1 чел.
По популярности
Групповая
2.5 часа
Вечерний Минск: обзорная поездка по столице
Полюбоваться огнями засыпающего города и познакомиться с ключевыми локациями
Начало: На площади Свободы
Сегодня в 19:00
12 июня в 19:00
1 690₽ за человека
Групповая
3 часа
Знакомство с Минском: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Минска: от сталинской архитектуры до современных символов города за 3 часа
Начало: На площади Свободы
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
1 595₽ за человека
Групповая
13 часов
Групповая экскурсия в Брест и Беловежскую пущу
Посетить легендарную крепость, познакомиться с историей города и вдохновиться природой заповедника
Начало: Пр-т Победителей, 21
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 200₽ за человека
Групповая
3.5 часа
Главное в Минске: путешествие по ключевым достопримечательностям
Откройте для себя сердце Беларуси: от величественных площадей до уютных улочек на уникальной автобусно-пешеходной экскурсии
Начало: Пр-т Победителей, 21
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 15:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
1 650₽ за человека
Групповая
9 часов
Замки Мир и Несвиж: групповая экскурсия с историческим погружением
Откройте величие средневековья, посетив знаменитые замки Мир и Несвиж, и узнайте уникальные истории и легенды
Начало: Пр-т Победителей, 21
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 750₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Минск старинный и современный: индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по узким улочкам Старого Минска, узнайте легенды древних храмов и ощутите простор современных проспектов. Откройте для себя Минск
Начало: В районе метро Немиги
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
6 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Популярное предложение
Замки Мира и Несвиж: историческое путешествие в Минске
Исследуйте величие замков Мира и Несвиж, окунитесь в эпоху Радзивиллов и откройте для себя средневековую Беларусь
Начало: Холл вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 19 чел.
Индивидуальная
7 часов
Популярное предложение
Замки Мир и Несвиж: путешествие из Минска - история и архитектура
Замки Мир и Несвиж ждут вас в увлекательном путешествии из Минска. Оцените их величие и узнайте историю династии Радзивиллов
11 июня в 09:00
12 июня в 16:00
22 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
3.5 часа
Популярное предложение
Групповая экскурсия по Минску: ключевые достопримечательности
Погрузитесь в атмосферу Минска с обзорной экскурсией. Увидите главные достопримечательности города и услышите увлекательные истории от профессионального гида
Начало: Проспект Победителей, 21
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 15:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
1 700₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Популярное предложение
Комфортный трансфер к Мирскому и Несвижскому замкам из Минска
Посетите два самых известных замка Беларуси с комфортом. Удобный трансфер из Минска, время на осмотр достопримечательностей и возвращение обратно
Начало: В удобном для вас месте в Минске
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
110409 936₽ за всё до 4 чел.
Групповая
3 часа
Популярное предложение
Вечерний Минск в огнях: автобусная экскурсия по главным достопримечательностям
Погрузитесь в атмосферу вечернего Минска на автобусной экскурсии. Узнайте историю города, полюбуйтесь иллюминацией и посетите ключевые достопримечательности
Начало: В центре города на ж/д вокзале Минска
Расписание: во вторник и четверг в 18:00
11 июня в 18:00
13 июня в 18:00
1 450₽ за человека
скидка
30%
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
История и современность: автопешеходная экскурсия по Минску
Погрузитесь в атмосферу Минска, где прошлое встречается с настоящим. Узнайте о древних храмах, советской архитектуре и современных сооружениях
Начало: У Вашего отеля
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
115008 050₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Мини-группа
2.5 часа
Популярное предложение
Групповая экскурсия «Добро пожаловать в Минск»: путешествие по времени
Откройте для себя богатую историю и культурное наследие Минска в увлекательной пешеходной экскурсии
Начало: На площади Независимости
Завтра в 13:30
10 июня в 10:30
16341 471₽ за человека
Групповая
11 часов
Популярное предложение
Увлекательная групповая экскурсия в замки Мир и Несвиж с обедом
Посетите замки Мир и Несвиж в Беларуси. Узнайте о великих людях и событиях прошлого, прогуляйтесь по старинным паркам и насладитесь обедом в уютном кафе
Начало: В центре города на ж/д вокзале Минска
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 900₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Минск изнутри: уникальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в историю и культуру Минска во время индивидуальной экскурсии. Вас ждут увлекательные рассказы и незабываемые впечатления
Начало: Площадь Независимости
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
55394 986₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Привет, Минск: путешествие по историческим и современным местам столицы
Погрузитесь в атмосферу Минска: от исторических памятников до секретных уголков, которые знают только местные
Начало: Площадь Независимости
Сегодня в 18:00
10 июня в 08:00
6 200₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Здравствуй, Минск! Индивидуальная авто-пешеходная экскурсия
Откройте для себя Минск с новой стороны: исторические районы, памятники архитектуры и уникальные истории
Начало: По согласованию
Завтра в 14:00
10 июня в 08:00
98048 824₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Вечерний Минск: путешествие по историческим достопримечательностям
Проведите незабываемый вечер, исследуя красоту и историю Минска. От Площади Независимости до Троицкого предместья - каждый шаг расскажет уникальную историю
Начало: На площади Независимости
13 июня в 21:30
14 июня в 18:30
53594 824₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Минску: архитектура и история в одном маршруте
Погрузитесь в историю Минска через его архитектуру. Необычный маршрут, знаковые места и уникальные советы от местных жителей
Начало: В районе метро Немига
Сегодня в 08:30
Завтра в 21:00
5 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Замки Беларуси: Несвиж и Мир
Посетить старинные оборонительные замки и погрузиться в их богатую историю
Начало: Место Вашего проживания в разумной доступности от ...
