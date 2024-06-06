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экскурсии - инструктаж по правилам поведения. 4 часа пути до Бреста - непрерывный поток информации, причём чётко соответствующий текущему маршруту, легко воспринимаемый. Даже на остановках, где инструмент гида - язык, должен отдыхать, он не уходил от контакта. Я - в школе, победитель региональных олимпиад по истории, открыл для себя много новой информации. В общем желаю всем провести свою экскурсию с Денисом. Даже 300 метров от автобуса до кафе в Бресте - небольшая экскурсия по городу. Водитель - молодец. Ощущение безопасности не покидало ни на миг. Понравился гид в пуще. Женщина не рассказывала про травинки и краснокнижных комаров. Просто по пути маршрута были рассказы о своей жизни в заповеднике, о случаях из своей жизни, она прекрасно заняла наше время. Ну и тур-операторе: Несмотря на то, что в группу записалось всего 7 человек, экскурсия состоялась. Я с этим оператором уже раннее побывал в Хатыни. На очереди Мир и Несвиж. Всем рекомендую. Самостоятельно - даже далеко не всегда дешевле. Итог. Экскурсиями очень доволен. Спасибо за хорошую работу организаторов. Денис - отдельный респект. Желаю всем будущим туристам хороших впечатлений. Спасибо за прочтение.