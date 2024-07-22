А Алла Обзорная прогулка по Бресту в мини-группе У нас был экскурсовод Александр. Благодаря ему за 1,5 часа мы познакомились с историей Бреста, увидели его глазами человека, любящего и гордящегося своим городом.

М Маракулина В Беловежскую пущу на майские праздники читать дальше заботливые. Накануне экскурсии связались, понимая, что город незнакомый, подробно объяснили, куда надо подойти утром. Далее все четко по плану, без заминок и несостыковок. Всем рекомендую организовывать свой одых через этот сайт. Впечатления от самой беловежской пуще рассказывать не буду. Расскажу о людях ее организовавшую. Спасибо им большое. Внимательные, доброжелательные и очень

М Марина Вечерняя прогулка по майскому Бресту в сборной группе Экскурсия очень душевная, разбавлена житейскими историями и не перегружена датами. Один минус - нет наушников/микрофона. Чтобы хорошо слышать, надо постоянно вплотную ходить за гидом и нельзя отвлечься чтобы что-то рассмотреть.

А Анастасия Вечерняя прогулка по майскому Бресту в сборной группе Все было отлично, гид Татьяна все подробно рассказала, показала, спасибо

В Владислав В Беловежскую пущу на майские праздники Было замечательно, спасибо за экскурсию. Гид показывал и рассказывал интересно. Проехали по разным местам Беловежской Пущи