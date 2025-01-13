Главные экскурсионные места в Гомеле

Найдено 3 экскурсии в категории «Популярные места» в Гомеле, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Знакомство с Гомелем
Пешая
9 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомство с Гомелем
Поймать настроение города в компании гида, которая погрузит в историю без сухих фактов и цифр
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
4000 за всё до 10 чел.
Путешествие из Гомеля в Могилёв
На машине
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие из Гомеля в Могилёв
Посетить колоритный старинный город и узнать о связанных с ним мировых исторических событиях
22 фев в 08:00
23 фев в 08:00
29 000 за всё до 4 чел.
История Гомеля через столетия: от века 18 - к веку 21
Пешая
1 час
Индивидуальная
до 10 чел.
История Гомеля через столетия: от века 18 - к веку 21
Погулять по улицам, где прошлое переплетается с современностью
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
4500 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    13 января 2025
    Знакомство с Гомелем
    Экскурсия с Ниной нам очень понравилась! Познавательно и при этом интересно и увлекательно. Невзирая на холод время пробежало незаметно.
    Экскурсия с Ниной нам очень понравилась! Познавательно и при этом интересно и увлекательно. Невзирая на холод время пробежало незаметно
  • И
    Ирина
    14 сентября 2024
    Знакомство с Гомелем
    Наша экскурсия состоялась 4 сентября. Нина очень позитивная и активная экскурсовод, нам очень понравилось:) при этом рассказ не был перегружен
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    датами, но исторические и интересные аспекты из жизни города мы услышали. При этом стоит отметить, что Нина предлагает маршруты в соответствии с вашими пожеланиями и физическими возможностями, поскольку город довольно холмистый и не все готовы ходить по крутым лестницам, но Нина это обязательно учитывает:) Кроме того, было интересно просто поговорить о жизни города и его жителей безотносительно темы экскурсии. Нина, спасибо, было отлично, интересно и очень приятно!:) Дмитрий и Ирина

  • С
    Сергей
    12 сентября 2024
    Знакомство с Гомелем
    Нина отличный экскурсовод и отличный человек, нам всё понравилось, молодец! Желаем ей сопроводить множество экскурсий! Спасибо за уделённое время!

Ответы на вопросы от путешественников по Гомелю в категории «Популярные места»

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Сколько стоит экскурсия по Гомелю в феврале 2025
Сейчас в Гомеле в категории "Популярные места" можно забронировать 3 экскурсии от 4000 до 29 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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