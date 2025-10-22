Вам не придётся заботиться о том, как попасть в Гродно. Вы просто заранее бронируете наш трансфер, а в освободившееся от хлопот время планируете отдых.
В Гродно у вас будет целых 6 часов, чтобы осмотреть достопримечательности, прогуляться по атмосферным улицам и отдохнуть за обедом.
Описание трансфер
- Мы заберём вас из вашего места проживания в Бресте
- Дорога в Гродно займёт около 3,5 часов и столько же обратно
- В Гродно вы сможете взять экскурсию, осмотреть город самостоятельно и просто отдохнуть
Обращаем внимание!
Это трансфер, а не экскурсионное сопровождение в Гродно. Все вопросы по дальнейшему перемещению по городу на автомобиле решаются отдельно.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на микроавтобусе Renault Trafic LONG. Он оборудован местами для 8 пассажиров и объёмным багажным отделением, в которое с лёгкостью вмещаются велосипеды и детские коляски. Для детей предусмотрено автокресло и бустер (по запросу)
- Для группы до 3 человек мы вправе предоставить автомобиль Skoda, Volkswagen, Toyota или авто аналогичной марки
- В поездке с вами буду я или другой профессиональный водитель из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Бресте
Провели экскурсии для 151 туриста
Коммуникабельность, общительность, порядочность и профессионализм. Официально осуществляю пассажирские перевозки на территории Республики Беларусь, включён в соответствующий Реестр автомобильных перевозчиков и Реестр субъектов туристической деятельности с правом осуществления международного и внутреннего туризма. В
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Сергей
22 окт 2025
Все замечательно. Спасибо Андрею за пунктуальность и доброжелательность. Дорога туда и обратно прошла на ура!!! Также Андрей очень помог мне с гидом по Гродно,что очень помогло решить мои проблемы. Так-что кто будет в Бресте Андрея настоятельно рекомендую!!!
Сергей 22.10.2025.
