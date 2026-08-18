Лида: от камня основания до княжеского проклятия — экскурсия-расследование Отправьтесь со мной на расследование вековых тайн! Мы соберем «улики» прошлого, шаг за шагом расшифровывая подлинную историю города. Вам предстоит не просто смотреть, а вглядываться, задавать вопросы и искать ответы. Наши главные «улики»:

Загадочный камень основания с цитатой из летописи — это наш первый шифр.

Памятник Скорине с секретом на обороте, который знают не все.

Величественный Фарный костёл — духовный центр, хранящий молчаливые истории.

Ироничный «командированный» и трогательное «Дерево дружбы» — портрет города в деталях.

Величественный Гедимин на коне — один из всего трех таких памятников в стране.

• Древний Лидский замок — эпицентр легенд и главное место силы. Расследуем истории:

Разгадаем, кем была та самая Лида (если это была она!).

Поймем, какую роль здесь сыграл первопечатник Скорина.

Узнаем о мрачном проклятии замка и как его избежать.

Станем свидетелями сватовства князя Ягайло.

Расшифруем местные традиции: от того, что делают, переходя дорогу, до символики всадника на памятнике Гедимину. Это не экскурсия, а настоящее погружение в историю, где каждый факт — часть большого пазла. Важная информация:.

Расшифруем местные традиции: от того, что делают, переходя дорогу, до символики всадника на памятнике Гедимину. Это не экскурсия, а настоящее погружение в историю, где каждый факт — часть большого пазла. Важная информация:.

Экскурсию можно провести на русском или на белорусском языке.