Беловежская пуща – экскурсии в Минске

Найдено 6 экскурсий в категории «Беловежская пуща» в Минске, цены от 180 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Групповая экскурсия в Брест и Беловежскую пущу
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
13 часов
226 отзывов
Групповая экскурсия в Брест и Беловежскую пущу
Посетить легендарную крепость, познакомиться с историей города и вдохновиться природой заповедника
Начало: Пр-т Победителей, 21
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 200 за человека
Брестская крепость и Беловежская пуща в формате «всё включено»
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
29 отзывов
Брестская крепость и Беловежская пуща в формате «всё включено»
Познакомиться с самыми значимыми объектами региона за один день
Начало: На площади Свободы
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 450 за человека
В Брестскую крепость и Беловежскую пущу - из Минска
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
13 часов
27 отзывов
В Брестскую крепость и Беловежскую пущу - из Минска
Культовый мемориал и старейший заповедник Европы - на автобусной экскурсии в формате «всё включено»
Начало: В центре города на ж/д вокзале Минска
Расписание: в субботу в 07:00
15 июня в 07:00
22 июня в 07:00
5 495 за человека
Брест - Брестская крепость - Беловежская пуща (всё включено)
🚌 На автобусе
Групповая
16 часов
87 отзывов
Брест - Брестская крепость - Беловежская пуща (всё включено)
Начало: Площадь Свободы, 2А, Минск
Расписание: По воскресеньям в 7:00
13 июня в 07:00
20 июня в 07:00
от 180Br за человека
Брест - Брестская крепость - Беловежская пуща из Минска
🚌 На автобусе
Групповая
16 часов
275 отзывов
Брест - Брестская крепость - Беловежская пуща из Минска
Начало: Пр-т Победителей, 21, Минск
Сегодня в 07:00
12 июня в 07:00
180Br за человека
Брестская крепость и Беловежская пуща за 1 день (всё включено)
🚌 На автобусе
Групповая
16 часов
141 отзыв
Брестская крепость и Беловежская пуща за 1 день (всё включено)
Начало: Минск, Привокзальная пл. 5 (ВНУТРИ ж/д вокзала)
Расписание: в основном по субботам
15 июня в 07:00
22 июня в 07:00
200Br за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    4 июня 2024
    Групповая экскурсия в Брест и Беловежскую пущу
    Экскурсия очень понравилась в плане насыщенности материала, впечатлений, мечтали побывать в Беловежской пуще, подышать лесным воздухом.
  • О
    Олег
    3 июня 2024
    Брестская крепость и Беловежская пуща в формате «всё включено»
    Здравствуйте. Экскурсия Брест-Беловежская Пуща 01.06.2024. Гид Денис. Моё мнение - отличный историк, профи своего дела, и просто приятный собеседник. Начало
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    экскурсии - инструктаж по правилам поведения. 4 часа пути до Бреста - непрерывный поток информации, причём чётко соответствующий текущему маршруту, легко воспринимаемый. Даже на остановках, где инструмент гида - язык, должен отдыхать, он не уходил от контакта. Я - в школе, победитель региональных олимпиад по истории, открыл для себя много новой информации. В общем желаю всем провести свою экскурсию с Денисом. Даже 300 метров от автобуса до кафе в Бресте - небольшая экскурсия по городу. Водитель - молодец. Ощущение безопасности не покидало ни на миг. Понравился гид в пуще. Женщина не рассказывала про травинки и краснокнижных комаров. Просто по пути маршрута были рассказы о своей жизни в заповеднике, о случаях из своей жизни, она прекрасно заняла наше время. Ну и тур-операторе: Несмотря на то, что в группу записалось всего 7 человек, экскурсия состоялась. Я с этим оператором уже раннее побывал в Хатыни. На очереди Мир и Несвиж. Всем рекомендую. Самостоятельно - даже далеко не всегда дешевле. Итог. Экскурсиями очень доволен. Спасибо за хорошую работу организаторов. Денис - отдельный респект. Желаю всем будущим туристам хороших впечатлений. Спасибо за прочтение.

