Брестская крепость и Беловежская пуща
Групповая экскурсия в Минске

Посетить одни из самых значимых мест Беларуси на групповой автобусной экскурсии из Минска

В путешествии вы познакомитесь с богатым культурным наследием древнего Бреста.

Побываете в одном из самых известных мест, связанных с Великой Отечественной войной, и услышите о героической обороне Брестской крепости.

А после отправитесь в знаменитый национальный парк, где прикоснётесь к заповедной природе Беларуси и увидите величественных зубров.
Брестская крепость и Беловежская пуща
Брестская крепость и Беловежская пуща
Брестская крепость и Беловежская пуща
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый билет 4 200 ₽
Дети до 16 лет3 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Экспресс-экскурсия по городу. «Лучше Бреста нету места» — это знает каждый белорус. Вы пройдёте по главной улице и познакомитесь с богатой историей одного из старейших городов Беларуси.

Брестская крепость. Затем мы отправимся к главной достопримечательности Бреста. Вы услышите о трагических днях самого начала Великой Отечественной войны, когда гарнизон Брестской крепости первым принял на себя удары немецко-фашистских захватчиков и более месяца держал оборону. Посетите музей, погуляете по территории крепости и полюбуетесь видами на реку Мухавец.

Беловежская пуща. Во второй части программы вы посетите один из самых старых и больших лесных массивов в Европе. Заповедник включён в список ЮНЕСКО. Вы познакомитесь с миром дикой природы Беларуси, увидите древние дубы, а также знаменитых жителей парка — зубров. И узнаете интересные факты об истории и экологии места.

В середине программы запланирован обед в местном заведении.

Организационные детали

  • В стоимость включено: транспортные услуги, входные билеты в Брестскую крепость с экскурсией по музею и территории, полное сопровождение аттестованного гида
  • Дополнительные расходы: комплексный обед в ресторане — 650 руб.
  • Сбор группы в Минске в 07:00, возвращение — в 23:00
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

в четверг в 07:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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