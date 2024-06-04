Брестская Крепость – экскурсии в Минске

Найдено 4 экскурсии в категории «Брестская Крепость» в Минске, цены от 4 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Групповая экскурсия в Брест и Беловежскую пущу
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
13 часов
226 отзывов
Групповая экскурсия в Брест и Беловежскую пущу
Посетить легендарную крепость, познакомиться с историей города и вдохновиться природой заповедника
Начало: Пр-т Победителей, 21
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 200 за человека
Брестская крепость и Беловежская пуща в формате «всё включено»
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
29 отзывов
Брестская крепость и Беловежская пуща в формате «всё включено»
Познакомиться с самыми значимыми объектами региона за один день
Начало: На площади Свободы
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 450 за человека
В Брестскую крепость и форт №5 из Минска - всё включено
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
3 отзыва
В Брестскую крепость и форт №5 из Минска - всё включено
Узнать об обороне крепости и отдать дань уважения её защитникам
Начало: На площади Свободы
12 июня в 07:00
19 июня в 07:00
5 750 за человека
В Брестскую крепость и Беловежскую пущу - из Минска
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
13 часов
27 отзывов
В Брестскую крепость и Беловежскую пущу - из Минска
Культовый мемориал и старейший заповедник Европы - на автобусной экскурсии в формате «всё включено»
Начало: В центре города на ж/д вокзале Минска
Расписание: в субботу в 07:00
15 июня в 07:00
22 июня в 07:00
5 495 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    4 июня 2024
    Групповая экскурсия в Брест и Беловежскую пущу
    Экскурсия очень понравилась в плане насыщенности материала, впечатлений, мечтали побывать в Беловежской пуще, подышать лесным воздухом.
  • О
    Олег
    3 июня 2024
    Брестская крепость и Беловежская пуща в формате «всё включено»
    Здравствуйте. Экскурсия Брест-Беловежская Пуща 01.06.2024. Гид Денис. Моё мнение - отличный историк, профи своего дела, и просто приятный собеседник. Начало
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    экскурсии - инструктаж по правилам поведения. 4 часа пути до Бреста - непрерывный поток информации, причём чётко соответствующий текущему маршруту, легко воспринимаемый. Даже на остановках, где инструмент гида - язык, должен отдыхать, он не уходил от контакта. Я - в школе, победитель региональных олимпиад по истории, открыл для себя много новой информации. В общем желаю всем провести свою экскурсию с Денисом. Даже 300 метров от автобуса до кафе в Бресте - небольшая экскурсия по городу. Водитель - молодец. Ощущение безопасности не покидало ни на миг. Понравился гид в пуще. Женщина не рассказывала про травинки и краснокнижных комаров. Просто по пути маршрута были рассказы о своей жизни в заповеднике, о случаях из своей жизни, она прекрасно заняла наше время. Ну и тур-операторе: Несмотря на то, что в группу записалось всего 7 человек, экскурсия состоялась. Я с этим оператором уже раннее побывал в Хатыни. На очереди Мир и Несвиж. Всем рекомендую. Самостоятельно - даже далеко не всегда дешевле. Итог. Экскурсиями очень доволен. Спасибо за хорошую работу организаторов. Денис - отдельный респект. Желаю всем будущим туристам хороших впечатлений. Спасибо за прочтение.

  • М
    Марина
    3 июня 2024
    Групповая экскурсия в Брест и Беловежскую пущу
    Спасибо большое гиду Татьяне) все очень профессионально) обязательно посетим Брест еще, но уже сами😊
  • С
    Светлана
    2 июня 2024
    Брестская крепость и Беловежская пуща в формате «всё включено»
    Все отлично,несмотря на долгую дорогу. Гид Денис супер! 👍
  • Н
    Наталья
    19 мая 2024
    Брестская крепость и Беловежская пуща в формате «всё включено»
    Мне экскурсия очень понравилась, т. к. давно хотела посетить Брестскую крепость. Очень насыщенный и интересный день отпуска получился. По Бресту
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    бы хотелось, наверно, побольше погулять, посмотреть, как фонари зажигают и т. д. Но такой формат… Обед, кстати, был достойный!! От посещения Беловежской пущи ожидали больше. Просто поставили галочку на карте))). Экскурсоводы на всех этапах нам попались знающие, интересно повествующие.

