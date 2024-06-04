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2-3 дня. Но у нас было не так много времени, а посетить хотелось побольше мест, и Беловежская пуща у нас была в листе обязательного для посещения, поэтому было решено брать готовую однодневную экскурсию. Брестская крепость тоже поразила всех. Из нашей группы не все хотели туда ехать из-за довольно тяжелых событий, но в итоге все остались довольны. Это надо знать, это надо видеть. Хоть раз в жизни туда надо приехать и увидеть своими глазами. Не могу рекомендовать такую поездку, потому что очень утомительно. Вообще все затевалось ради зубров, но, когда мы до них добрались, мы были никакие, на нас напал рой комаров, а зубры находились за мелкосетчатым забором, поэтому прямо полюбоваться ими не удалось. И весной все животные, о чем можно было догадаться, линяют и выглядят ну очень облезлыми))) Морально надо быть готовым к этому. Но в целом все понравилось, экскурсовод Галина очень приятная женщина. Автобус удобный, даже зарядки под сидениями есть) Большой плюс!