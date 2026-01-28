Найдено 3 экскурсии в категории « Трансфер в/из аэропорта » в Бресте, цены от 200 Br. Расписание для бронирования на январь, март и апрель 2026 г.

1 чел. По популярности Трансфер в/из аэропорта 1 час Индивидуальная до 8 чел. Трансфер из аэропорта Бреста в Брест или наоборот Начало: Аэропорт Брест, Аэропорт · Брестский район, Тельми... 200 Br за всё до 8 чел. На машине Трансфер в/из аэропорта 4 часа Индивидуальная до 4 чел. Брест - аэропорт Минска: индивидуальный трансфер Организуется комфортный трансфер из Бреста в аэропорт Минска на современном автомобиле. Услуга включает помощь с багажом и наличие детских кресел 19 800 ₽ за всё до 4 чел. Трансфер в/из аэропорта 3 часа Индивидуальная до 8 чел. Трансфер из Бреста в аэропорт Минска Начало: Брест, указанный вами адрес Расписание: Время выезда определяется индивидуально по вашему желанию 950 Br за всё до 8 чел. Другие экскурсии Бреста

Закажите заранее трансфер в или из аэропорта Бреста, вас встретят и довезут до вашего отеля в заранее назначенное время, это упростит задачу в поиске такси, а цена будет фиксированна и без сюрпризов. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март 2026