Гомель бывает разным: парадным, купеческим, промышленным и почти домашним. На машине вы заедете туда, куда пешеходные маршруты просто не доходят.
Увидите, как формировались целые микрорайоны, и узнаете, где прячутся старые названия вроде «Америка» и «Кавказ» и почему местные до сих пор вспоминают Горелое болото.
Увидите, как формировались целые микрорайоны, и узнаете, где прячутся старые названия вроде «Америка» и «Кавказ» и почему местные до сих пор вспоминают Горелое болото.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- самый маленький памятник в Беларуси — но сначала попробуете отыскать его без подсказки.
- сохранившиеся конюшни князя Паскевича (19 век) — редкий образец усадебной инфраструктуры.
- три «самых» дома Гомеля: самый высокий, самый длинный и самый старый.
- архитектурные стили на проспекте Ленина и улице Кирова: модерн, кирпичный стиль, сталинский ампир и конструктивизм.
- объекты гомельского деревянного зодчества.
- храмы Гомеля — от древних до современных.
Вы узнаете:
- где в городе находились неформальные районы Америка и Кавказ и откуда взялись эти названия.
- что такое Горелое болото и во что оно превратилось сегодня.
- почему в Гомеле «жили богатыри и великаны» — речь не о сказках.
- как с городом связаны шведы, англичане, а также Пушкин, Гоголь и другие известные личности.
- кто были первыми владельцами Гомеля и как город рос и менялся столетиями.
- чем живут, где работают и как отдыхают гомельчане прямо сейчас.
Организационные детали
- Экскурсия проводится на вашем автомобиле: в нём должно быть место для гида.
- По запросу можем организовать поездку на моей машине (за доплату, ориентировочно 200 бел. руб.).
- Все объекты осматриваем снаружи.
- С вами будет один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваша команда гидов в Гомеле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 272 туристов
Добрый день! Меня зовут Александра, я аттестованный гид по Беларуси. Вижу красоту в мелочах, подмечаю интересные детали и показываю их вам =) Также я — магистр архитектуры, поэтому могу рассказать
Входит в следующие категории Гомеля
Похожие экскурсии на «По Гомелю на автомобиле: от древности до наших дней»
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие по Гомелю сквозь время
Заглянуть в разные эпохи и разобраться в судьбе города
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
История Гомеля через столетия: от века 18 - к веку 21
Погулять по улицам, где прошлое переплетается с современностью
Завтра в 08:00
29 мая в 08:00
5500 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
Пешеходная экскурсия «Наследие Гомельской земли: Гомель XIX-XX веков»
Начало: Гомельский областной драматический театр
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
66 Br за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Истории города над Сожем (обзорная экскурсия по центру Гомеля)
Начало: Площадь Ленина (возле памятника Ленину)
Расписание: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
320 Br за всё до 5 чел.
от 5500 ₽ за экскурсию