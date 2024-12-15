Недетский гастротур из Бреста

Путешествие в Лиду обещает незабываемые впечатления: от пивоварни до мистической усадьбы. Вкусный обед и интересные истории гарантированы
Лидский замок, как и в Средневековье, привлекает туристов, желающих окунуться в историю.

Экскурсия начинается с посещения пивоварни "Лидское пиво", где можно попробовать лучшие сорта крафтового пива.

Далее - сытный обед в ресторане
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белорусской кухни и прогулка по Лиде с гидом, который расскажет о замке и городе. Завершает тур посещение усадьбы "Литовка", где вас ждут загадки и мистика. Все включено, так что просто наслаждайтесь

5
1 оценка

5 причин купить эту экскурсию

  • 🍺 Дегустация крафтового пива
  • 🏰 Посещение Лидского замка
  • 🍽️ Обед в ресторане белорусской кухни
  • 🗺️ Прогулка с местным гидом
  • 🔮 Мистическая усадьба «Литовка»
Недетский гастротур из Бреста
Недетский гастротур из Бреста
Недетский гастротур из Бреста
Ближайшие даты:
5
апр10
мая24
мая7
июн21
июн5
июл26
июл
Время начала: 05:30

Что можно увидеть

  • Лидский замок
  • Пивоварня «Лидское пиво»
  • Усадьба «Литовка»

Описание экскурсии

Что вас ждет Лидский замок как в Средневековье являлся точкой притяжения знати и людей, так и сейчас сюда приезжают туристы, чтобы прикоснуться к истории этого места. Мы не исключение. Но чего не было в те времена, так это сытного обеда! Мы начнем наше путешествие с дегустации пива и закончим в усадьбе «Литовка», окунувшись в атмосферу загадочной мистики. Не забудем также пройтись по Лиде в компании местного гида, который подробно расскажет нам об истории этого древнего, но вечно молодого города. В программе • Пивоварня «Лидское пиво» с увлекательной экскурсией по музею Лидского бровара, где вы откроете тайны древнего ремесла и продегустируете лучшие сорта крафтового пива. Понравившееся сорта пива вы сможете приобрести по окончанию экскурсии.
  • Сытный обед в ресторане местной белорусской кухни.
  • Экскурсия по лидскому променаду с местным гидом, во время которой вы узнаете много интересных фактов и историй о Лиде и её изюминке — красивейшем Лидском замке.
  • Фэнтэзи-усадьба, наполненная мистикой и загадками, ответы на которые вы получите во время экскурсии. Важная информация: В стоимость экскурсии включены все активности по программе.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер
  • Дегустации
  • Обед
Место начала и завершения?
Автомобильная парковка гостиницы «Интурист»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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15 дек 2024

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