Глубоко эмоциональная экскурсия ⛳, повествующая о трагедии белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Художественными средствами создатели мемориального комплекса показывают всю античеловеческую сущность фашизма.

Экскурсовод раскроет творческий замысел авторов мемориального комплекса, покажет и расскажет о всех объектах, связанных с трагедией жителей Хатыни.

Экскурсия формирует у человека пацифистские убеждения, показывая, что на войне гибнут не только солдаты, но и мирное население: старики, женщины, а самое страшное - дети.