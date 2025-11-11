Евгения Отличная экскурсия!

Надежда - приятный и интересный рассказчик! За 2,5 часа получили большое количество информации и посмотрели весь город. Появилось желание вернуться. Рекомендую!

В Валентина Были в Бресте всего один день, времени было мало. Надежда встретила нас прямо на вокзале, а закончила экскурсию у Крепости, очень приятная забота. Экскурсия понравилась очень. Узнали много нового. Большое спасибо!!!

В Валерия Благодарим Надежду за столь увлекательное и познавательное путешествие по Бресту. Всё отлично организовано, комфортно. Здорово, что всего за 2,5 часа можно погрузиться историю города, узнать много интересного. Надежда - профессионал, спасибо большое!

Анна Надежда для нашего удобства встретила нас прямо у вагона поезда, очень приятная забота. Прекрасная экскурсия, очень грамотно, интересно составлена. Надежда очень доходчиво все рассказала и разложила по полочкам непростую историю города, дополнила иллюстрациями на планшете для полного представления. Особая благодарность за рекомендацию посетить археологический музей "Берестье" рядом с Брестской крепостью, это безумно интересно.

Екатерина Экскурсия очень понравилась! Мы узнали историю Бреста с древних времен до наших дней. Рассказ был увлекательным и легким для восприятия, с использованием наглядных материалов. Много интересных фактов прекрасно уложились в памяти. Гид Надежда и город оставили у нас очень приятное впечатление! Спасибо!

Ю Юлия Отличная экскурсия. Проехали по Бресту на машине, Надежда показала интересные места, некоторые из которых мы сами вряд ли бы увидели.

Очень насыщенно, ярко и познавательно.

Спасибо

А Анна Спасибо огромное Надежде за экскурсию. 🔥Узнали что Брест это не только Брестская крепость. 👍👍👍

А Алексей Прекрасная возможность познакомится с городом, его историей и традициями с момента основания. Брест очень разнообразен.

Е Елена Очень интересная экскурсия и внимательный экскурсовод. Узнали много нового о городе

Д Дарья Надежда отличный экскурсовод, очень интересный маршрут по неочевидным местам. Историческая информация в понятной и запоминающейся подаче. Крайне рекомендую посетить эту экскурсию, один из самых запоминающихся вечеров за всю поездку)

Наталья Отличная экскурсия! В Бресте мы не впервые, хотели узнать город получше. Надежда - очень образованный, интеллигентный гид. Проехали на авто гида по всем значимым местам Бреста, погуляли по извесным туристам и не очень местам города. Рассказ легкий, увлекательный, не перегружен датами. Рекомендуем.

С Светлана Очень грамотная интересная девушка. Экскурсия смешанного типа: автомобильно - пешая. Очень понравилось

Е Елена Надежда отличный гид, время пролетело незаметно, посмотрели все самое основное, сложили свое понимание и представление о прекрасном городе Бресте

Владимир Экскурсия очень интересная и познавательная. Понравилась и взрослым и детям.