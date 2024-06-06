1 чел.
По популярности
Групповая
13 часов
Групповая экскурсия в Брест и Беловежскую пущу
Посетить легендарную крепость, познакомиться с историей города и вдохновиться природой заповедника
Начало: Пр-т Победителей, 21
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 200₽ за человека
Групповая
9 часов
Замки Мир и Несвиж: групповая экскурсия с историческим погружением
Откройте величие средневековья, посетив знаменитые замки Мир и Несвиж, и узнайте уникальные истории и легенды
Начало: Пр-т Победителей, 21
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 750₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Популярное предложение
Замки Мира и Несвиж: историческое путешествие в Минске
Исследуйте величие замков Мира и Несвиж, окунитесь в эпоху Радзивиллов и откройте для себя средневековую Беларусь
Начало: Холл вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 19 чел.
Индивидуальная
7 часов
Популярное предложение
Замки Мир и Несвиж: путешествие из Минска - история и архитектура
Замки Мир и Несвиж ждут вас в увлекательном путешествии из Минска. Оцените их величие и узнайте историю династии Радзивиллов
11 июня в 09:00
12 июня в 16:00
22 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Популярное предложение
Комфортный трансфер к Мирскому и Несвижскому замкам из Минска
Посетите два самых известных замка Беларуси с комфортом. Удобный трансфер из Минска, время на осмотр достопримечательностей и возвращение обратно
Начало: В удобном для вас месте в Минске
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
110409 936₽ за всё до 4 чел.
Групповая
11 часов
Популярное предложение
Увлекательная групповая экскурсия в замки Мир и Несвиж с обедом
Посетите замки Мир и Несвиж в Беларуси. Узнайте о великих людях и событиях прошлого, прогуляйтесь по старинным паркам и насладитесь обедом в уютном кафе
Начало: В центре города на ж/д вокзале Минска
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 900₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Замки Беларуси: Несвиж и Мир
Посетить старинные оборонительные замки и погрузиться в их богатую историю
Начало: Место Вашего проживания в разумной доступности от ...
23 июня в 10:30
24 июня в 10:30
22 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
11 часов
Из Минска - к костёлам западной Беларуси
Путешествие из Минска к костёлам западной Беларуси. В группе до 20 человек вы посетите усадьбу Огинского, костёлы в Сморгони, Солах и Гервятах
Начало: На площади Свободы
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
3 195₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Замки Несвиж и Мир в Минске: историческое путешествие
Приглашаем на уникальную экскурсию по замкам Несвиж и Мир, где каждый камень хранит истории великих эпох
Начало: Красный костел
Сегодня в 12:00
21 июня в 09:00
20 950₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Минска - в старинные замки Мир и Несвиж
Путешествие в замки Мир и Несвиж подарит вам незабываемые впечатления. Откройте для себя тайны, легенды и историю этих величественных мест
Начало: Площадь Свободы 2а
11 июня в 08:00
12 июня в 13:00
25 900₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Березина: по следам войны 1812 года с гидом-реконструктором
Вместе с пехотинцем обойти места былых сражений и в прямом смысле прикоснуться к истории
Начало: У входа станции метро Уручье в Минске
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1390012 510₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Минска в Гродно - город королей
Гродно - город королей, где каждый уголок пропитан историей. Узнайте больше о замках, храмах и знаменитых личностях
Начало: Место вашего проживания в Минске
16 июня в 08:00
22 июня в 08:00
30 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
11 часов
В тренде
Замки Беларуси: историческое путешествие из Минска
Исследуйте два самых знаменитых замка Беларуси, погрузитесь в эпоху Ренессанса и узнайте уникальные легенды
Начало: На площади Свободы
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 635₽ за человека
Групповая
13 часов
Брестская крепость и Беловежская пуща в формате «всё включено»
Познакомиться с самыми значимыми объектами региона за один день
Начало: На площади Свободы
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 450₽ за человека
Групповая
13 часов
Популярное предложение
Архитектурные шедевры на улочках старинного Гродно. Автобусная экскурсия
Присоединяйтесь к экскурсии по Гродно, где вас ждут древние замки, храмы и органный концерт. Узнайте больше о королевском городе и его истории
Начало: На площади Свободы
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
4 360₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Трансфер из Минска - в замки Несвиж и Мир
Посетить старинные памятники истории и архитектуры в путешествии на комфортабельном автомобиле
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
1625014 625₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
Несвижский и Мирский замки за 1 день
Прикоснуться к истории Средних веков, оценить готику и барокко и услышать захватывающие легенды
11 июня в 08:00
18 июня в 08:00
22 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие из Минска в Гродно на 1 день
Узнать, кто такие литвины, полюбоваться замками и зайти в старейшую аптеку страны
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
27 000₽ за всё до 3 чел.
Групповая
12 часов
Групповая экскурсия в Красный Берег и Жиличи (всё включено)
Посетить величественный дворец Булгаков и одну из самых романтичных усадеб восточной Беларуси
Начало: В районе площади Свободы
Сегодня в 08:00
15 июня в 08:00
4 180₽ за человека
Групповая
13 часов
В тренде
Величественный Гродно - автобусная экскурсия из Минска
Побывать в самом красивом городе Беларуси и поразиться его историко-архитектурному наследию
Начало: В центре города, на ж/д вокзале Минска
Расписание: в четверг в 08:00
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
4 630₽ за человека
Групповая
13 часов
В Брестскую крепость и форт №5 из Минска - всё включено
Узнать об обороне крепости и отдать дань уважения её защитникам
Начало: На площади Свободы
12 июня в 07:00
19 июня в 07:00
5 750₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Неизведанная Беларусь
Проехать по живописным деревням и оценить их архитектурные сокровища: храмы, дворцы и замки
Начало: В районе м. Фрунзенская
11 июня в 09:00
20 июня в 09:00
18 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Нескучное путешествие на Голубые озера из Минска
Полюбоваться пейзажами белорусской Швейцарии, а по пути познакомиться с памятниками региона
Начало: В районе метро Фрунзенская
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
18 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие из Минска в Могилёв
Посетить колоритный старинный город и узнать о связанных с ним мировых исторических событиях
Начало: От места вашего проживания в Минске
16 июня в 08:00
22 июня в 08:00
27 000₽ за всё до 10 чел.
Групповая
13 часов
В Брестскую крепость и Беловежскую пущу - из Минска
Культовый мемориал и старейший заповедник Европы - на автобусной экскурсии в формате «всё включено»
Начало: В центре города на ж/д вокзале Минска
Расписание: в субботу в 07:00
15 июня в 07:00
22 июня в 07:00
5 495₽ за человека
Групповая
11 часов
Старинные костёлы и усадьба Огинского: автобусная экскурсия
Белорусский Нотр-Дам, наследие монахов-доминиканцев, памятники Ренессанса и модерна
Начало: В центре города на ж/д вокзале Минска
22 июня в 09:00
14 июля в 09:00
4 250₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Любопытные окрестности Минска: гидропарк, Заславль, «Млын»
Отправиться на поиски природы за пределы столицы и побывать в одном из древнейших городов на Руси
Начало: Ул. Сторожовская
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
13 900₽ за всё до 3 чел.
Групповая
8 часов
Историческая деревня Сула и Рубежевичи: автобусная экскурсия из Минска
Посетить панский маёнтак и культурный центр с интерактивным погружением в эпохи Беларуси
Начало: В центре города на ж/д вокзале в Минске
16 июня в 10:30
30 июня в 10:30
3 900₽ за человека
Групповая
13 часов
Прекрасная провинция: дворцы в Коссово и Ружанах
Побывать в двух замках и доме-музее Костюшко на автобусной экскурсии и в формате «всё включено»
Начало: На площади Свободы
Завтра в 08:00
16 июня в 08:00
4 235₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Замки Беларуси: Мир, Новогрудок, Любча
Побывать сразу в трёх старинных замках и узнать их тайны
Начало: В районе метро «Фрунзенская»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
18 900₽ за всё до 3 чел.
