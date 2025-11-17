Удобный трансфер из Бреста в аэропорт Минска на комфортабельном автомобиле с профессиональным водителем.
Описание трансферПланируете вылет из Минска? Забудьте о хлопотах дороги — комфортный трансфер из Бреста в аэропорт обеспечит удобную и надёжную поездку. Вас ждёт автомобиль туристического класса с кондиционером и просторным багажным отделением. Водитель доставит вас точно в срок, а дорога пройдёт в спокойной обстановке. Такой вариант особенно удобен для семей, путешественников с багажом и деловых поездок.
Время выезда определяется индивидуально по вашему желанию
Ответы на вопросы
Что включено
- Комфортабельный автомобиль туристического класса
- Помощь с багажом
Что не входит в цену
- Питание и напитки в пути
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Брест, указанный вами адрес
Завершение: Аэропорт Минска
Когда и сколько длится?
Когда: Время выезда определяется индивидуально по вашему желанию
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Бреста
Похожие экскурсии из Бреста
-
30%
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборТрансфер из Бреста в Беловежскую пущу и обратно
С комфортом съездить в один из древнейших реликтовых лесов Европы
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 900 ₽
17 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Брест - Беловежская пуща: трансфер туда и обратно
Комфортно добраться до главного заповедника Беларуси
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Бреста на экскурсию в Беловежскую пущу
Добраться до заповедника и вернуться обратно с максимальным комфортом и безопасностью
19 ноя в 08:00
20 ноя в 08:00
11 900 ₽ за всё до 4 чел.