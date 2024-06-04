1 чел.
По популярности
Групповая
13 часов
Групповая экскурсия в Брест и Беловежскую пущу
Посетить легендарную крепость, познакомиться с историей города и вдохновиться природой заповедника
Начало: Пр-т Победителей, 21
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 200₽ за человека
Групповая
13 часов
Брестская крепость и Беловежская пуща в формате «всё включено»
Познакомиться с самыми значимыми объектами региона за один день
Начало: На площади Свободы
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 450₽ за человека
Групповая
13 часов
В Брестскую крепость и Беловежскую пущу - из Минска
Культовый мемориал и старейший заповедник Европы - на автобусной экскурсии в формате «всё включено»
Начало: В центре города на ж/д вокзале Минска
Расписание: в субботу в 07:00
15 июня в 07:00
22 июня в 07:00
5 495₽ за человека
Групповая
16 часов
Брест - Брестская крепость - Беловежская пуща (всё включено)
Начало: Площадь Свободы, 2А, Минск
Расписание: По воскресеньям в 7:00
13 июня в 07:00
20 июня в 07:00
от 180Br за человека
Групповая
16 часов
Брест - Брестская крепость - Беловежская пуща из Минска
Начало: Пр-т Победителей, 21, Минск
Сегодня в 07:00
12 июня в 07:00
180Br за человека
Групповая
16 часов
Брестская крепость и Беловежская пуща за 1 день (всё включено)
Начало: Минск, Привокзальная пл. 5 (ВНУТРИ ж/д вокзала)
Расписание: в основном по субботам
15 июня в 07:00
22 июня в 07:00
200Br за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна4 июня 2024Экскурсия очень понравилась в плане насыщенности материала, впечатлений, мечтали побывать в Беловежской пуще, подышать лесным воздухом.
- ООлег3 июня 2024Здравствуйте. Экскурсия Брест-Беловежская Пуща 01.06.2024. Гид Денис. Моё мнение - отличный историк, профи своего дела, и просто приятный собеседник. Начало
- ММарина3 июня 2024Спасибо большое гиду Татьяне) все очень профессионально) обязательно посетим Брест еще, но уже сами😊
- ССветлана2 июня 2024Все отлично,несмотря на долгую дорогу. Гид Денис супер! 👍
- ТТатьяна30 мая 2024Очень красивые и эмоциональные места! Но так все бегом, и автобус неудобный, спинка у сидения не держится, учитывая что в автобусе находишься 8 часов впечатления от этого перекрываются негативом, не можешь дождаться когда уже выйдешь из автобуса.
- ТТатьяна29 мая 2024Нам понравился гид Татьяна, она сопровождала на всю дорогу и очень хорошо и профессионально рассказывала о всех встречающих по дороге достопримечательностей Беларуси, что дорога нам с лёгкостью прошла и было очень интересно. Большое спасибо Татьяне
- ТТерехова28 мая 2024Очень насыщенный день,интересно информативно,жалко,что мало время в самом Бресте
- ЮЮлия27 мая 2024Спасибо за отличную экскурсию и огромное спасибо нашему гиду Анне!!!!! Грамотная подача информации, все быстро, весело, интересно! Выдумщица, оптимистка и
- ААлина24 мая 2024Очень сложная экскурсия. Долгая дорога, крепость очень масштабная и всю её обойти физически не получается, масштабы Беловежской пущи ещё больше.
- ААлександра24 мая 2024Впечатление от экскурсии очень сильно портит дорога. 9 часов туда - обратно, будте к этому готовы. В целом, было бы
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Беловежская пуща»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Минске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
Какие места ещё посмотреть в Минске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Минску в июне 2024
Сейчас в Минске в категории "Беловежская пуща" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 180 до 5 495. Туристы уже оставили гидам 785 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Купите самую интересную из 6 экскурсий в Минске на 2024 год по теме «Беловежская пуща», 785 ⭐ отзывов, цены от 180₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август