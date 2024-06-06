Экскурсии на 1 день в Минске

Найдено 54 экскурсии в категории «На весь день» в Минске, цены от 90 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Групповая экскурсия в Брест и Беловежскую пущу
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
13 часов
226 отзывов
Групповая экскурсия в Брест и Беловежскую пущу
Посетить легендарную крепость, познакомиться с историей города и вдохновиться природой заповедника
Начало: Пр-т Победителей, 21
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 200 за человека
Замки Мир и Несвиж - групповая экскурсия из Минска
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
9 часов
222 отзыва
Замки Мир и Несвиж: групповая экскурсия с историческим погружением
Откройте величие средневековья, посетив знаменитые замки Мир и Несвиж, и узнайте уникальные истории и легенды
Начало: Пр-т Победителей, 21
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 750 за человека
Путешествие по замкам Беларуси
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
146 отзывов
Популярное предложение
Замки Мира и Несвиж: историческое путешествие в Минске
Исследуйте величие замков Мира и Несвиж, окунитесь в эпоху Радзивиллов и откройте для себя средневековую Беларусь
Начало: Холл вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
15 000 за всё до 19 чел.
Замки Мир и Несвиж: путешествие из Минска
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
68 отзывов
Популярное предложение
Замки Мир и Несвиж: путешествие из Минска - история и архитектура
Замки Мир и Несвиж ждут вас в увлекательном путешествии из Минска. Оцените их величие и узнайте историю династии Радзивиллов
11 июня в 09:00
12 июня в 16:00
22 000 за всё до 6 чел.
Трансфер из Минска к Мирскому и Несвижскому замкам и обратно
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
39 отзывов
Популярное предложение
Комфортный трансфер к Мирскому и Несвижскому замкам из Минска
Посетите два самых известных замка Беларуси с комфортом. Удобный трансфер из Минска, время на осмотр достопримечательностей и возвращение обратно
Начало: В удобном для вас месте в Минске
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
110409 936 за всё до 4 чел.
Групповая экскурсия в замки Мир и Несвиж (обед включен)
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
11 часов
190 отзывов
Популярное предложение
Увлекательная групповая экскурсия в замки Мир и Несвиж с обедом
Посетите замки Мир и Несвиж в Беларуси. Узнайте о великих людях и событиях прошлого, прогуляйтесь по старинным паркам и насладитесь обедом в уютном кафе
Начало: В центре города на ж/д вокзале Минска
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 900 за человека
Замки Беларуси: Несвиж и Мир
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
43 отзыва
Замки Беларуси: Несвиж и Мир
Посетить старинные оборонительные замки и погрузиться в их богатую историю
Начало: Место Вашего проживания в разумной доступности от ...
23 июня в 10:30
24 июня в 10:30
22 000 за всё до 4 чел.
Из Минска - к костёлам западной Беларуси
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
11 часов
19 отзывов
Из Минска - к костёлам западной Беларуси
Путешествие из Минска к костёлам западной Беларуси. В группе до 20 человек вы посетите усадьбу Огинского, костёлы в Сморгони, Солах и Гервятах
Начало: На площади Свободы
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
3 195 за человека
Замки Несвиж и Мир: путешествие сквозь эпохи
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
20 отзывов
Замки Несвиж и Мир в Минске: историческое путешествие
Приглашаем на уникальную экскурсию по замкам Несвиж и Мир, где каждый камень хранит истории великих эпох
Начало: Красный костел
Сегодня в 12:00
21 июня в 09:00
20 950 за всё до 3 чел.
Из Минска - в старинные замки Мир и Несвиж
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
59 отзывов
Из Минска - в старинные замки Мир и Несвиж
Путешествие в замки Мир и Несвиж подарит вам незабываемые впечатления. Откройте для себя тайны, легенды и историю этих величественных мест
Начало: Площадь Свободы 2а
11 июня в 08:00
12 июня в 13:00
25 900 за всё до 10 чел.
Березина: по следам войны 1812 года с гидом-реконструктором
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
30 отзывов
Березина: по следам войны 1812 года с гидом-реконструктором
Вместе с пехотинцем обойти места былых сражений и в прямом смысле прикоснуться к истории
Начало: У входа станции метро Уручье в Минске
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1390012 510 за всё до 4 чел.
