Познакомиться с самыми значимыми объектами региона за один день
Вы побываете в стенах этого мощного сооружения начала 19 века, пройдёте по сохранившимся укреплениям, узнаете, какие бои проходили здесь во время Второй Мировой.
А затем мы отправимся в умиротворяющую локацию — реликтовый лес Беловежской пущи, где вы насладитесь природой, увидите зубров и других животных.
авг
Описание
Что вас ожидает
7:00 Отправление из Минска в Брест (~350 км). По дороге гид проведёт для вас путевую экскурсию и погрузит в историю страны.
11:00 Посещение Брестской крепости. Сооружённая для защиты западных рубежей в начале 19 века, крепость прославилась героизмом её защитников в годы Великой Отечественной войны. Вы узнаете историю событий, происходивших здесь в первые часы Второй Мировой, пройдёте по сохранившимся укреплениям, увидите храм Святого Николая и побываете в музее Обороны крепости.
13:00 Обед
14:30 Экскурсия в Беловежской пуще. Вы познакомитесь с многообразием животного и растительного мира, рассмотрите величественных зубров и дуб с 600-летней историей. А также узнаете, как в пуще охотились представители царских династий и почему здесь находится резиденция белорусского Деда Мороза.
23:00 Ориентировочное возвращение в Минск
Организационные детали
- Сбор группы происходит за 15 минут до начала поездки
- Экскурсия проводится на автобусе или микроавтобусе
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Доплата производится в белорусских рублях по электронному счету online (карты МИР работают), наличными белорусскими рублями в офисе компании, банковской картой (в том числе картами МИР), белорусскими рублями через терминал в офисе компании. Расчёты в офисе происходят согласно рабочему времени.
В стоимость включено
- Услуги аттестованного гида на белорусском или русском языке
- Обзорная экскурсия по Брестской крепости
- Обзорная экскурсия по Беловежской пуще
- Обед
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Свободы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
А вот в Беловежской пуще очень хотелось пешего маршрута, подышать воздухом леса, рассмотреть деревья не через окно автобуса.