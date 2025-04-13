Трансфер в Бресте

Найдено 3 экскурсии в категории «Трансфер» в Бресте, цены от 7308 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Трансфер из Бреста в Беловежскую пущу и обратно
На машине
6 часов
-
10%
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Индивидуальный трансфер в Бресте
Путешествие из Бреста в Беловежскую пущу на современном автомобиле с профессиональным водителем. Насладитесь природой и вернитесь обратно с комфортом
Начало: У вашего отеля
«Доплата за трансфер — в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на день проведения»
Сегодня в 09:00
12 мая в 09:00
7308 ₽8119 ₽ за всё до 4 чел.
Брест - Беловежская пуща: трансфер туда и обратно
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Брест - Беловежская пуща: трансфер туда и обратно
Комфортно добраться до главного заповедника Беларуси
«Обратите внимание — это трансфер без экскурсии»
10 мая в 09:00
11 мая в 09:00
13 000 ₽ за всё до 8 чел.
Трансфер из Бреста в Беловежскую пущу
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Бреста в Беловежскую пущу
Комфортный трансфер из Бреста в Беловежскую пущу подарит вам возможность насладиться уникальной природой и увидеть зубров в их естественной среде
«Обратите внимание: трансфер не является экскурсией, это услуга по перевозке путешественников»
10 мая в 08:00
11 мая в 08:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    13 апреля 2025
    Трансфер из Бреста в Беловежскую пущу и обратно
    Нас сопровождал в поездке Андрей, на удобном автомобиле. По пути рассказывал и поддерживал беседу. Перед посещением пущи рассказал какие есть экскурсии, где можно попить кофе и перекусить. Поездка оказалось лёгкой, комфортабельной и увлекательной
  • А
    Алексей
    8 апреля 2025
    Трансфер из Бреста в Беловежскую пущу и обратно
    Заранее созвонились, все необходимое проговорили. Нам помогли с выбором экскурсионной программы в Беловежской пуще. Дали рекомендации. Все прошло отлично!
  • Т
    Татьяна
    16 ноября 2024
    Трансфер из Бреста в Беловежскую пущу и обратно
    Так мы заказывали просто трансфер, то бонусом были небольшие рассказы и советы от Александра, отличное вождение(что для нас немаловажно) и доброжелательность сделали нашу поездку отличной 🙌

Ответы на вопросы от путешественников по Бресту в категории «Трансфер»

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В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  1. Самое главное
  2. Беловежская пуща
  3. Брестская Крепость
  4. Советская улица
  5. Железнодорожный вокзал
  6. Музей обороны Брестской крепости
  7. Музей железнодорожной техники
  8. Художественный Музей
  9. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Бресту в мае 2025
Сейчас в Бресте в категории "Трансфер" можно забронировать 3 экскурсии от 7308 до 15 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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