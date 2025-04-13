О Ольга Трансфер из Бреста в Беловежскую пущу и обратно Нас сопровождал в поездке Андрей, на удобном автомобиле. По пути рассказывал и поддерживал беседу. Перед посещением пущи рассказал какие есть экскурсии, где можно попить кофе и перекусить. Поездка оказалось лёгкой, комфортабельной и увлекательной

А Алексей Трансфер из Бреста в Беловежскую пущу и обратно Заранее созвонились, все необходимое проговорили. Нам помогли с выбором экскурсионной программы в Беловежской пуще. Дали рекомендации. Все прошло отлично!