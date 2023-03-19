Из Минска - к костёлам западной Беларуси

Гервяты, Залесье, Сморгонь и Солы: групповая автобусная экскурсия по самобытным городкам

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Приглашаем вас открыть архитектурные шедевры западной части Беларуси.

В группе до 20 человек вы посетите «усадьбу муз» Огинского в Залесье, перенесетесь в эпоху чинных дам и кавалеров.

Проедете через Сморгонь и узнаете о «медвежьей академии», осмотрите ассиметричный костёл в Солах и полюбуетесь остроконечными башнями знаменитого костёла в Гервятах.
Из Минска - к костёлам западной Беларуси
Из Минска - к костёлам западной Беларуси
Из Минска - к костёлам западной Беларуси
Из Минска - к костёлам западной Беларуси
Из Минска - к костёлам западной Беларуси
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Описание

Что вас ожидает

09:00 Встречаемся в точке сбора и в группе до 20 человек отправляемся из Минска. В дороге вас ждет путевая экскурсия от гида.

10:00 Мы в Залесье! На театрализованной экскурсии вы познакомитесь с музеем-усадьбой рода Огинских. Когда-то усадьба была родовым гнездом композитора Огинского. Вы рассмотрите устройство дворца и пройдете по залам, где был написал и впервые прозвучал всемирно известный полонез «Прощанье с родиной».

12:00 Баранки, Медвежья академия и сражения времен Первой мировой — Сморгонь припасла для вас немало удивительных историй. Пройдемся по главным событиям в истории города и разберемся, каково их значение для Беларуси.

14:00 В Солах перед вами предстанет костел Девы Марии Ружанцовой с примечательным ассиметричным фасадом. Но основной акцент будет даже не на архитектуре постмодерна, а на «говорящих» фресках, аналогов которым нет во всей Беларуси! Вы услышите историю костела и узнаете, как в нем возникли уникальные росписи.

15:00 В агрогородке Гервяты мы посетим красивейший костёл в честь святой Троицы. Вы оцените изящный силуэт храма и его внутреннее убранство, которое часто наполняется звуками органа (если повезет, мы их услышим).

20:00 — примерное время возвращения в Минск.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • Экскурсия авто-пешеходная, между локациями передвижение на автобусе или микроавтобусе в зависимости от размера группы
  • Оплата экскурсии происходит при посадке в автобус (картой МИР или наличными белорусскими рублями)

Что входит в стоимость

  • транспорт
  • сопровождение аттестованного гида
  • экскурсия-анимация «Залесская усадьба муз» в музее-усадьбе М. К. Огинского
  • экскурсия по храмам в г. Сморгонь, д. Солы, г. Островец, д. Гервяты
  • входные билеты

Дополнительные расходы

  • комплексный обед

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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