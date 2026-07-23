Вы отправитесь в путешествие по широким проспектам и центральным площадям Минска. Познакомитесь с исторической частью города и его архитектурными памятниками. Увидите Минское замчище, Троицкое предместье, Национальную библиотеку, Ратушу и многое другое. Экскурсия автобусно-пешеходная и предполагает много прогулок по уютным старинным улочкам.

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Описание экскурсии

Минские ворота. Парадный въезд в столицу придаёт торжественности и монументальности, а также является визитной карточкой города.

Красный Костёл. Праздничный, утончённый и «богатый» храм из красного кирпича, украшающий одну из главных площадей Минска.

Площадь Свободы. Сюда любят приходить и местные жители, и гости города, чтобы ощутить дух старины и насладиться живой музыкой. Вы увидите ратушу, полюбуетесь колоритными улочками и старинными храмами.

Проспект Независимости. От площади Независимости берёт своё начало одноимённый проспект, поменявший уже 14 названий! Вы увидите редкий пример застройки, сохранившей единство формы и стиля, и поймёте, почему центральная артерия Минска — произведение искусства.

Минское замчище. Холм на набережной Свислочи и макет фундамента первого храма — вот, пожалуй, всё, что напоминает о средневековой крепости. По одной из версий, здесь был основан и окружён земляным валом древний Менск. О легендах и преданиях этого живописного места вы услышите на экскурсии.

Троицкое предместье. В начале 16 века возвели Троицкий монастырь с церковью, вокруг которых и сформировался одноимённый жилой квартал. Сейчас это памятник архитектуры и культуры международного значения. На самобытных улочках вы рассмотрите сохранившиеся домики, а также стилизованные кофейни и музеи.

Остров мужества и скорби (внешний осмотр). Отдельное место в маршруте занимает мемориал, посвящённый белорусским воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане.

Музей истории Великой Отечественной войны (внешний осмотр) — величественное здание, впечатляющее масштабами и символизмом, в нём гармонично соединились монументальность и современные технологии.

Спортивный комплекс Минск-Арена (внешний осмотр). Далее в программе домашняя арена ХК «Динамо» и одно из самых современных сооружений Европы для проведения международных спортивных и культурно-развлекательных мероприятий. Наш гид познакомит вас с грандиозным проектом комплекса.

Национальная библиотека Беларуси (внешний осмотр). Огромное здание-алмаз вмещает миллионы книг!

После экскурсии вам будет легко ориентироваться в городе, гид ответит на любые ваши вопросы и расскажет о лучших кафе и магазинах Минска.

Организационные детали