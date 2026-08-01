Посетить колоритный старинный город и узнать о связанных с ним мировых исторических событиях
Чего только не происходило в Могилёве за его многовековую историю! Здесь располагалась Ставка Верховного главнокомандующего в годы Первой мировой войны. Здесь состоялась знаковая встреча Екатерины II с императором Священной Римской империи. А в 1930-е годы Могилёв чуть не стал столицей Беларуси. Обо всём этом я доступно и интересно расскажу на экскурсии.
Описание экскурсии
Старинный Могилёв
Мы посетим Ратушу и Свято-Никольский монастырь, где неоднократно бывал Николай II со своей семьей. А также увидим собор Успения Девы Марии: долгое время он был главным католическим храмом Российской Империи. Кроме того, я покажу вам старинные дворцы и Арку Славы, через которую в город въезжала Екатерина II и другие знаменитые люди. А еще мы погуляем по пешеходной улице Ленинская и поговорим о домах могилевской элиты былых времен.
Могилёв 20 века
Вы увидите Дом Советов и комплекс зданий, построенный для руководителей БССР. Вы узнаете, как и почему Могилёв мог стать, но не стал столицей Беларуси в 1930-е годы. Также мы посетим Буйничское поле — символ отваги защитников города в годы Великой Отечественной войны. 23 дня они удерживали немецкие войска на подступах к Могилёву летом 1941-го. Вы узнаете, в каких известных фильмах и книгах нашли отражение эти события.
Организационные детали
Экскурсию можно провести на автомобиле путешественника со скидкой
После внесения предоплаты на сайте, остаток суммы нужно предать гиду в белорусских рублях по курсу на день проведения экскурсии
Билеты в Ратушу не включены в стоимость (~100 рос. руб.). Экскурсии по музею могут проводить только местные гиды (по желанию), доплата составит ~300 рос. руб.
По запросу мы можем добавить в программу зоосад и краеведческий музей
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваш гид в Гомеле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 1588 туристов
Я гид. Родился и всю жизнь прожил в Беларуси, много путешествую по стране и миру.
На своих авторских экскурсиях покажу вам самые любопытные места моей родины, поделюсь историями людей, зданий и читать дальшеуменьшить
городов, помогу окунуться в настоящую Беларусь.
Программы подойдут ценителям необычных маршрутов, тем, кто любит узнавать историю через архитектуру, мелкие детали и непарадные достопримечательности, а также тем, кто приезжает в Беларусь не первый раз и хочет открыть для себя новые места.
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