скидка
10%
1.5 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Обзорная прогулка по Бресту в мини-группе
Погрузитесь в историю Бреста, узнайте интересные факты и насладитесь прогулкой по его живописным улицам. Гид расскажет о значимых событиях и местах
Начало: У церкви святого Николая Чудотворца
Расписание: ежедневно в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
18521 667₽ за человека
1.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Экскурсия в Брестскую крепость в сборной группе
Начало: пр. Машерова 1 (главный вход «Звезда»)
Расписание: 11, 12 мая
25Br за человека
2 часа
Групповая
Лучший выборОбзорная экскурсия по Бресту
Начало: Г. Брест, пл. Привокзальная, 1
Расписание: Летом, по вторникам
Завтра в 11:00
7 авг в 11:00
55Br за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлла22 июля 2024У нас был экскурсовод Александр. Благодаря ему за 1,5 часа мы познакомились с историей Бреста, увидели его глазами человека, любящего и гордящегося своим городом.
- ММаракулина28 мая 2023В Беловежскую пущу на майские праздникиВпечатления от самой беловежской пуще рассказывать не буду. Расскажу о людях ее организовавшую. Спасибо им большое. Внимательные, доброжелательные и очень
- ММарина14 мая 2023Вечерняя прогулка по майскому Бресту в сборной группеЭкскурсия очень душевная, разбавлена житейскими историями и не перегружена датами. Один минус - нет наушников/микрофона. Чтобы хорошо слышать, надо постоянно вплотную ходить за гидом и нельзя отвлечься чтобы что-то рассмотреть.
- ААнастасия10 мая 2023Вечерняя прогулка по майскому Бресту в сборной группеВсе было отлично, гид Татьяна все подробно рассказала, показала, спасибо
- ВВладислав4 мая 2023В Беловежскую пущу на майские праздникиБыло замечательно, спасибо за экскурсию. Гид показывал и рассказывал интересно. Проехали по разным местам Беловежской Пущи
- SShella-t7 января 2023Новый год в Беловежской пущеОтличная получилась поездка! Были в поместье Деда Мороза, загадывали желания, отгадывали загадки, водили хороводы. Потом поехали в вольеры к животным,
Ответы на вопросы от путешественников по Бресту в категории «Групповые»
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