Описание экскурсии
Минские ворота. Парадный въезд в столицу придаёт торжественности и монументальности, а также является визитной карточкой города.
Красный Костёл. Праздничный, утончённый и «богатый» храм из красного кирпича, украшающий одну из главных площадей Минска.
Площадь Свободы. Сюда любят приходить и местные жители, и гости города, чтобы ощутить дух старины и насладиться живой музыкой. Вы увидите ратушу, полюбуетесь колоритными улочками и старинными храмами.
Проспект Независимости. От площади Независимости берёт своё начало одноимённый проспект, поменявший уже 14 названий! Вы увидите редкий пример застройки, сохранившей единство формы и стиля, и поймёте, почему центральная артерия Минска — произведение искусства.
Минское замчище. Холм на набережной Свислочи и макет фундамента первого храма — вот, пожалуй, всё, что напоминает о средневековой крепости. По одной из версий, здесь был основан и окружён земляным валом древний Менск. О легендах и преданиях этого живописного места вы услышите на экскурсии.
Троицкое предместье. В начале 16 века возвели Троицкий монастырь с церковью, вокруг которых и сформировался одноимённый жилой квартал. Сейчас это памятник архитектуры и культуры международного значения. На самобытных улочках вы рассмотрите сохранившиеся домики, а также стилизованные кофейни и музеи.
Остров мужества и скорби (внешний осмотр). Отдельное место в маршруте занимает мемориал, посвящённый белорусским воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане.
Музей истории Великой Отечественной войны (внешний осмотр) — величественное здание, впечатляющее масштабами и символизмом, в нём гармонично соединились монументальность и современные технологии.
Спортивный комплекс Минск-Арена (внешний осмотр). Далее в программе домашняя арена ХК «Динамо» и одно из самых современных сооружений Европы для проведения международных спортивных и культурно-развлекательных мероприятий. Наш гид познакомит вас с грандиозным проектом комплекса.
Национальная библиотека Беларуси (внешний осмотр). Огромное здание-алмаз вмещает миллионы книг!
После экскурсии вам будет легко ориентироваться в городе, гид ответит на любые ваши вопросы и расскажет о лучших кафе и магазинах Минска.
Организационные детали
- Это комбинированная автобусно-пешеходная экскурсия
- В стоимость включено: транспорт (комфортный автобус или микроавтобус, если группа менее 19 чел.), услуги сопровождающего экскурсовода по всему маршруту
- Сбор группы начинается за 15 минут до отправления
- Доплатить остаток суммы в будние дни можно перед посадкой в автобус наличными белорусскими рублями или картой МИР. В выходные дни доплата только онлайн по ссылке организатора. Списание в рос. руб. при оплате картой может незначительно отличаться от указанной на сайте — в зависимости от курса банка, который выпустил вашу карту.
в понедельник, среду и пятницу в 10:00 и 15:00, во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Взрослые
|1675 ₽
|Дети до 18 лет
|1675 ₽
Ответы на вопросы
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Катерина, большое спасибо за глубину знаний, отличный рассказ, заботу о нас!