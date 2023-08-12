Всего одна крепость удостоилась звания крепости-героя — Брестская. Вы побываете в стенах этого мощного сооружения начала 19 века, пройдёте по сохранившимся укреплениям, узнаете, какие бои проходили здесь во время Второй Мировой. А затем мы отправимся в умиротворяющую локацию — реликтовый лес Беловежской пущи, где вы насладитесь природой, увидите зубров и других животных.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

7:00 Отправление из Минска в Брест (~350 км). По дороге гид проведёт для вас путевую экскурсию и погрузит в историю страны.

11:00 Посещение Брестской крепости. Сооружённая для защиты западных рубежей в начале 19 века, крепость прославилась героизмом её защитников в годы Великой Отечественной войны. Вы узнаете историю событий, происходивших здесь в первые часы Второй Мировой, пройдёте по сохранившимся укреплениям, увидите храм Святого Николая и побываете в музее Обороны крепости.

13:00 Обед

14:30 Экскурсия в Беловежской пуще. Вы познакомитесь с многообразием животного и растительного мира, рассмотрите величественных зубров и дуб с 600-летней историей. А также узнаете, как в пуще охотились представители царских династий и почему здесь находится резиденция белорусского Деда Мороза.

23:00 Ориентировочное возвращение в Минск

Организационные детали

Сбор группы происходит за 15 минут до начала поездки

Экскурсия проводится на автобусе или микроавтобусе

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Доплата производится в белорусских рублях по электронному счету online (карты МИР работают), наличными белорусскими рублями в офисе компании, банковской картой (в том числе картами МИР), белорусскими рублями через терминал в офисе компании. Расчёты в офисе происходят согласно рабочему времени.

В стоимость включено