  • М
    Марина
    3 июня 2024
    Групповая экскурсия в Брест и Беловежскую пущу
    Спасибо большое гиду Татьяне) все очень профессионально) обязательно посетим Брест еще, но уже сами😊
  • С
    Светлана
    2 июня 2024
    Брестская крепость и Беловежская пуща в формате «всё включено»
    Все отлично,несмотря на долгую дорогу. Гид Денис супер! 👍
  • Т
    Татьяна
    30 мая 2024
    Групповая экскурсия в Брест и Беловежскую пущу
    Очень красивые и эмоциональные места! Но так все бегом, и автобус неудобный, спинка у сидения не держится, учитывая что в автобусе находишься 8 часов впечатления от этого перекрываются негативом, не можешь дождаться когда уже выйдешь из автобуса.
  • Т
    Татьяна
    29 мая 2024
    Брест - Брестская крепость - Беловежская пуща из Минска
    Нам понравился гид Татьяна, она сопровождала на всю дорогу и очень хорошо и профессионально рассказывала о всех встречающих по дороге достопримечательностей Беларуси, что дорога нам с лёгкостью прошла и было очень интересно. Большое спасибо Татьяне
  • Т
    Терехова
    28 мая 2024
    Брест - Брестская крепость - Беловежская пуща из Минска
    Очень насыщенный день,интересно информативно,жалко,что мало время в самом Бресте
  • Ю
    Юлия
    27 мая 2024
    Брест - Брестская крепость - Беловежская пуща (всё включено)
    Спасибо за отличную экскурсию и огромное спасибо нашему гиду Анне!!!!! Грамотная подача информации, все быстро, весело, интересно! Выдумщица, оптимистка и
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    очень приятная рассказчица! Просто в восторге от гида, Бреста и конечно огромное эмоциональное впечатление от крепости - важно помнить и знать всем нашу историю. Спасибо!!!! Переезд с водителем Дмитрием не был утомительным, все отлично.

  • А
    Алина
    24 мая 2024
    Брест - Брестская крепость - Беловежская пуща (всё включено)
    Очень сложная экскурсия. Долгая дорога, крепость очень масштабная и всю её обойти физически не получается, масштабы Беловежской пущи ещё больше.
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    При всем этом - оно того стоит. Гид Анна очень компетентная и доброжелательная, развлекала нас всю дорогу не только полезной информации по теме, но и информацией для общего развития, шутками и интересными фактами. За всем этим дорога прошла легче. В вольер ходила, не пожалела, все животные были на месте, всех рассмотрела. В целом очень рада, что поехала и очень довольна экскурсией. Автобус комфортабельный, водитель Дмитрий супер профессионал. Все четко и спланировано) Только приятные впечатления!

  • А
    Александра
    24 мая 2024
    Брест - Брестская крепость - Беловежская пуща (всё включено)
    Впечатление от экскурсии очень сильно портит дорога. 9 часов туда - обратно, будте к этому готовы. В целом, было бы
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    здорово пересмотреть формат поездки: может быть поезд / электричка. Или более комфортабельные автобусы. Сидели на заднем ряду, трясло НЕВЕРОТЯНО СИЛЬНО! Экскурсия в Брест крепости - супер. Само место с очень сильной энергетикой, плюс отлично рассказывал экскурсовод Артем. Беловежская пуща - ну, как сказать. Проехаться по лесу на автобусе это явно не то, что мы ожидали. Но, опять же, наши ожидания - это только наши ожидания:) Было бы лучше, если туристам давали бы свободное время на посещение заповедника, ведь там можно прокатится на велосипеде. Но, это ведь знакомство - так что просто будьте готовы к тому, что вас провезут на автобусе по лесу. Гид Анна - большая умница, нам понравилось как она держалась и организовывала группу, так же её рассказы об истории Белоруси были интересные. А, ну и обед. Мы не брали тот, что был включен в экскурсию, и кушали отдельно от группы, но 35 минут на прием пищи это очень мало. По итогу в Минск мы вернулись в 22.00, а не в 23, но считаем это только плюсом.

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Беловежская пуща»

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  3. В Брестскую крепость и Беловежскую пущу - из Минска
  4. Брест - Брестская крепость - Беловежская пуща (всё включено)
  5. Брест - Брестская крепость - Беловежская пуща из Минска
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  7. Национальная библиотека
  8. Мирский замок
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Сколько стоит экскурсия по Минску в июне 2024
Сейчас в Минске в категории "Беловежская пуща" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 180 до 5 495. Туристы уже оставили гидам 785 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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