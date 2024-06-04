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здорово пересмотреть формат поездки: может быть поезд / электричка. Или более комфортабельные автобусы. Сидели на заднем ряду, трясло НЕВЕРОТЯНО СИЛЬНО! Экскурсия в Брест крепости - супер. Само место с очень сильной энергетикой, плюс отлично рассказывал экскурсовод Артем. Беловежская пуща - ну, как сказать. Проехаться по лесу на автобусе это явно не то, что мы ожидали. Но, опять же, наши ожидания - это только наши ожидания:) Было бы лучше, если туристам давали бы свободное время на посещение заповедника, ведь там можно прокатится на велосипеде. Но, это ведь знакомство - так что просто будьте готовы к тому, что вас провезут на автобусе по лесу. Гид Анна - большая умница, нам понравилось как она держалась и организовывала группу, так же её рассказы об истории Белоруси были интересные. А, ну и обед. Мы не брали тот, что был включен в экскурсию, и кушали отдельно от группы, но 35 минут на прием пищи это очень мало. По итогу в Минск мы вернулись в 22.00, а не в 23, но считаем это только плюсом.