Индивидуальная
до 8 чел.
История Гомеля через столетия: от века 18 - к веку 21
Погулять по улицам, где прошлое переплетается с современностью
«На улице Советской старинные здания соседствуют с новыми, а горожане прогуливаются по своим делам»
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
5500 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие по Гомелю сквозь время
Заглянуть в разные эпохи и разобраться в судьбе города
Начало: На площади Ленина
«Я расскажу, какие необычные люди жили на этой улице раньше и кто остался здесь сегодня»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие из Гомеля в Могилёв
Посетить колоритный старинный город и узнать о связанных с ним мировых исторических событиях
«А еще мы погуляем по пешеходной улице Ленинская и поговорим о домах могилевской элиты былых времен»
17 янв в 08:00
18 янв в 08:00
33 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр5 января 2026Отличная и запоминающаяся экскурсия по Гомелю с гидом Александрой в первый день нового года. По договоренности провели ее в авто-пешеходном
- ЕЕлена2 января 2026Спасибо Юлии за прекрасное знакомство с Гомелем! Девушка очень глубоко погружена в историю родного города и свою любовь к нему
- ООлег15 декабря 2025Интересные и необычные факты из жизни города и его жителей, увлекатеный рассказ и время экскурсии пролетело незаметно. Большое спасибо за интересное путешествие по городу.
- ВВалентина12 декабря 2025Экскурсия замечательная! Юлия любит свой город и рассказывает с интересом! Рекомендую, 2 часа пролетели на одном дыхании!! Большое спасибо!
- ЮЮрий18 ноября 2025Гид Юля провела нам обзорную экскурсию по г. Гомилю. Мы прошлись по парку, по главной улице города узнали много интересного
- ААндрей18 ноября 2025Замечательная экскурсия, экскурсовод Юлия очень интересно познакомила нас с историей Гомеля. Нам понравилось. Спасибо ей большое.
- ГГеоргий16 ноября 2025Въезжаешь в Гомель через частный сектор, хрущовки и сталинки, а в голове вопрос - стоило ли сюда ехать?
После экскурсии с
- ИИрина13 ноября 2025Самое хорошее впечатление о городе благодаря этой экскурсии и гиду Юле. Время пролетело незаметно, Юля просто влюбила нас в Гомель. Рекомендуем прогулку по городу с приятным спутником Юлей
- ААлександр11 ноября 2025Были у Юлии на экскурсии 3 ноября. Совершенно потрясающая экскурсия! Очень увлекательно, понятно, интересно и запоминающе показывала, рассказывала, не было
- ООльга8 ноября 2025Юлия, спасибо за прекрасный день в вашем чудесном городе.
Даже мой очень нелюбящий экскурсии сын сказал, что экскурсия была очень интересная.
Захотелось вернуться ❤️
Ответы на вопросы от путешественников по Гомелю в категории «Улицы и переулки»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гомеле
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Сколько стоит экскурсия по Гомелю в январе 2026
Сейчас в Гомеле в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 3 экскурсии от 4000 до 33 000. Туристы уже оставили гидам 61 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Гомеля. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод