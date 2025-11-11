На этой индивидуальной экскурсии по Бресту можно увидеть кованые фонари, польские особняки и уютные дворы. Участники узнают о развитии города, его исторических изменениях и почему исчез его предшественник.
Маршрут включает посещение аллеи кованых фонарей, центральной площади, района польской застройки и пешеходной улицы.
Экскурсия на автомобиле Volkswagen Touran позволяет составить цельный образ Бреста, его истории и очарования
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальные кованые фонари
- 🏛 Польские особняки
- 🚶♂️ Уютные дворы и старинная застройка
- 📜 Тысячелетняя история города
- 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
Что можно увидеть
- Аллея кованых фонарей
- Центральная площадь
- Район польской застройки
- Самый красивый вокзал Беларуси
- Пешеходная улица
Описание экскурсии
Наш маршрут:
- Аллея кованых фонарей по мотивам литературных произведений.
- Центральная площадь и район элитной застройки польского периода.
- Место расположения древнего города.
- Самый красивый вокзал Беларуси.
- Пешеходная улица и её достопримечательности.
- Историческая жилая застройка и уютные дворики.
Я расскажу:
- О тысячелетней истории Бреста и причинах исчезновения города-предка.
- Современной жизни и особенностях градостроения.
- Фонарщике и его нелёгкой судьбе.
Организационные детали
- Едем на автомобиле Volkswagen Touran.
- Остаток оплачивается в белорусских рублях по курсу НБ РБ на день экскурсии.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Гоголя
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Надежда — ваш гид в Бресте
Провела экскурсии для 734 туристов
Меня зовут Надежда, я — гид по образованию. Вот уже 10 лет работаю по специальности, провела тысячи экскурсий и стала частым гидом. Мои главные принципы в общении с гостями города:
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 17 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Евгения
11 ноя 2025
Отличная экскурсия!
Надежда - приятный и интересный рассказчик! За 2,5 часа получили большое количество информации и посмотрели весь город. Появилось желание вернуться. Рекомендую!
В
Валентина
17 сен 2025
Были в Бресте всего один день, времени было мало. Надежда встретила нас прямо на вокзале, а закончила экскурсию у Крепости, очень приятная забота. Экскурсия понравилась очень. Узнали много нового. Большое спасибо!!!
В
Валерия
4 сен 2025
Благодарим Надежду за столь увлекательное и познавательное путешествие по Бресту. Всё отлично организовано, комфортно. Здорово, что всего за 2,5 часа можно погрузиться историю города, узнать много интересного. Надежда - профессионал, спасибо большое!
Анна
4 сен 2025
Надежда для нашего удобства встретила нас прямо у вагона поезда, очень приятная забота. Прекрасная экскурсия, очень грамотно, интересно составлена. Надежда очень доходчиво все рассказала и разложила по полочкам непростую историю города, дополнила иллюстрациями на планшете для полного представления. Особая благодарность за рекомендацию посетить археологический музей "Берестье" рядом с Брестской крепостью, это безумно интересно.
Екатерина
1 сен 2025
Экскурсия очень понравилась! Мы узнали историю Бреста с древних времен до наших дней. Рассказ был увлекательным и легким для восприятия, с использованием наглядных материалов. Много интересных фактов прекрасно уложились в памяти. Гид Надежда и город оставили у нас очень приятное впечатление! Спасибо!
Ю
Юлия
1 сен 2025
Отличная экскурсия. Проехали по Бресту на машине, Надежда показала интересные места, некоторые из которых мы сами вряд ли бы увидели.
Очень насыщенно, ярко и познавательно.
Спасибо
А
Анна
27 авг 2025
Спасибо огромное Надежде за экскурсию. 🔥Узнали что Брест это не только Брестская крепость. 👍👍👍
А
Алексей
27 авг 2025
Прекрасная возможность познакомится с городом, его историей и традициями с момента основания. Брест очень разнообразен.
Е
Елена
25 авг 2025
Очень интересная экскурсия и внимательный экскурсовод. Узнали много нового о городе
Д
Дарья
22 авг 2025
Надежда отличный экскурсовод, очень интересный маршрут по неочевидным местам. Историческая информация в понятной и запоминающейся подаче. Крайне рекомендую посетить эту экскурсию, один из самых запоминающихся вечеров за всю поездку)
Наталья
4 авг 2025
Отличная экскурсия! В Бресте мы не впервые, хотели узнать город получше. Надежда - очень образованный, интеллигентный гид. Проехали на авто гида по всем значимым местам Бреста, погуляли по извесным туристам и не очень местам города. Рассказ легкий, увлекательный, не перегружен датами. Рекомендуем.
С
Светлана
29 июл 2025
Очень грамотная интересная девушка. Экскурсия смешанного типа: автомобильно - пешая. Очень понравилось
Е
Елена
26 июл 2025
Надежда отличный гид, время пролетело незаметно, посмотрели все самое основное, сложили свое понимание и представление о прекрасном городе Бресте
Владимир
14 июл 2025
Экскурсия очень интересная и познавательная. Понравилась и взрослым и детям.
А
Андрей
13 июл 2025
было очень интересно и познавательно! рекомендую!
Входит в следующие категории Бреста
