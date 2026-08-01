Чего только не происходило в Могилёве за его многовековую историю! Здесь располагалась Ставка Верховного главнокомандующего в годы Первой мировой войны. Здесь состоялась знаковая встреча Екатерины II с императором Священной Римской империи. А в 1930-е годы Могилёв чуть не стал столицей Беларуси. Обо всём этом я доступно и интересно расскажу на экскурсии.

Описание экскурсии

Старинный Могилёв

Мы посетим Ратушу и Свято-Никольский монастырь, где неоднократно бывал Николай II со своей семьей. А также увидим собор Успения Девы Марии: долгое время он был главным католическим храмом Российской Империи. Кроме того, я покажу вам старинные дворцы и Арку Славы, через которую в город въезжала Екатерина II и другие знаменитые люди. А еще мы погуляем по пешеходной улице Ленинская и поговорим о домах могилевской элиты былых времен.

Могилёв 20 века

Вы увидите Дом Советов и комплекс зданий, построенный для руководителей БССР. Вы узнаете, как и почему Могилёв мог стать, но не стал столицей Беларуси в 1930-е годы. Также мы посетим Буйничское поле — символ отваги защитников города в годы Великой Отечественной войны. 23 дня они удерживали немецкие войска на подступах к Могилёву летом 1941-го. Вы узнаете, в каких известных фильмах и книгах нашли отражение эти события.

Организационные детали

Экскурсию можно провести на автомобиле путешественника со скидкой