Трансфер в/из аэропорта Бреста

Найдено 3 экскурсии в категории «Трансфер в/из аэропорта» в Бресте, цены от 200 Br. Расписание для бронирования на январь, март и апрель 2026 г.
Трансфер в/из аэропорта
1 час
Индивидуальная
до 8 чел.
Начало: Аэропорт Брест, Аэропорт · Брестский район, Тельми...
200 Br за всё до 8 чел.
На машине
Трансфер в/из аэропорта
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Организуется комфортный трансфер из Бреста в аэропорт Минска на современном автомобиле. Услуга включает помощь с багажом и наличие детских кресел
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
19 800 ₽ за всё до 4 чел.
Трансфер в/из аэропорта
3 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Начало: Брест, указанный вами адрес
Расписание: Время выезда определяется индивидуально по вашему желанию
950 Br за всё до 8 чел.

Сколько стоит экскурсия по Бресту в январе 2026
Сейчас в Бресте в категории "Трансфер в/из аэропорта" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 19 800.
Закажите заранее трансфер в или из аэропорта Бреста, вас встретят и довезут до вашего отеля в заранее назначенное время, это упростит задачу в поиске такси, а цена будет фиксированна и без сюрпризов. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март 2026