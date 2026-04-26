Лида берёт начало в Средневековье: по приказу князя Гедимина здесь возвели крепость, определившую судьбу города. Я покажу вам главное — от места его основания до Фарного костёла.
Вы узнаете о легендах, княжеских конфликтах, неожиданных поворотах истории и о том, почему Лидский замок до сих пор вызывает споры.
Вы узнаете о легендах, княжеских конфликтах, неожиданных поворотах истории и о том, почему Лидский замок до сих пор вызывает споры.
Описание экскурсии
Камень-валун у костёла — символическое место основания Лиды.
Памятник Франциску Скорине с глубоким смыслом, который заложил в его образ скульптор.
Фарный костёл Воздвижения Святого Креста — одно из главных архитектурных достояний города с уникальным внутренним убранством и значимыми иконами.
Памятник князю Гедимину — человеку, по приказу которого началось строительство замка.
Лидский замок (осмотр снаружи) — главный символ Лиды и итог многих исторических решений
Вы узнаете:
- почему Лида возникла именно в этом месте
- какие легенды связаны с названием города
- чем уникален Фарный костёл и почему рядом с ним мы говорим об утраченных зданиях
- почему Франциск Скорина — символ выбора и знаний
- как конфликты в княжеских семьях влияли на судьбу города
- что связывает хана Тохтамыша с Лидой
- почему Лидский замок — предмет споров и переосмыслений нашего времени
Организационные детали
Доплата — в белорусских рублях по курсу Национального банка РБ на день проведения экскурсии.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Замковой улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алла — ваш гид в Лиде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 28 туристов
Почти всю жизнь я проработала в банковской сфере, но любовь к истории всегда была со мной. В свободное время я изучала прошлое родной Лиды, искала интересные факты, читала, слушала, расспрашивала
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Спасибо Алле за интересную экскурсию, посетили все значимые места города, было интересно и познавательно. Экскурсовод была всегда на связи, можно было задать уточняющие вопросы до экскурсии. Хотелось не просто погулять, но и проникнуться историей города, с Аллой это удалось.
Алла
Ответ организатора:
Спасибо вам, Алена, за тёплые слова, за ваше доверие! Спасибо за ваш интерес к истории моего города. Вы были так
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С
Алла, спасибо Вам большое за интересную и познавательную экскурсию. Всегда приятно видеть как человек любит свой город, свою страну, и эту любовь и историю своего города и своей страны передает нам.
Алла
Ответ организатора:
Светлана, большое спасибо за ваш отзыв, за то, что вы были со мной на одной волне. Мы были командой- это ощущение не покидает меня от нашей экскурсии-прогулки по Лиде. Буду рада новым встречам.
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спасибо огромное Алле за интересную экскурсию. Она проявила к нам внимание и заинтересованность, рассказала и показала интересные факты истории города Лида
Алла
Ответ организатора:
Спасибо, Елена! Вы - мои первые экскурсанты с Трипстера. И вы были так добры и внимательны, заинтересованы и отзывчивы. Спасибо за поддержку! За интерес к моей стране! Надеюсь, что вы побываете у нас ещё не один раз!
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