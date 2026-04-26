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— и постепенно это увлечение стало призванием. Однажды я решила посвятить себя тому, что действительно греет душу: делиться историей Лиды с людьми. Прошла аттестацию в Национальном агентстве по туризму — и сегодня с удовольствием провожу экскурсии по родному городу. Стараюсь, чтобы каждый гость почувствовал атмосферу Лиды, понял её характер и уехал с тёплыми впечатлениями и новыми открытиями. О Лиде могу говорить бесконечно, эмоционально и от сердца так, как рассказывают о действительно любимом месте.