Лидский замок, как и в Средневековье, привлекает туристов, желающих окунуться в историю.
Экскурсия начинается с посещения пивоварни "Лидское пиво", где можно попробовать лучшие сорта крафтового пива.
Далее - сытный обед в ресторане
Экскурсия начинается с посещения пивоварни "Лидское пиво", где можно попробовать лучшие сорта крафтового пива.
Далее - сытный обед в ресторане
5 причин купить эту экскурсию
- 🍺 Дегустация крафтового пива
- 🏰 Посещение Лидского замка
- 🍽️ Обед в ресторане белорусской кухни
- 🗺️ Прогулка с местным гидом
- 🔮 Мистическая усадьба «Литовка»
Что можно увидеть
- Лидский замок
- Пивоварня «Лидское пиво»
- Усадьба «Литовка»
Описание экскурсииЧто вас ждет Лидский замок как в Средневековье являлся точкой притяжения знати и людей, так и сейчас сюда приезжают туристы, чтобы прикоснуться к истории этого места. Мы не исключение. Но чего не было в те времена, так это сытного обеда! Мы начнем наше путешествие с дегустации пива и закончим в усадьбе «Литовка», окунувшись в атмосферу загадочной мистики. Не забудем также пройтись по Лиде в компании местного гида, который подробно расскажет нам об истории этого древнего, но вечно молодого города. В программе • Пивоварня «Лидское пиво» с увлекательной экскурсией по музею Лидского бровара, где вы откроете тайны древнего ремесла и продегустируете лучшие сорта крафтового пива. Понравившееся сорта пива вы сможете приобрести по окончанию экскурсии.
- Сытный обед в ресторане местной белорусской кухни.
- Экскурсия по лидскому променаду с местным гидом, во время которой вы узнаете много интересных фактов и историй о Лиде и её изюминке — красивейшем Лидском замке.
- Фэнтэзи-усадьба, наполненная мистикой и загадками, ответы на которые вы получите во время экскурсии. Важная информация: В стоимость экскурсии включены все активности по программе.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
- Дегустации
- Обед
Место начала и завершения?
Автомобильная парковка гостиницы «Интурист»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Людмила
15 дек 2024
Похожие экскурсии из Бреста
Индивидуальная
до 6 чел.
Брест - город контрастов: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Бреста, узнайте его историю и посетите уникальные места, которые не увидите самостоятельно. Город откроется для вас с новой стороны
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
4000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Неизвестный Брест: экскурсия по уникальным местам города
Экскурсия для тех, кто хочет узнать Брест с новой стороны. Истории контрабандистов, еврейские погромы и укрытие Вольфа Мессинга ждут вас
Начало: В районе гостиницы «Интурист»
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
4500 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Брест - это не только Брестская крепость
Многие считают, что Брест - это только крепость. Но наш город богат историей, архитектурой и уникальными традициями. Приезжайте и убедитесь сами
Начало: Площадь Ленина около памятника Ленину
Завтра в 09:30
18 мар в 09:00
4300 ₽ за всё до 5 чел.