23 июня в 10:30
24 июня в 10:30
22 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Минск - город мечты: путешествие по истории и настоящему
Погрузитесь в уникальную атмосферу Минска, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет незабываемое путешествие по городу мечты
Начало: Любое удобное для вас место в городе
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 200₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Путешествие по историческому сердцу Минска: от площади Независимости до улицы Зыбицкой
Загляните в прошлое Минска через его старые улочки и дворики. Уникальный маршрут для тех, кто хочет узнать город подлинно
Начало: На площади Независимости
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
6 500₽ за всё до 8 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Минск XXL: путешествие на автомобиле по историческим и новым местам
Погрузитесь в атмосферу Минска с экскурсией, объединяющей исторические символы и современные уголки города. Откройте Минск с новой стороны
10 июня в 07:30
11 июня в 07:00
110009 900₽ за всё до 3 чел.
Групповая
2 часа
Ежедневная прогулка по Минску: история, культура и традиции
Откройте для себя Минск с экспертом: знаковые места, исторические факты и уникальные советы для путешественников
Начало: В районе Железнодорожного вокзала
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
1 700₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Мистический Менск: путешествие по тайнам столицы
Минск раскрывает свои тайны на экскурсии «Мистический Менск». Узнайте, кто правит городом и какие призраки ждут вас в центре
Начало: От станции метро Немига
Сегодня в 09:00
Завтра в 10:00
5 750₽ за всё до 8 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
По Минску - с комфортом
Побывать в историческом сердце города, а также открыть архитектуру 20 века
Начало: В удобном вам месте
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
111109 999₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия «О Минске с любовью»: погружение в душу города
Откройте для себя Минск через увлекательные рассказы о его истории, архитектуре и живописных уголках
Начало: Ст. метро «Немига»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:00
5 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Погружение в культуру Беларуси: традиции, ремесла и кухня в Минске
Погрузитесь в уникальный мир белорусских традиций с экскурсией в Дудутки. Искусство, кухня и ремесла ждут вас
Начало: Холл отеля
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
16 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Памятные места Минска: Хатынь и Курган Славы - история и память
Посетить один из важнейших мемориальных комплексов страны и раскрыть его историю
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
17 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Душевная прогулка по Минску
Послушать мелодичную беларускую мову в стихах, посетить самые яркие места города и ощутить его дух
Начало: На Привокзальной площади
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6 100₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Замки Несвиж и Мир в Минске: историческое путешествие
Приглашаем на уникальную экскурсию по замкам Несвиж и Мир, где каждый камень хранит истории великих эпох
Начало: Красный костел
Сегодня в 12:00
21 июня в 09:00
20 950₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
«Про это»: интимная история города М
Отыскать публичный дом и узнать, как менялись сексуальные предпочтения минчан в контексте истории
Начало: Около Французского посольства
Сегодня в 17:30
Завтра в 09:30
5 500₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Минска - в старинные замки Мир и Несвиж
Путешествие в замки Мир и Несвиж подарит вам незабываемые впечатления. Откройте для себя тайны, легенды и историю этих величественных мест
Начало: Площадь Свободы 2а
11 июня в 08:00
12 июня в 13:00
25 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Минск: из глубины веков до наших дней
Минск - светлый и чистый город с богатой историей. Прогуляйтесь по его проспектам и площадям, узнайте о становлении и развитии города
Начало: На площади Свободы
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
7 000₽ за всё до 14 чел.
