Приглашаю вас в личное путешествие по Лиде — городу с огромным сердцем. Мы вместе раскроем его историю: от момента основания до дворянских тайн, которые потрясли мир.
Вы не просто услышите рассказ,
Вы не просто услышите рассказ,
Описание экскурсии
Лида: от камня основания до княжеского проклятия — экскурсия-расследование Отправьтесь со мной на расследование вековых тайн! Мы соберем «улики» прошлого, шаг за шагом расшифровывая подлинную историю города. Вам предстоит не просто смотреть, а вглядываться, задавать вопросы и искать ответы. Наши главные «улики»:
- Загадочный камень основания с цитатой из летописи — это наш первый шифр.
- Памятник Скорине с секретом на обороте, который знают не все.
- Величественный Фарный костёл — духовный центр, хранящий молчаливые истории.
- Ироничный «командированный» и трогательное «Дерево дружбы» — портрет города в деталях.
- Величественный Гедимин на коне — один из всего трех таких памятников в стране.
• Древний Лидский замок — эпицентр легенд и главное место силы. Расследуем истории:
- Разгадаем, кем была та самая Лида (если это была она!).
- Поймем, какую роль здесь сыграл первопечатник Скорина.
- Узнаем о мрачном проклятии замка и как его избежать.
- Станем свидетелями сватовства князя Ягайло.
Расшифруем местные традиции: от того, что делают, переходя дорогу, до символики всадника на памятнике Гедимину. Это не экскурсия, а настоящее погружение в историю, где каждый факт — часть большого пазла. Важная информация:.
Расшифруем местные традиции: от того, что делают, переходя дорогу, до символики всадника на памятнике Гедимину. Это не экскурсия, а настоящее погружение в историю, где каждый факт — часть большого пазла. Важная информация:.
Экскурсию можно провести на русском или на белорусском языке.
Ежедневно, по договоренности.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Камень в честь основания города Лида с загадочно надписью
- Памятник первопечатнику Франциску Скорине
- Фарный костёл
- Дерево дружбы
- Памятник командированному
- Конный памятник Великому князю Гедемину
- Лидский замок
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Сувениры
- Питание
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Грюнвальдская улица, 1
Завершение: Лидский замок. Ул. Замковая, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности.
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Экскурсию можно провести на русском или на белорусском языке
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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