Индивидуальная
до 8 чел.
Трансфер из аэропорта Бреста в Брест или наоборот
Начало: Аэропорт Брест, Аэропорт · Брестский район, Тельми...
200 Br за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Брест - аэропорт Минска: индивидуальный трансфер
Организуется комфортный трансфер из Бреста в аэропорт Минска на современном автомобиле. Услуга включает помощь с багажом и наличие детских кресел
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
19 800 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Трансфер из Бреста в аэропорт Минска
Начало: Брест, указанный вами адрес
Расписание: Время выезда определяется индивидуально по вашему желанию
950 Br за всё до 8 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Бресту в категории «Трансфер в/из аэропорта»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бресте
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Бресте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Бресту в январе 2026
Сейчас в Бресте в категории "Трансфер в/из аэропорта" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 19 800.
Закажите заранее трансфер в или из аэропорта Бреста, вас встретят и довезут до вашего отеля в заранее назначенное время, это упростит задачу в поиске такси, а цена будет фиксированна и без сюрпризов. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март 2026