Групповая
11 часов
В тренде
Замки Беларуси: историческое путешествие из Минска
Исследуйте два самых знаменитых замка Беларуси, погрузитесь в эпоху Ренессанса и узнайте уникальные легенды
Начало: На площади Свободы
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 635₽ за человека
Групповая
5 часов
Хатынь и Курган Славы - групповая автобусная экскурсия
О трагедии сожженных деревень в годы оккупации, легендарном «Минском котле» и освобождении Беларуси
Начало: Пр-т Победителей, 21
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 09:00
Сегодня в 08:30
Завтра в 09:00
1 750₽ за человека
Групповая
13 часов
Брестская крепость и Беловежская пуща в формате «всё включено»
Познакомиться с самыми значимыми объектами региона за один день
Начало: На площади Свободы
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 450₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
Утро в городе М: экскурсии в мини-группе
На ранней прогулке по Минску раскрыть тайну драмтеатра и узнать, чем драники отличаются от колдунов
Начало: У ж/д вокзала
Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
16001 440₽ за человека
Групповая
5 часов
Автобусная экскурсия «Хатынь и Курган Славы»
Посетить два знаковых мемориала и прикоснуться к военным страницам белорусской истории
Начало: В центре города на ж/д вокзале Минска
Завтра в 09:45
12 июня в 13:45
1 735₽ за человека
скидка
25%
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия по Минску: от древности до наших дней
Загляните в сердце Беларуси с уникальной пешеходной экскурсией, которая раскроет Минск с неожиданных сторон
Начало: Здание ратуши, площадь Свободы 2а
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 63004 725₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Минск на авто: история 9 веков за 2,5 часа
Увидеть и узнать о столице Беларуси всё! И ещё чуть больше
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
10 500₽ за всё до 8 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Трансфер из Минска - в парк «Великое княжество Сула»
Отвезём вас в интерактивный исторический комплекс и подождём, чтобы доставить обратно в город
Начало: От вашего дома
Сегодня в 10:00
12 июня в 10:00
67006 030₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
На автомобиле по Минску: обзорная экскурсия
Прокатиться по городу и услышать интересные рассказы о главных событиях
Начало: В районе станции метро «Октябрьская»
Завтра в 00:00
11 июня в 00:00
12 900₽ за всё до 15 чел.
Групповая
3 часа
Главное в Минске за 3 часа: групповая экскурсия
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Минску! За 3 часа вы увидите главные достопримечательности города и узнаете его историю
Начало: В центре города на ж/д вокзале Минска
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 10:00
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
1 445₽ за человека
Квест
1.5 часа
Семейный квест в историческом центре Минска: путешествие и развлечение
Превратиться в детективов и археологов, изучить город и найти клад
Начало: На площади Свободы
Завтра в 09:00
10 июня в 10:00
8 500₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия7 июня 2024Автобус заполнен полностью, на последних местах сидеть не удобно. Тема - тяжелая. Поэтому когда у экскурсовода не заработал микрофон - замечание
- ЮЮлия7 июня 2024Приятная, активная экскурсовод. Хороший звук. Никого не теряли. По замкам гулять понравилось. Познакомились с историей Радзивиллов - стали как дальние родственники.
- ЮЮлия7 июня 2024Экскурсия очень понравилась.
- ААлександр7 июня 2024Большое спасибо экскурсоводу Марине! Все очень понятно и интересно! Обязательно посоветую друзьям!
- ААлександра7 июня 2024Экскурсия по замкам оставила хорошие впечатления. Что понравилось: хорошая организация тура- все четко по плану, комфортный микроавтобус, интересные достопримечательности. И
- ООльга6 июня 2024Удобный формат экскурсии, основные достопримечательности Минска увидели из авто, к некоторым выходили. Мне подача материала показалась формальной, узнать что-то больше
- ВВиктория6 июня 2024Невероятно интересный и насыщенный день благодаря Дмитрию у нас получился! Хочется искренне его поблагодарить за высокую эрудицию, энциклопедические знания и
- ДДенис6 июня 2024Большое спасибо Марине за прекрасный рассказ о городе!
- ЕЕлена6 июня 2024Путешествие из Минска в замки Несвиж и Мир прошло в компании Виталия, на автомобиле минивэн Renault (автомобиль чистый, кондиционер, комфортное
- ЕЕкатерина6 июня 2024Все прошло отлично! Ирина, спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Популярные места»
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