Из Минска в Гродно - город королей
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
18 отзывов
Из Минска в Гродно - город королей
Гродно - город королей, где каждый уголок пропитан историей. Узнайте больше о замках, храмах и знаменитых личностях
Начало: Место вашего проживания в Минске
16 июня в 08:00
22 июня в 08:00
30 000 за всё до 4 чел.
Замки Беларуси: групповая экскурсия в Мир и Несвиж из Минска
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
11 часов
740 отзывов
В тренде
Замки Беларуси: историческое путешествие из Минска
Исследуйте два самых знаменитых замка Беларуси, погрузитесь в эпоху Ренессанса и узнайте уникальные легенды
Начало: На площади Свободы
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 635 за человека
Брестская крепость и Беловежская пуща в формате «всё включено»
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
29 отзывов
Брестская крепость и Беловежская пуща в формате «всё включено»
Познакомиться с самыми значимыми объектами региона за один день
Начало: На площади Свободы
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 450 за человека
Архитектурные шедевры на улочках старинного Гродно. Автобусная экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
13 часов
45 отзывов
Популярное предложение
Архитектурные шедевры на улочках старинного Гродно. Автобусная экскурсия
Присоединяйтесь к экскурсии по Гродно, где вас ждут древние замки, храмы и органный концерт. Узнайте больше о королевском городе и его истории
Начало: На площади Свободы
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
4 360 за человека
Трансфер из Минска - в замки Несвиж и Мир
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Трансфер из Минска - в замки Несвиж и Мир
Посетить старинные памятники истории и архитектуры в путешествии на комфортабельном автомобиле
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
1625014 625 за всё до 8 чел.
Несвижский и Мирский замки за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
15 отзывов
Несвижский и Мирский замки за 1 день
Прикоснуться к истории Средних веков, оценить готику и барокко и услышать захватывающие легенды
11 июня в 08:00
18 июня в 08:00
22 000 за всё до 4 чел.
Путешествие из Минска в Гродно на 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Путешествие из Минска в Гродно на 1 день
Узнать, кто такие литвины, полюбоваться замками и зайти в старейшую аптеку страны
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
27 000 за всё до 3 чел.
Групповая экскурсия в Красный Берег и Жиличи (всё включено)
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
2 отзыва
Групповая экскурсия в Красный Берег и Жиличи (всё включено)
Посетить величественный дворец Булгаков и одну из самых романтичных усадеб восточной Беларуси
Начало: В районе площади Свободы
Сегодня в 08:00
15 июня в 08:00
4 180 за человека
Величественный Гродно - автобусная экскурсия из Минска
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
13 часов
31 отзыв
В тренде
Величественный Гродно - автобусная экскурсия из Минска
Побывать в самом красивом городе Беларуси и поразиться его историко-архитектурному наследию
Начало: В центре города, на ж/д вокзале Минска
Расписание: в четверг в 08:00
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
4 630 за человека
В Брестскую крепость и форт №5 из Минска - всё включено
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
3 отзыва
В Брестскую крепость и форт №5 из Минска - всё включено
Узнать об обороне крепости и отдать дань уважения её защитникам
Начало: На площади Свободы
12 июня в 07:00
19 июня в 07:00
5 750 за человека
Неизведанная Беларусь
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
10 отзывов
Неизведанная Беларусь
Проехать по живописным деревням и оценить их архитектурные сокровища: храмы, дворцы и замки
Начало: В районе м. Фрунзенская
11 июня в 09:00
20 июня в 09:00
18 000 за всё до 3 чел.
Нескучное путешествие на Голубые озера из Минска
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Нескучное путешествие на Голубые озера из Минска
Полюбоваться пейзажами белорусской Швейцарии, а по пути познакомиться с памятниками региона
Начало: В районе метро Фрунзенская
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
18 900 за всё до 3 чел.
Путешествие из Минска в Могилёв
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Путешествие из Минска в Могилёв
Посетить колоритный старинный город и узнать о связанных с ним мировых исторических событиях
Начало: От места вашего проживания в Минске
16 июня в 08:00
22 июня в 08:00
27 000 за всё до 10 чел.
