурсию на автомобиле путешественников. Её стоимость составит 7500 ₽ за чел.
  • Если вы захотите посетить экскурсию группой до 6 человек, можно взять в аренду автомобиль с водителем. Детали обсудим в переписке
  • Можете захватить в поездку лакомства для коз — морковку и яблоки

Дополнительно по желанию оплачиваются:

  • мастер-класс по созданию сыров с дегустацией — 15 бел. руб. за чел.
  • обед (деревенская кухня) — 20 бел. руб. за чел.
  • мастер-класс по созданию сувениров — 20 бел. руб. за чел.
  • малая дегустация (чай) — 3 бел. руб. за чел.
  • средняя дегустация (чай и сыр 100 гр) — 10 бел. руб. за чел.
  • большая дегустация (чай, сыр, мясная или рыбная порция) — 20 бел. руб. за чел.
  • козотерапия — 5 бел. руб. за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваш гид в Бресте
Провела экскурсии для 461 туриста
Я родилась и училась в любимом Бресте. Историк, переводчик, человек, влюблённый в своё дело. Работаю экскурсоводом более 10 лет. Ещё одна любимая работа — переводчик. Одно другому не мешает, наоборот,
читать дальше

дополняет. Часто ищу информацию в иностранных источниках и сама люблю путешествовать. В моей копилке почти 20 стран, думаю, будет и больше. Всё, чему учусь, с радостью отдаю другим. Рада новым знакомствам и новым людям. Жду на своих экскурсиях!

Задать вопрос

Входит в следующие категории Бреста

Похожие экскурсии из Бреста

Вечерние улицы Бреста
Пешая
2.5 часа
73 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Вечерние улицы Бреста
Узнать историю города, увидеть самые интересные места и поучаствовать в церемонии зажжения фонарей
Завтра в 16:00
11 ноя в 16:00
5500 ₽ за всё до 7 чел.
Вечерняя экскурсия по Бресту + посещение Брестской крепости
На машине
На микроавтобусе
3.5 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Вечерняя экскурсия по Бресту
Погрузитесь в атмосферу Бреста, посетив крепость и узнав редкие факты. Вечерний город и его огни ждут вас на этом увлекательном маршруте
Завтра в 14:30
11 ноя в 14:30
19 800 ₽ за всё до 6 чел.
Брест - это не только Брестская крепость
Пешая
1.5 часа
182 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Брест - это не только Брестская крепость
Многие считают, что Брест - это только крепость. Но наш город богат историей, архитектурой и уникальными традициями. Приезжайте и убедитесь сами
Начало: Площадь Ленина около памятника Ленину
Завтра в 14:00
11 ноя в 10:00
4800 ₽ за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Бресте. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Бресте