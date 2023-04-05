Посетить колоритный старинный город и узнать о связанных с ним мировых исторических событиях
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Описание
Что вас ожидает
Старинный Могилёв
Мы посетим Ратушу и Свято-Никольский монастырь, где неоднократно бывал Николай II со своей семьей. А также увидим собор Успения Девы Марии: долгое время он был главным католическим храмом Российской Империи. Кроме того, я покажу вам старинные дворцы и Арку Славы, через которую в город въезжала Екатерина II и другие знаменитые люди. А еще мы погуляем по пешеходной улице Ленинская и поговорим о домах могилевской элиты былых времен.
Могилёв 20 века
Вы увидите Дом Советов и комплекс зданий, построенный для руководителей БССР. Вы узнаете, как и почему Могилёв мог стать, но не стал столицей Беларуси в 1930-е годы. Также мы посетим Буйничское поле — символ отваги защитников города в годы Великой Отечественной войны. 23 дня они удерживали немецкие войска на подступах к Могилёву летом 1941-го. Вы узнаете, в каких известных фильмах и книгах нашли отражение эти события.
Организационные детали
- Транспорт оплачивается дополнительно. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
- Билеты в Ратушу не включены в стоимость (~100 рос. руб.). Экскурсии по музею могут проводить только местные гиды (по желанию), доплата составит ~300 рос. руб.
- По запросу мы можем добавить в программу зоосад и краеведческий музей
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.