В Брестскую крепость и Беловежскую пущу - из Минска
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
13 часов
27 отзывов
В Брестскую крепость и Беловежскую пущу - из Минска
Культовый мемориал и старейший заповедник Европы - на автобусной экскурсии в формате «всё включено»
Начало: В центре города на ж/д вокзале Минска
Расписание: в субботу в 07:00
15 июня в 07:00
22 июня в 07:00
5 495 за человека
Старинные костёлы и усадьба Огинского: автобусная экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
11 часов
2 отзыва
Старинные костёлы и усадьба Огинского: автобусная экскурсия
Белорусский Нотр-Дам, наследие монахов-доминиканцев, памятники Ренессанса и модерна
Начало: В центре города на ж/д вокзале Минска
22 июня в 09:00
14 июля в 09:00
4 250 за человека
Любопытные окрестности Минска: гидропарк, Заславль, «Млын»
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Любопытные окрестности Минска: гидропарк, Заславль, «Млын»
Отправиться на поиски природы за пределы столицы и побывать в одном из древнейших городов на Руси
Начало: Ул. Сторожовская
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
13 900 за всё до 3 чел.
Историческая деревня Сула и Рубежевичи: автобусная экскурсия из Минска
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
8 часов
5 отзывов
Историческая деревня Сула и Рубежевичи: автобусная экскурсия из Минска
Посетить панский маёнтак и культурный центр с интерактивным погружением в эпохи Беларуси
Начало: В центре города на ж/д вокзале в Минске
16 июня в 10:30
30 июня в 10:30
3 900 за человека
Прекрасная провинция: дворцы в Коссово и Ружанах
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
13 часов
8 отзывов
Прекрасная провинция: дворцы в Коссово и Ружанах
Побывать в двух замках и доме-музее Костюшко на автобусной экскурсии и в формате «всё включено»
Начало: На площади Свободы
Завтра в 08:00
16 июня в 08:00
4 235 за человека
Замки Беларуси: Мир, Новогрудок, Любча
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Замки Беларуси: Мир, Новогрудок, Любча
Побывать сразу в трёх старинных замках и узнать их тайны
Начало: В районе метро «Фрунзенская»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
18 900 за всё до 3 чел.
Из Минска - в «Великое княжество Сула» (в группе)
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
3 отзыва
Из Минска - в «Великое княжество Сула» (в группе)
Познакомиться с укладом жизни и архитектурой средневековой Беларуси в интерактивном парке
Начало: В Минске
Расписание: в субботу в 09:30
Сегодня в 09:30
15 июня в 09:30
4 580 за человека
Мирский замок и Несвижский дворец
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
628 отзывов
Мирский замок и Несвижский дворец: путешествие по культурному наследию
Проведите незабываемый день, погружаясь в историю и архитектуру двух знаменитых замков Беларуси, признанных ЮНЕСКО
Начало: Г. Минск, пл. Свободы, 2А за Городской ратушей
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 130Br за человека
Экскурсия «Мир - Несвиж: владения рода Радзивиллов»
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
118 отзывов
Экскурсия по замкам Мир и Несвиж: величие и история Беларуси
Погрузитесь в мир великой истории и архитектуры с экскурсией по замкам Мир и Несвиж, где каждый камень хранит легенды прошлого
Начало: В центре Минска, подробности при бронировании
Расписание: Понедельник, четверг, суббота, воскресенье
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
130Br за человека
День замков и дворцов Беларуси
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
150 отзывов
День замков и дворцов Беларуси: Мирский замок и Несвижский дворец
Погрузитесь в историю Беларуси, посетив знаменитые Мирский замок и Несвижский дворец, жемчужины архитектурного наследия
Начало: Площадь Свободы, 2А, Минск
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
90Br за человека
Брест - Брестская крепость - Беловежская пуща (всё включено)
🚌 На автобусе
Групповая
16 часов
87 отзывов
Брест - Брестская крепость - Беловежская пуща (всё включено)
Начало: Площадь Свободы, 2А, Минск
Расписание: По воскресеньям в 7:00
13 июня в 07:00
20 июня в 07:00
от 180Br за человека
Брест - Брестская крепость - Беловежская пуща из Минска
🚌 На автобусе
Групповая
16 часов
275 отзывов
Брест - Брестская крепость - Беловежская пуща из Минска
Начало: Пр-т Победителей, 21, Минск
Сегодня в 07:00
12 июня в 07:00
180Br за человека
Однодневное путешествие по историческим замкам Беларуси
🚌 На автобусе
Индивидуальная
11 часов
2 отзыва
Однодневное путешествие по историческим замкам Беларуси
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 950Br за всё до 2 чел.
