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Хатынь - памятник жертвам фашизма

Пляшкевич Л.
Пляшкевич Л. – Гид из Минска
Вы пройдете по единственной улице Хатыни, где вместо домов — «могилы», символизирующие уничтоженные нацистами белорусские деревни.

Узнаете о творческом замысле авторов мемориального комплекса и послушаете звон колоколов.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🚌На автобусе
  • 🔭Обзорная
  • 📜История и культура
  • 🧒Подходит для детей
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🌃Ночная
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-20 человек

  • $80 за экскурсию

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Хатынь - памятник жертвам фашизма
Хатынь - памятник жертвам фашизма

Что вы увидите

  • Спортивный комплекс Силичи
  • г. Логойск
  • Хатынь
Глубоко эмоциональная экскурсия ⛳, повествующая о трагедии белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Художественными средствами создатели мемориального комплекса показывают всю античеловеческую сущность фашизма.
Экскурсовод раскроет творческий замысел авторов мемориального комплекса, покажет и расскажет о всех объектах, связанных с трагедией жителей Хатыни.
Экскурсия формирует у человека пацифистские убеждения, показывая, что на войне гибнут не только солдаты, но и мирное население: старики, женщины, а самое страшное - дети.
Что входит
  • работа менеждера по организации экскурсии
  • услуги гида
Что не входит
  • Транспортные услуги
  • входные билеты на мемориальный комплекс "Хатынь"
  • питание.
Начало
🚩 Привокзальная пл. 3, ж/д вокзал, по договорённости
Место завершения
🏁 Привокзальная пл. 3, ж/д вокзал или по согласованию с туристами
Хатынь - памятник жертвам фашизма
Хатынь - памятник жертвам фашизма
Хатынь - памятник жертвам фашизма
Хатынь - памятник жертвам фашизма

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Пляшкевич Л.
Пляшкевич Л.
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