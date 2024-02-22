Посетить одни из самых значимых мест Беларуси на групповой автобусной экскурсии из Минска
Побываете в одном из самых известных мест, связанных с Великой Отечественной войной, и услышите о героической обороне Брестской крепости.
А после отправитесь в знаменитый национальный парк, где прикоснётесь к заповедной природе Беларуси и увидите величественных зубров.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый билет
|4 200 ₽
|Дети до 16 лет
|3 900 ₽
Описание
Что вас ожидает
Экспресс-экскурсия по городу. «Лучше Бреста нету места» — это знает каждый белорус. Вы пройдёте по главной улице и познакомитесь с богатой историей одного из старейших городов Беларуси.
Брестская крепость. Затем мы отправимся к главной достопримечательности Бреста. Вы услышите о трагических днях самого начала Великой Отечественной войны, когда гарнизон Брестской крепости первым принял на себя удары немецко-фашистских захватчиков и более месяца держал оборону. Посетите музей, погуляете по территории крепости и полюбуетесь видами на реку Мухавец.
Беловежская пуща. Во второй части программы вы посетите один из самых старых и больших лесных массивов в Европе. Заповедник включён в список ЮНЕСКО. Вы познакомитесь с миром дикой природы Беларуси, увидите древние дубы, а также знаменитых жителей парка — зубров. И узнаете интересные факты об истории и экологии места.
В середине программы запланирован обед в местном заведении.
Организационные детали
- В стоимость включено: транспортные услуги, входные билеты в Брестскую крепость с экскурсией по музею и территории, полное сопровождение аттестованного гида
- Дополнительные расходы: комплексный обед в ресторане — 650 руб.
- Сбор группы в Минске в 07:00, возвращение — в 23:00
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
в четверг в 07:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Свободы
- Когда и сколько длится?
- Когда: в четверг в 07:00Экскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.