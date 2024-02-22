В путешествии вы познакомитесь с богатым культурным наследием древнего Бреста. Побываете в одном из самых известных мест, связанных с Великой Отечественной войной, и услышите о героической обороне Брестской крепости. А после отправитесь в знаменитый национальный парк, где прикоснётесь к заповедной природе Беларуси и увидите величественных зубров.

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Описание

Что вас ожидает

Экспресс-экскурсия по городу. «Лучше Бреста нету места» — это знает каждый белорус. Вы пройдёте по главной улице и познакомитесь с богатой историей одного из старейших городов Беларуси.

Брестская крепость. Затем мы отправимся к главной достопримечательности Бреста. Вы услышите о трагических днях самого начала Великой Отечественной войны, когда гарнизон Брестской крепости первым принял на себя удары немецко-фашистских захватчиков и более месяца держал оборону. Посетите музей, погуляете по территории крепости и полюбуетесь видами на реку Мухавец.

Беловежская пуща. Во второй части программы вы посетите один из самых старых и больших лесных массивов в Европе. Заповедник включён в список ЮНЕСКО. Вы познакомитесь с миром дикой природы Беларуси, увидите древние дубы, а также знаменитых жителей парка — зубров. И узнаете интересные факты об истории и экологии места.

В середине программы запланирован обед в местном заведении.

Организационные детали