Королевский город Гродно («всё включено»)
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
66 отзывов
Гродно: культурное наследие и архитектурные шедевры в одной экскурсии
Погрузитесь в атмосферу города-музея Гродно, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: Ж/д вокзал Минск-Пассажирский, Привокзальная пл. 5
Расписание: См. календарь
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
175Br за человека
Брестская крепость и Беловежская пуща за 1 день (всё включено)
🚌 На автобусе
Групповая
16 часов
141 отзыв
Брестская крепость и Беловежская пуща за 1 день (всё включено)
Начало: Минск, Привокзальная пл. 5 (ВНУТРИ ж/д вокзала)
Расписание: в основном по субботам
15 июня в 07:00
22 июня в 07:00
200Br за человека
Гродно - волшебство истории и культуры (включены билеты + обед)
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
1 отзыв
Гродно - волшебство истории и культуры (включены билеты + обед)
Начало: Городская Ратуша (пл. Свободы 2), г. Минск
Расписание: по определенным датам
30 июня в 08:00
21 июля в 08:00
180Br за человека
Белорусский Нотр-Дам и усадьба Огинского - тур «всё включено»
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
5 отзывов
Белорусский Нотр-Дам и усадьба Огинского - тур «всё включено»
Начало: Привокзальная пл. 5, ВНУТРИ ЖД вокзала у эскалатор...
Расписание: Согласно расписанию
22 июня в 09:00
14 июля в 09:00
155Br за человека
Легенды и истории Мира и Несвижа
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
16 отзывов
Легенды и истории Мира и Несвижа
Начало: Г. Минск, пл. Независимости Костел св. Симона и Ел...
25 июня в 09:00
1 июля в 09:00
650Br за всё до 3 чел.
Из Минска по дорогам Восточной Беларуси
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Из Минска по дорогам Восточной Беларуси
Посмотреть, как жили дворяне в 19 веке, и узнать, откуда в Бобруйске бобёр в мещанском костюме
Сегодня в 08:00
16 июня в 08:00
24 000 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Минску
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Обзорная экскурсия по Минску
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
от 16 000 за экскурсию
Мирский замок и Несвиж
Индивидуальная
8 часов
Мирский замок и Несвиж
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
от 32 000 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    6 июня 2024
    Архитектурные шедевры на улочках старинного Гродно. Автобусная экскурсия
    Ехать из Минска на автобусе далековато.
  • А
    Анна
    5 июня 2024
    Замки Мир и Несвиж - групповая экскурсия из Минска
    Хорошая экскурсия! Рекомендую:)
  • В
    Валерия
    5 июня 2024
    Групповая экскурсия в замки Мир и Несвиж (обед включен)
    Очень красивая экскурсия, организация на высшем уровне, понравилось от и до. Советую к посещению!
  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    Путешествие по замкам Беларуси
    Спасибо за организацию путешествия! Все прошло хорошо, было и познавательно, и не утомительно одновременно)
  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    Путешествие из Минска в Гродно на 1 день
    Огромное спасибо Дмитрию за организацию замечательного путешествия! Неформальная и при этом профессиональная экскурсия по красивым местам с богатым историческим наследием. Восхищены
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    живостью ума и эрудицией гида, чувством юмора, вниманием и заботой о гостях. Для всей семьи это был прекрасный и насыщенный день!