  • Ю
    Юлия
    16 мая 2024
    В Брестскую крепость и форт №5 из Минска - всё включено
    Всё очень понравилось. Экскурсия замечательная, организация очень хорошая.
  • Е
    Елена
    16 мая 2024
    В Брестскую крепость и форт №5 из Минска - всё включено
    Ездили с гидом Василием. Сначала показалось, что суховато и чрезмерно академично. Но нет, в процессе рассказа проявились и эмоции, и
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    разные интересные фишечки, и глубокие знания и профессионализм. Забота и внимание к нам были на протяжении всего путешествия. Форт номер 5 в Бресте очень интересен - рекомендуем. Правильное построение экскурсии: сначала форт, потом - крепость. В крепости почти нет сохранившихся помещений, благодаря форту проще представить себе казематы, цитадели, процесс защиты крепости и т. п. Спасибо организатору и гиду Василию!

  • Н
    Наталья
    13 мая 2024
    В Брестскую крепость и Беловежскую пущу - из Минска
    Хотелось бы поблагодарить каждого, кто причастен к организации данной экскурсии: менеджера Татьяну, которая оперативно и чётко оформила заказ, ответив на
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    все вопросы, водителя за комфортное вождение (очень хороший автобус с удобными креслами и кондиционером), гида Галину ❤️ очень вежливая, чуткая. Спасибо, что сопровождали, заботились и делились своими знаниями. Очень интересная информация и прекрасная подача. Обед во время экскурсии простой, но вкусный. Тайминг соблюден до минут. Отдельное спасибо гиду в пуще, к сожалению не услышала полное имя! Её любовь к месту чувствовалось в каждом слове, а напутственная речь в конце экскурсии тронула до слёз! Спасибо, обязательно вернёмся к вам на другие экскурсии по Беларуси.

  • М
    Майя
    13 мая 2024
    В Брестскую крепость и Беловежскую пущу - из Минска
    Самая тяжелая поездка, т. к. за день из Минска посетить Брест и Пущу - это прям испытание. Лучше такое растягивать на
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    2-3 дня. Но у нас было не так много времени, а посетить хотелось побольше мест, и Беловежская пуща у нас была в листе обязательного для посещения, поэтому было решено брать готовую однодневную экскурсию. Брестская крепость тоже поразила всех. Из нашей группы не все хотели туда ехать из-за довольно тяжелых событий, но в итоге все остались довольны. Это надо знать, это надо видеть. Хоть раз в жизни туда надо приехать и увидеть своими глазами. Не могу рекомендовать такую поездку, потому что очень утомительно. Вообще все затевалось ради зубров, но, когда мы до них добрались, мы были никакие, на нас напал рой комаров, а зубры находились за мелкосетчатым забором, поэтому прямо полюбоваться ими не удалось. И весной все животные, о чем можно было догадаться, линяют и выглядят ну очень облезлыми))) Морально надо быть готовым к этому. Но в целом все понравилось, экскурсовод Галина очень приятная женщина. Автобус удобный, даже зарядки под сидениями есть) Большой плюс!

  • А
    Анна
    12 мая 2024
    В Брестскую крепость и Беловежскую пущу - из Минска
    Все заявленные достопримечательности посетили, гид Галина приятная и заинтересованная. Места сильные и красивые, их точно необходимо увидеть хотя бы раз
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    в жизни. Хорошо спланирована поездка, в экскурсию входил хороший обед. Также очень повезло с экскурсоводами в Пуще и в крепости. Но 47 человек в группе - все-таки слишком много. Учитывая, что очень не повезло с группой, люди были сложные, часть - с детьми, требовали незапланированные остановки и опаздывали ко времени встречи, впечатление от посещения прекрасных важных мест сильно смазалось, поэтому такой формат экскурсии не рекомендовала бы брать. Лучше рассматривать варианты в мини-группах.

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Брестская Крепость»

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  4. В Брестскую крепость и Беловежскую пущу - из Минска
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  6. Красный костёл
  7. Национальная библиотека
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  9. Несвижский замок
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Сколько стоит экскурсия по Минску в июне 2024
Сейчас в Минске в категории "Брестская Крепость" можно забронировать 4 экскурсии от 4 200 до 5 750. Туристы уже оставили гидам 285 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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