Брестская крепость и Беловежская пуща в формате «всё включено»

Познакомиться с самыми значимыми объектами региона за один день

4.7
3 отзыва
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Ответы на вопросы
Всего одна крепость удостоилась звания крепости-героя — Брестская.

Вы побываете в стенах этого мощного сооружения начала 19 века, пройдёте по сохранившимся укреплениям, узнаете, какие бои проходили здесь во время Второй Мировой.

А затем мы отправимся в умиротворяющую локацию — реликтовый лес Беловежской пущи, где вы насладитесь природой, увидите зубров и других животных.
Брестская крепость и Беловежская пуща в формате «всё включено»
Брестская крепость и Беловежская пуща в формате «всё включено»
Брестская крепость и Беловежская пуща в формате «всё включено»
Брестская крепость и Беловежская пуща в формате «всё включено»
Брестская крепость и Беловежская пуща в формате «всё включено»
Брестская крепость и Беловежская пуща в формате «всё включено»
Брестская крепость и Беловежская пуща в формате «всё включено»
Брестская крепость и Беловежская пуща в формате «всё включено»
Брестская крепость и Беловежская пуща в формате «всё включено»
Брестская крепость и Беловежская пуща в формате «всё включено»
Брестская крепость и Беловежская пуща в формате «всё включено»
Брестская крепость и Беловежская пуща в формате «всё включено»
Брестская крепость и Беловежская пуща в формате «всё включено»
Брестская крепость и Беловежская пуща в формате «всё включено»
Брестская крепость и Беловежская пуща в формате «всё включено»
Брестская крепость и Беловежская пуща в формате «всё включено»
Брестская крепость и Беловежская пуща в формате «всё включено»
Ближайшие даты:
26
авг
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

7:00 Отправление из Минска в Брест (~350 км). По дороге гид проведёт для вас путевую экскурсию и погрузит в историю страны.

11:00 Посещение Брестской крепости. Сооружённая для защиты западных рубежей в начале 19 века, крепость прославилась героизмом её защитников в годы Великой Отечественной войны. Вы узнаете историю событий, происходивших здесь в первые часы Второй Мировой, пройдёте по сохранившимся укреплениям, увидите храм Святого Николая и побываете в музее Обороны крепости.

13:00 Обед

14:30 Экскурсия в Беловежской пуще. Вы познакомитесь с многообразием животного и растительного мира, рассмотрите величественных зубров и дуб с 600-летней историей. А также узнаете, как в пуще охотились представители царских династий и почему здесь находится резиденция белорусского Деда Мороза.

23:00 Ориентировочное возвращение в Минск

Организационные детали

  • Сбор группы происходит за 15 минут до начала поездки
  • Экскурсия проводится на автобусе или микроавтобусе
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • Доплата производится в белорусских рублях по электронному счету online (карты МИР работают), наличными белорусскими рублями в офисе компании, банковской картой (в том числе картами МИР), белорусскими рублями через терминал в офисе компании. Расчёты в офисе происходят согласно рабочему времени.

В стоимость включено

  • Услуги аттестованного гида на белорусском или русском языке
  • Обзорная экскурсия по Брестской крепости
  • Обзорная экскурсия по Беловежской пуще
  • Обед

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Т
12 авг 2023
Если ехать на эту экскурсию, то надо понимать, что ничего нового и интересного из первой части экскурсии вы не узнаете. Поездка в Брест разочаровала. Экскурсоводы в комплексе, молодые, не интересуются тем, о чем говорят. Говорят под копирку. Одно и то же, слово в слово. 20 минут бегом и делайте дальше, что хотите. Вот вторая часть, Беловежская пуща, понравилась очень. Интересно, познавательно. Посмотрели на зубров и прочих животных
Если ехать на эту экскурсию, то надо понимать, что ничего нового и интересного из первой частиЕсли ехать на эту экскурсию, то надо понимать, что ничего нового и интересного из первой частиЕсли ехать на эту экскурсию, то надо понимать, что ничего нового и интересного из первой частиЕсли ехать на эту экскурсию, то надо понимать, что ничего нового и интересного из первой части
Л
22 июля 2023
Экскурсия хорошая, но мой совет всем - это ездить на два дня. За один день нереально посмотреть хорошо два этих объекта. Всё бегом. В Беловежской пуще дали час свободного времени, при том что нам высадили у вольеров, от которых идти до выхода только минут 30, а за оставшиеся полчаса надо и животных посмотреть и сувениры купить и в туалет успеть сходить. В общем к туроператору вопросов нет, все прошло хорошо, но мой совет, тем кто выбирает эту экскурсию: лучше поехать в Брест на два дня, за один день посмотреть нормально два этих объекта нереально.
И
19 июля 2023
Экскурсия в Брестскую крепость-отличная, интересная, много новой информации. Организация- на отлично. Экскурсоводы громко и четко рассказавали материал. Времени хватило посмотреть все объекты,
А вот в Беловежской пуще очень хотелось пешего маршрута, подышать воздухом леса, рассмотреть деревья не через окно автобуса.

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