Групповая
8 часов
Из Минска - в «Великое княжество Сула» (в группе)
Познакомиться с укладом жизни и архитектурой средневековой Беларуси в интерактивном парке
Начало: В Минске
Расписание: в субботу в 09:30
Сегодня в 09:30
15 июня в 09:30
4 580₽ за человека
Групповая
10 часов
Мирский замок и Несвижский дворец: путешествие по культурному наследию
Проведите незабываемый день, погружаясь в историю и архитектуру двух знаменитых замков Беларуси, признанных ЮНЕСКО
Начало: Г. Минск, пл. Свободы, 2А за Городской ратушей
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 130Br за человека
Групповая
11 часов
Экскурсия по замкам Мир и Несвиж: величие и история Беларуси
Погрузитесь в мир великой истории и архитектуры с экскурсией по замкам Мир и Несвиж, где каждый камень хранит легенды прошлого
Начало: В центре Минска, подробности при бронировании
Расписание: Понедельник, четверг, суббота, воскресенье
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
130Br за человека
Групповая
10 часов
День замков и дворцов Беларуси: Мирский замок и Несвижский дворец
Погрузитесь в историю Беларуси, посетив знаменитые Мирский замок и Несвижский дворец, жемчужины архитектурного наследия
Начало: Площадь Свободы, 2А, Минск
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
90Br за человека
Групповая
16 часов
Брест - Брестская крепость - Беловежская пуща (всё включено)
Начало: Площадь Свободы, 2А, Минск
Расписание: По воскресеньям в 7:00
13 июня в 07:00
20 июня в 07:00
от 180Br за человека
Групповая
16 часов
Брест - Брестская крепость - Беловежская пуща из Минска
Начало: Пр-т Победителей, 21, Минск
Сегодня в 07:00
12 июня в 07:00
180Br за человека
Индивидуальная
11 часов
Однодневное путешествие по историческим замкам Беларуси
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 950Br за всё до 2 чел.
Групповая
14 часов
Гродно: культурное наследие и архитектурные шедевры в одной экскурсии
Погрузитесь в атмосферу города-музея Гродно, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: Ж/д вокзал Минск-Пассажирский, Привокзальная пл. 5
Расписание: См. календарь
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
175Br за человека
Групповая
16 часов
Брестская крепость и Беловежская пуща за 1 день (всё включено)
Начало: Минск, Привокзальная пл. 5 (ВНУТРИ ж/д вокзала)
Расписание: в основном по субботам
15 июня в 07:00
22 июня в 07:00
200Br за человека
Групповая
14 часов
Гродно - волшебство истории и культуры (включены билеты + обед)
Начало: Городская Ратуша (пл. Свободы 2), г. Минск
Расписание: по определенным датам
30 июня в 08:00
21 июля в 08:00
180Br за человека
Групповая
11 часов
Белорусский Нотр-Дам и усадьба Огинского - тур «всё включено»
Начало: Привокзальная пл. 5, ВНУТРИ ЖД вокзала у эскалатор...
Расписание: Согласно расписанию
22 июня в 09:00
14 июля в 09:00
155Br за человека
Индивидуальная
8 часов
Легенды и истории Мира и Несвижа
Начало: Г. Минск, пл. Независимости Костел св. Симона и Ел...
25 июня в 09:00
1 июля в 09:00
650Br за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Минска по дорогам Восточной Беларуси
Посмотреть, как жили дворяне в 19 веке, и узнать, откуда в Бобруйске бобёр в мещанском костюме
Сегодня в 08:00
16 июня в 08:00
24 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
от 16 000₽ за экскурсию
Индивидуальная
8 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
от 32 000₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина6 июня 2024Ехать из Минска на автобусе далековато.
- ААнна5 июня 2024Хорошая экскурсия! Рекомендую:)
- ВВалерия5 июня 2024Очень красивая экскурсия, организация на высшем уровне, понравилось от и до. Советую к посещению!
- ООльга5 июня 2024Спасибо за организацию путешествия! Все прошло хорошо, было и познавательно, и не утомительно одновременно)
- ООльга5 июня 2024Огромное спасибо Дмитрию за организацию замечательного путешествия! Неформальная и при этом профессиональная экскурсия по красивым местам с богатым историческим наследием. Восхищены
- ННаталья4 июня 2024Были на двух экскурсия через данную компанию. 1) Замки Мир и Невиж. Гид Елена. Было супер: интересно, познавательно, удобно, четко,
- ДДарья4 июня 2024Очень насыщенная экскурсия, посетили несколько мест. Везде гид либо рассказывал сопутствующую историю, либо передавал нас экскурсоводу)
- ККлавдия4 июня 2024Были с мужем на экскурсии 1 июня. Хочется поблагодарить за наше путешествие экскурсовода Анатолия и водителя Сергея! Нам всё понравилось!
- ТТатьяна4 июня 2024Экскурсия очень понравилась в плане насыщенности материала, впечатлений, мечтали побывать в Беловежской пуще, подышать лесным воздухом.
- ООлег3 июня 2024Здравствуйте. Экскурсия Брест-Беловежская Пуща 01.06.2024. Гид Денис. Моё мнение - отличный историк, профи своего дела, и просто приятный собеседник. Начало
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