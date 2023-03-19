Приглашаем вас открыть архитектурные шедевры западной части Беларуси. В группе до 20 человек вы посетите «усадьбу муз» Огинского в Залесье, перенесетесь в эпоху чинных дам и кавалеров. Проедете через Сморгонь и узнаете о «медвежьей академии», осмотрите ассиметричный костёл в Солах и полюбуетесь остроконечными башнями знаменитого костёла в Гервятах.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

09:00 Встречаемся в точке сбора и в группе до 20 человек отправляемся из Минска. В дороге вас ждет путевая экскурсия от гида.

10:00 Мы в Залесье! На театрализованной экскурсии вы познакомитесь с музеем-усадьбой рода Огинских. Когда-то усадьба была родовым гнездом композитора Огинского. Вы рассмотрите устройство дворца и пройдете по залам, где был написал и впервые прозвучал всемирно известный полонез «Прощанье с родиной».

12:00 Баранки, Медвежья академия и сражения времен Первой мировой — Сморгонь припасла для вас немало удивительных историй. Пройдемся по главным событиям в истории города и разберемся, каково их значение для Беларуси.

14:00 В Солах перед вами предстанет костел Девы Марии Ружанцовой с примечательным ассиметричным фасадом. Но основной акцент будет даже не на архитектуре постмодерна, а на «говорящих» фресках, аналогов которым нет во всей Беларуси! Вы услышите историю костела и узнаете, как в нем возникли уникальные росписи.

15:00 В агрогородке Гервяты мы посетим красивейший костёл в честь святой Троицы. Вы оцените изящный силуэт храма и его внутреннее убранство, которое часто наполняется звуками органа (если повезет, мы их услышим).

20:00 — примерное время возвращения в Минск.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Экскурсия авто-пешеходная, между локациями передвижение на автобусе или микроавтобусе в зависимости от размера группы

Оплата экскурсии происходит при посадке в автобус (картой МИР или наличными белорусскими рублями)

Что входит в стоимость

транспорт

сопровождение аттестованного гида

экскурсия-анимация «Залесская усадьба муз» в музее-усадьбе М. К. Огинского

экскурсия по храмам в г. Сморгонь, д. Солы, г. Островец, д. Гервяты

входные билеты

Дополнительные расходы