От Привокзальной площади в группе до 45 человек вы отправитесь в путешествие по широким проспектам и центральным площадям Минска. Познакомитесь с исторической частью города и его архитектурными памятниками. Увидите Минское замчище, Троицкое предместье, Национальную библиотеку, Ратушу и многое другое. По пути будет четыре остановки с выходом для прогулок по уютным старинным улочкам.

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Описание

Что вас ожидает

Привокзальная площадь (внешний осмотр). Вы рассмотрите пышный архитектурный ансамбль, который открывают «ворота города», и отыщете нём черты разных эпох.

Площадь Независимости. Здесь вы познакомитесь с такими достопримечательностями, как красивейший костёл Минска и его старейший университет, правительственные здания и крупнейший на постсоветском пространстве памятник Ленину.

Проспект Независимости. От площади Независимости берёт своё начало одноимённый проспект, поменявший уже 14 названий! Вы увидите редкий пример застройки, сохранившей единство формы и стиля, и поймёте, почему центральная артерия Минска — произведение искусства.

Площадь Свободы. Сюда любят приходить и местные жители, и гости города, чтобы ощутить дух старины и насладиться живой музыкой. Вы увидите ратушу, полюбуетесь колоритными улочками и старинными храмами.

Минское замчище (внешний осмотр). Холм на набережной Свислочи и макет фундамента первого храма — вот, пожалуй, всё, что напоминает о средневековой крепости. По одной из версий, здесь был основан и окружён земляным валом древний Менск. О легендах и преданиях этого живописного места вы услышите на экскурсии.

Троицкое предместье. В начале 16 века возвели Троицкий монастырь с церковью, вокруг которых и сформировался одноимённый жилой квартал. Сейчас это памятник архитектуры и культуры международного значения. На самобытных улочках вы рассмотрите сохранившиеся домики, а также стилизованные кофейни и музеи.

Остров мужества и скорби. Отдельное место в маршруте занимает мемориал, посвящённый белорусским воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане.

Спортивный комплекс Минск-Арена (внешний осмотр). Далее в программе домашняя арена ХК «Динамо» и одно из самых современных сооружений Европы для проведения международных спортивных и культурно-развлекательных мероприятий. Наш гид познакомит вас с грандиозным проектом комплекса.

Национальная библиотека Беларуси. У входа вас встретит Франциск Скорина, белорусский первопечатник. Вы узнаете о создании книгохранилища и архитектуре сооружения, которое приезжают посмотреть из разных городов и стран. А венчает здание открытая обзорная площадка, где с высоты 73 метров можно взглянуть на Минск. После вы сможете её посетить самостоятельно.

После экскурсии вам будет легко ориентироваться в городе, гид ответит на любые ваши вопросы и расскажет о лучших кафе и магазинах Минска.

Организационные детали

В стоимость включено: транспортные услуги и полное сопровождение аттестованного экскурсовода

Экскурсия проводится на микроавтобусах Mercedes или Volkswagen Crafter (если группа менее 19 человек) или автобусах

Дополнительные опциональные расходы: билет на смотровую площадку (5 BYN взрослый и 4 BYN детский)

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Особенности оплаты

Вы оплачиваете 15% стоимости онлайн на сайте. Доплата за экскурсию утверждена в белорусских рублях: 38.25 BYN/взрослые, 34 BYN/дети. При оплате российской картой стоимость в рос. руб. может отличаться от указанной на сайте в зависимости от курса банка-эмитента карты (МИР, Visa, Mastercard). Оставшаяся часть оплачивается так:

— по будням: онлайн-оплата картой МИР; наличными белорусскими рублями или банковской картой по терминалу

— по выходным: только предварительная онлайн-оплата картой МИР по ссылке организатора