Е Екатерина Хатынь - память о трагедии белорусского народа Экскурсия, вызвавшая сложные эмоции. Я считаю, о таких местах надо знать и говорить, чтобы следующие поколения не забыли наше прошлое.

О Ольга Хатынь - память о трагедии белорусского народа Это была моя мечта побывать в Хатыне. Потрясающее зрелище, слезы сами текут из глаз и по телу просто мороз по коже!!!! Светлая память заживо сгоревшим людям этой деревни!!!!!

А Анастасия Экскурсия в Хатынь и на Курган Славы из Минска Хатынь-до слез. Потрясающий экскурсовод Елизавета, идеальная подача материала, человек реально знает историю и свое дело. Ей особая благодарность.

A Anna Экскурсия в Хатынь и на Курган Славы из Минска читать дальше в том, что происходило во время ВОВ с мирным народом, партизанами, и какие зверства учиняли немцы… Почитайте "Без срока давности", освежите в памяти, и привезите детей (от 12 лет наверное будет уже понимание что такое фашизм). Экскурсия напряженная, там нет места улыбке, смеху, там скорбь, горе, и память. Мы были под большим впечатлением. Экскурсоводы с такой болью все рассказывали, будто сами побывали в дни страшной трагедии. Спасибо! Ни что не забыто, ни кто не забыт… Хатынь нужно посетить ВСЕМ! Особенно тем, кто не знает или не уверен

В Владимир Экскурсия в Хатынь и на Курган Славы Всё как в описании хороший гид в хотыни гид местный погруженный в истоию места. Всё прекрасно!

О Оксана Экскурсия в Хатынь и на Курган Славы Замечательная экскурсия! Очень рекомендую!

Л Людмила Экскурсия в Хатынь и на Курган Славы Очень хорошо организованная экскурсия. Свободного времени выделяется ровно на то, чтобы все осмотреть и сфотографировать. Информация структурирована, экскурсовод Мария в мемориальном комплексе выше всяких похвал, хорошо поставлен голос, выдерданы интонации, страшно и трогает до слёз.

Е Елена Мемориальный комплекс «Хатынь» и Курган Славы Это мемориал, который не позволяет забыть о страшной трагедии войны нам живым, вечная память всем тем, кто погиб во имя жизни, низкий поклон белорусскому народу