Групповые экскурсии Бреста

Найдено 3 экскурсии в категории «Групповые» в Бресте, цены от 25 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Обзорная прогулка по Бресту в мини-группе
Пешая
скидка
10%
7 отзывов
1.5 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Обзорная прогулка по Бресту в мини-группе
Погрузитесь в историю Бреста, узнайте интересные факты и насладитесь прогулкой по его живописным улицам. Гид расскажет о значимых событиях и местах
Начало: У церкви святого Николая Чудотворца
Расписание: ежедневно в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
18521 667 за человека
Экскурсия в Брестскую крепость в сборной группе
13 отзывов
1.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Экскурсия в Брестскую крепость в сборной группе
Начало: пр. Машерова 1 (главный вход «Звезда»)
Расписание: 11, 12 мая
25Br за человека
Обзорная экскурсия по Бресту
2 часа
Групповая
Лучший выбор
Обзорная экскурсия по Бресту
Начало: Г. Брест, пл. Привокзальная, 1
Расписание: Летом, по вторникам
Завтра в 11:00
7 авг в 11:00
55Br за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алла
    22 июля 2024
    Обзорная прогулка по Бресту в мини-группе
    У нас был экскурсовод Александр. Благодаря ему за 1,5 часа мы познакомились с историей Бреста, увидели его глазами человека, любящего и гордящегося своим городом.
  • М
    Маракулина
    28 мая 2023
    В Беловежскую пущу на майские праздники
    Впечатления от самой беловежской пуще рассказывать не буду. Расскажу о людях ее организовавшую. Спасибо им большое. Внимательные, доброжелательные и очень
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    заботливые. Накануне экскурсии связались, понимая, что город незнакомый, подробно объяснили, куда надо подойти утром. Далее все четко по плану, без заминок и несостыковок. Всем рекомендую организовывать свой одых через этот сайт.

  • М
    Марина
    14 мая 2023
    Вечерняя прогулка по майскому Бресту в сборной группе
    Экскурсия очень душевная, разбавлена житейскими историями и не перегружена датами. Один минус - нет наушников/микрофона. Чтобы хорошо слышать, надо постоянно вплотную ходить за гидом и нельзя отвлечься чтобы что-то рассмотреть.
  • А
    Анастасия
    10 мая 2023
    Вечерняя прогулка по майскому Бресту в сборной группе
    Все было отлично, гид Татьяна все подробно рассказала, показала, спасибо
  • В
    Владислав
    4 мая 2023
    В Беловежскую пущу на майские праздники
    Было замечательно, спасибо за экскурсию. Гид показывал и рассказывал интересно. Проехали по разным местам Беловежской Пущи
  • S
    Shella-t
    7 января 2023
    Новый год в Беловежской пуще
    Отличная получилась поездка! Были в поместье Деда Мороза, загадывали желания, отгадывали загадки, водили хороводы. Потом поехали в вольеры к животным,
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    видели оленей, волков, медведя и, конечно, зубров. Посетили музей природы, небольшой, но очень информативный. На обратном пути заехали в город Каменец посмотреть Каменецкую башню 13 века. Всё прошло отлично!

Ответы на вопросы от путешественников по Бресту в категории «Групповые»

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  5. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Бресту в июле 2024
Сейчас в Бресте в категории "Групповые" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 1 667 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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