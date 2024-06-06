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грамотно. Комфортабельный автобус, вкусный обед. Елена большой профессионал, держала внимание, шутила, но четко шла по плану. Водитель внимательный. Ну а сами замки и их территории стоят обязательного посещения. Советую. 2) вторая экскурсия по Минску, дневная. Гид Михаил. Замечательное начало экскурсии у Ратуши, с костюмированным представлением. Затем автобусно-пешеходная экскурсия по Минску. Очень интересно, красиво. Минск завораживает. Михаил интересно рассказывает, не торопит. Также советую данную экскурсию, самостоятельно не посмотреть за короткий срок.