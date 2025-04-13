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10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборИндивидуальный трансфер в Бресте
Путешествие из Бреста в Беловежскую пущу на современном автомобиле с профессиональным водителем. Насладитесь природой и вернитесь обратно с комфортом
Начало: У вашего отеля
«Доплата за трансфер — в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на день проведения»
Сегодня в 09:00
12 мая в 09:00
7308 ₽
8119 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Брест - Беловежская пуща: трансфер туда и обратно
Комфортно добраться до главного заповедника Беларуси
«Обратите внимание — это трансфер без экскурсии»
10 мая в 09:00
11 мая в 09:00
13 000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Бреста в Беловежскую пущу
Комфортный трансфер из Бреста в Беловежскую пущу подарит вам возможность насладиться уникальной природой и увидеть зубров в их естественной среде
«Обратите внимание: трансфер не является экскурсией, это услуга по перевозке путешественников»
10 мая в 08:00
11 мая в 08:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга13 апреля 2025Нас сопровождал в поездке Андрей, на удобном автомобиле. По пути рассказывал и поддерживал беседу. Перед посещением пущи рассказал какие есть экскурсии, где можно попить кофе и перекусить. Поездка оказалось лёгкой, комфортабельной и увлекательной
- ААлексей8 апреля 2025Заранее созвонились, все необходимое проговорили. Нам помогли с выбором экскурсионной программы в Беловежской пуще. Дали рекомендации. Все прошло отлично!
- ТТатьяна16 ноября 2024Так мы заказывали просто трансфер, то бонусом были небольшие рассказы и советы от Александра, отличное вождение(что для нас немаловажно) и доброжелательность сделали нашу поездку отличной 🙌
Ответы на вопросы от путешественников по Бресту в категории «Трансфер»
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