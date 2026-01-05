Мои заказы

Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Гомеля

Найдено 3 экскурсии в категории «Улицы и переулки» в Гомеле, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
История Гомеля через столетия: от века 18 - к веку 21
Пешая
1.5 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
История Гомеля через столетия: от века 18 - к веку 21
Погулять по улицам, где прошлое переплетается с современностью
«На улице Советской старинные здания соседствуют с новыми, а горожане прогуливаются по своим делам»
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
5500 ₽ за всё до 8 чел.
Путешествие по Гомелю сквозь время
Пешая
2 часа
46 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие по Гомелю сквозь время
Заглянуть в разные эпохи и разобраться в судьбе города
Начало: На площади Ленина
«Я расскажу, какие необычные люди жили на этой улице раньше и кто остался здесь сегодня»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Путешествие из Гомеля в Могилёв
На машине
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие из Гомеля в Могилёв
Посетить колоритный старинный город и узнать о связанных с ним мировых исторических событиях
«А еще мы погуляем по пешеходной улице Ленинская и поговорим о домах могилевской элиты былых времен»
17 янв в 08:00
18 янв в 08:00
33 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    5 января 2026
    История Гомеля через столетия: от века 18 - к веку 21
    Отличная и запоминающаяся экскурсия по Гомелю с гидом Александрой в первый день нового года. По договоренности провели ее в авто-пешеходном
    читать дальше

    формате (на собственном автомобиле) и не пожалели - осмотрели все ключевые районы и локации города. Александра рассказала много всего интересного про город и основные его объекты- время прошло незаметно.

  • Е
    Елена
    2 января 2026
    Путешествие по Гомелю сквозь время
    Спасибо Юлии за прекрасное знакомство с Гомелем! Девушка очень глубоко погружена в историю родного города и свою любовь к нему
    читать дальше

    с удовольствием передает туристам. Показала нам очень интересные уголки, помимо значительных достопримечательных мест, которые мы бы сами ни за что не отыскали. И вообще очень жалко, что Гомель не позиционирует себя как туристический город. А ведь он очень интересен во многих отношениях! За четыре дня нашего пребывания в нем мы увидели едва ли ни единственный автобус! И то не с российскими туристами, а с китайскими! Желаю Юлии любознательных туристов, а Гомелю процветания!!!!!

  • О
    Олег
    15 декабря 2025
    Путешествие по Гомелю сквозь время
    Интересные и необычные факты из жизни города и его жителей, увлекатеный рассказ и время экскурсии пролетело незаметно. Большое спасибо за интересное путешествие по городу.
  • В
    Валентина
    12 декабря 2025
    Путешествие по Гомелю сквозь время
    Экскурсия замечательная! Юлия любит свой город и рассказывает с интересом! Рекомендую, 2 часа пролетели на одном дыхании!! Большое спасибо!
  • Ю
    Юрий
    18 ноября 2025
    Путешествие по Гомелю сквозь время
    Гид Юля провела нам обзорную экскурсию по г. Гомилю. Мы прошлись по парку, по главной улице города узнали много интересного
    читать дальше

    и нового для себя, Юля коренной житель этого города, она очень увлеченно рассказала нам самое главное, исторические факты, события которые здесь происходили и ответила на все наши вопросы. Жаль что мы не смогли самостоятельно попасть в Дворец Румянцевых-Паскевичей, он был закрыт.

  • А
    Андрей
    18 ноября 2025
    Путешествие по Гомелю сквозь время
    Замечательная экскурсия, экскурсовод Юлия очень интересно познакомила нас с историей Гомеля. Нам понравилось. Спасибо ей большое.
  • Г
    Георгий
    16 ноября 2025
    Путешествие по Гомелю сквозь время
    Въезжаешь в Гомель через частный сектор, хрущовки и сталинки, а в голове вопрос - стоило ли сюда ехать?
    После экскурсии с
    читать дальше

    Юлией единственный ответ на вопрос - однозначно "да".
    Юлия очень интересно и познавательно преподносит материал, а что самое ценное, мы прошли по маршруту, который гости города самостоятельно не додумаются пройти, завернуть во все улочки и узнать про секреты, особенности города.
    Спасибо Вам большое!

  • И
    Ирина
    13 ноября 2025
    Путешествие по Гомелю сквозь время
    Самое хорошее впечатление о городе благодаря этой экскурсии и гиду Юле. Время пролетело незаметно, Юля просто влюбила нас в Гомель. Рекомендуем прогулку по городу с приятным спутником Юлей
  • А
    Александр
    11 ноября 2025
    Путешествие по Гомелю сквозь время
    Были у Юлии на экскурсии 3 ноября. Совершенно потрясающая экскурсия! Очень увлекательно, понятно, интересно и запоминающе показывала, рассказывала, не было
    читать дальше

    скучной подачи информации. После таких экскурсий хочется читать и узнавать дальше, а в город хочется вернуться! Для меня это лучший комплимент экскурсоводу! Спасибо! Мы в восторге!

  • О
    Ольга
    8 ноября 2025
    Путешествие по Гомелю сквозь время
    Юлия, спасибо за прекрасный день в вашем чудесном городе.
    Даже мой очень нелюбящий экскурсии сын сказал, что экскурсия была очень интересная.
    Захотелось вернуться ❤️

