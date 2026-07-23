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Главное в Минске за 3 часа: групповая экскурсия

Осмотреть самые яркие архитектурные памятники города и прикоснуться к истокам белорусской столицы
Вы отправитесь в путешествие по широким проспектам и центральным площадям Минска. Познакомитесь с исторической частью города и его архитектурными памятниками. Увидите Минское замчище, Троицкое предместье, Национальную библиотеку, Ратушу и многое другое. Экскурсия автобусно-пешеходная и предполагает много прогулок по уютным старинным улочкам.
4.8
105 отзывов
Главное в Минске за 3 часа: групповая экскурсия
Главное в Минске за 3 часа: групповая экскурсия
Главное в Минске за 3 часа: групповая экскурсия

Описание экскурсии

Минские ворота. Парадный въезд в столицу придаёт торжественности и монументальности, а также является визитной карточкой города.

Красный Костёл. Праздничный, утончённый и «богатый» храм из красного кирпича, украшающий одну из главных площадей Минска.

Площадь Свободы. Сюда любят приходить и местные жители, и гости города, чтобы ощутить дух старины и насладиться живой музыкой. Вы увидите ратушу, полюбуетесь колоритными улочками и старинными храмами.

Проспект Независимости. От площади Независимости берёт своё начало одноимённый проспект, поменявший уже 14 названий! Вы увидите редкий пример застройки, сохранившей единство формы и стиля, и поймёте, почему центральная артерия Минска — произведение искусства.

Минское замчище. Холм на набережной Свислочи и макет фундамента первого храма — вот, пожалуй, всё, что напоминает о средневековой крепости. По одной из версий, здесь был основан и окружён земляным валом древний Менск. О легендах и преданиях этого живописного места вы услышите на экскурсии.

Троицкое предместье. В начале 16 века возвели Троицкий монастырь с церковью, вокруг которых и сформировался одноимённый жилой квартал. Сейчас это памятник архитектуры и культуры международного значения. На самобытных улочках вы рассмотрите сохранившиеся домики, а также стилизованные кофейни и музеи.

Остров мужества и скорби (внешний осмотр). Отдельное место в маршруте занимает мемориал, посвящённый белорусским воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане.

Музей истории Великой Отечественной войны (внешний осмотр) — величественное здание, впечатляющее масштабами и символизмом, в нём гармонично соединились монументальность и современные технологии.

Спортивный комплекс Минск-Арена (внешний осмотр). Далее в программе домашняя арена ХК «Динамо» и одно из самых современных сооружений Европы для проведения международных спортивных и культурно-развлекательных мероприятий. Наш гид познакомит вас с грандиозным проектом комплекса.

Национальная библиотека Беларуси (внешний осмотр). Огромное здание-алмаз вмещает миллионы книг!

После экскурсии вам будет легко ориентироваться в городе, гид ответит на любые ваши вопросы и расскажет о лучших кафе и магазинах Минска.

Организационные детали

  • Это комбинированная автобусно-пешеходная экскурсия
  • В стоимость включено: транспорт (комфортный автобус или микроавтобус, если группа менее 19 чел.), услуги сопровождающего экскурсовода по всему маршруту
  • Сбор группы начинается за 15 минут до отправления
  • Доплатить остаток суммы в будние дни можно перед посадкой в автобус наличными белорусскими рублями или картой МИР. В выходные дни доплата только онлайн по ссылке организатора. Списание в рос. руб. при оплате картой может незначительно отличаться от указанной на сайте — в зависимости от курса банка, который выпустил вашу карту.

в понедельник, среду и пятницу в 10:00 и 15:00, во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 10:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Взрослые1675 ₽
Дети до 18 лет1675 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре города на ж/д вокзале Минска
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и пятницу в 10:00 и 15:00, во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Диана
Диана — Организатор в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 26671 туриста
Откройте для себя все многообразие культурных, исторических и архитектурных ценностей Беларуси, познакомьтесь с её традициями, загляните в уникальные музеи и туристические комплексы! Маршруты наших экскурсий подарят вам незабываемые эмоции и
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Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 105 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
85
4
16
3
3
2
1
1
Андрей
Все было очень интересно, рассказали и про историю, и про настоящее, спасибо!
Все было очень интересно, рассказали и про историю, и про настоящее, спасибо!
Все было очень интересно, рассказали и про историю, и про настоящее, спасибо!
Все было очень интересно, рассказали и про историю, и про настоящее, спасибо!
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И
все было замечательно, интересная экскурсия, хороший экскурсовод
все было замечательно, интересная экскурсия, хороший экскурсовод
все было замечательно, интересная экскурсия, хороший экскурсовод
все было замечательно, интересная экскурсия, хороший экскурсовод
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Ирина
Экскурсия понравилась! рекомендую
Экскурсия понравилась! рекомендую
Экскурсия понравилась! рекомендую
Экскурсия понравилась! рекомендую
Экскурсия понравилась! рекомендую
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Е
отличная экскурсия!
отличная экскурсия!
отличная экскурсия!
отличная экскурсия!
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Л
экскурсия прошла на ура, три часа пролетели незаметно!
Катерина, большое спасибо за глубину знаний, отличный рассказ, заботу о нас!
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Л
Спасибо огромное Екатерине за прекрасный рассказ о Минске. Спасибо водителю Сергею за приятную поездку в автобусе. Под словом рассказ я включаю все: история города, события в нем, жизнь города в
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современных условиях. Понравился маршрут - не ожидала, что Минск, который по картинкам в интернете мне казался немного угрюмым и официальным, на самом деле потрясающе красив. Прекрасный современный европейский город с такими широкими улицами и проспектами! Замечательная архитектура, красивый ландшафтный дизайн буквально на всем пути следования. Архитекторы и садоводы стараются на славу! Столько цветов на фоне яркой зелени, особенно хвойных деревьев, и напоенный запахом хвои воздух говорит о многом. Мэрия города старается. И поразила надежность укладки тротуарной плитки, брусчатки, чистота и вообще многих деталей, делающих дизайн современным и приятным. Короче, все замечательно! После поезда окунулась в интересный рассказ гида о любимом городе, о его непростой истории и, конечно, обязательно буду рекомендовать своим родным, друзьям и знакомым путешествие по Беларуси:)

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