  • Н
    Наталья
    4 июня 2024
    Замки Беларуси: групповая экскурсия в Мир и Несвиж из Минска
    Были на двух экскурсия через данную компанию. 1) Замки Мир и Невиж. Гид Елена. Было супер: интересно, познавательно, удобно, четко,
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    грамотно. Комфортабельный автобус, вкусный обед. Елена большой профессионал, держала внимание, шутила, но четко шла по плану. Водитель внимательный. Ну а сами замки и их территории стоят обязательного посещения. Советую. 2) вторая экскурсия по Минску, дневная. Гид Михаил. Замечательное начало экскурсии у Ратуши, с костюмированным представлением. Затем автобусно-пешеходная экскурсия по Минску. Очень интересно, красиво. Минск завораживает. Михаил интересно рассказывает, не торопит. Также советую данную экскурсию, самостоятельно не посмотреть за короткий срок.

  • Д
    Дарья
    4 июня 2024
    Замки Беларуси: групповая экскурсия в Мир и Несвиж из Минска
    Очень насыщенная экскурсия, посетили несколько мест. Везде гид либо рассказывал сопутствующую историю, либо передавал нас экскурсоводу)
  • К
    Клавдия
    4 июня 2024
    Замки Беларуси: групповая экскурсия в Мир и Несвиж из Минска
    Были с мужем на экскурсии 1 июня. Хочется поблагодарить за наше путешествие экскурсовода Анатолия и водителя Сергея! Нам всё понравилось!
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    Содержание рассказа было не перегруженное, весьма интересное, подача тоже была хороша, приятно было слушать! Маршрут отличный, замки великолепные! Автобус чистый, аккуратное вождение! Брали обеды от организатора, тоже очень понравились! Т. к. придется много ходить, надевайте удобную обувь и рассчитывайте свои силы:) Единственное, хочется попросить организаторов, дать чуть больше времени в г. Мир, хотя бы ещё 1 час. К сожалению, не всё успели посмотреть:(, а хотелось! Рекомендуем!

  • Т
    Татьяна
    4 июня 2024
    Групповая экскурсия в Брест и Беловежскую пущу
    Экскурсия очень понравилась в плане насыщенности материала, впечатлений, мечтали побывать в Беловежской пуще, подышать лесным воздухом.
  • О
    Олег
    3 июня 2024
    Брестская крепость и Беловежская пуща в формате «всё включено»
    Здравствуйте. Экскурсия Брест-Беловежская Пуща 01.06.2024. Гид Денис. Моё мнение - отличный историк, профи своего дела, и просто приятный собеседник. Начало
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    экскурсии - инструктаж по правилам поведения. 4 часа пути до Бреста - непрерывный поток информации, причём чётко соответствующий текущему маршруту, легко воспринимаемый. Даже на остановках, где инструмент гида - язык, должен отдыхать, он не уходил от контакта. Я - в школе, победитель региональных олимпиад по истории, открыл для себя много новой информации. В общем желаю всем провести свою экскурсию с Денисом. Даже 300 метров от автобуса до кафе в Бресте - небольшая экскурсия по городу. Водитель - молодец. Ощущение безопасности не покидало ни на миг. Понравился гид в пуще. Женщина не рассказывала про травинки и краснокнижных комаров. Просто по пути маршрута были рассказы о своей жизни в заповеднике, о случаях из своей жизни, она прекрасно заняла наше время. Ну и тур-операторе: Несмотря на то, что в группу записалось всего 7 человек, экскурсия состоялась. Я с этим оператором уже раннее побывал в Хатыни. На очереди Мир и Несвиж. Всем рекомендую. Самостоятельно - даже далеко не всегда дешевле. Итог. Экскурсиями очень доволен. Спасибо за хорошую работу организаторов. Денис - отдельный респект. Желаю всем будущим туристам хороших впечатлений. Спасибо за прочтение.

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «На весь день»

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  4. Замки Мир и Несвиж: путешествие из Минска
  5. Трансфер из Минска к Мирскому и Несвижскому замкам и обратно
Какие места ещё посмотреть в Минске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Троицкое предместье
  3. Площадь Независимости
  4. Ратуша
  5. Верхний город
  6. Красный костёл
  7. Национальная библиотека
  8. Мирский замок
  9. Несвижский замок
  10. Старый город
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