1 чел.
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Групповая
13 часов
Групповая экскурсия в Брест и Беловежскую пущу
Посетить легендарную крепость, познакомиться с историей города и вдохновиться природой заповедника
Начало: Пр-т Победителей, 21
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 200₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Березина: по следам войны 1812 года с гидом-реконструктором
Вместе с пехотинцем обойти места былых сражений и в прямом смысле прикоснуться к истории
Начало: У входа станции метро Уручье в Минске
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1390012 510₽ за всё до 4 чел.
Групповая
5 часов
Хатынь и Курган Славы - групповая автобусная экскурсия
О трагедии сожженных деревень в годы оккупации, легендарном «Минском котле» и освобождении Беларуси
Начало: Пр-т Победителей, 21
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 09:00
Сегодня в 08:30
Завтра в 09:00
1 750₽ за человека
Групповая
5 часов
Автобусная экскурсия «Хатынь и Курган Славы»
Посетить два знаковых мемориала и прикоснуться к военным страницам белорусской истории
Начало: В центре города на ж/д вокзале Минска
Завтра в 09:45
12 июня в 13:45
1 735₽ за человека
Групповая
4.5 часа
Хатынь и Курган Славы: групповая экскурсия из Минска
Посетить грандиозный мемориальный комплекс, посвящённый трагическим событиям Второй мировой войны
Начало: На площади Свободы
Сегодня в 15:00
15 июня в 15:00
1 850₽ за человека
Индивидуальная
4.5 часа
Минск во время фашистской оккупации, Хатынь и Курган Славы
Осознать ужас тех лет на экскурсии по военным мемориалам города и его окрестностей
10 июня в 15:30
13 июня в 08:30
15 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Мемориал «Яма»: расширенная обзорная экскурсия по Минску
Посетить главные достопримечательности города и территорию бывшего Минского гетто
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 15:30
10 июня в 08:30
14 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия: Хатынь и Курган Славы - места памяти Минска
Отправьтесь в путешествие по ключевым мемориалам Минска, где каждый камень хранит историю героизма и трагедии
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
15 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Колокола Хатыни - память трагедий войны
Узнать историю оккупации Минска и побывать в уничтоженной деревне
Начало: Недалеко от Красного костёла
21 июня в 09:00
1 июля в 12:00
14 800₽ за всё до 3 чел.
Групповая
13 часов
В Брестскую крепость и форт №5 из Минска - всё включено
Узнать об обороне крепости и отдать дань уважения её защитникам
Начало: На площади Свободы
12 июня в 07:00
19 июня в 07:00
5 750₽ за человека
Групповая
13 часов
В Брестскую крепость и Беловежскую пущу - из Минска
Культовый мемориал и старейший заповедник Европы - на автобусной экскурсии в формате «всё включено»
Начало: В центре города на ж/д вокзале Минска
Расписание: в субботу в 07:00
15 июня в 07:00
22 июня в 07:00
5 495₽ за человека
скидка
20%
Квест
5 часов
Квест-экскурсия «Клад Наполеона на Березине»
В увлекательном формате погрузиться в исторические события и отыскать трофеи, выполняя задания
Начало: У ст. метро Уручье в Минске
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1390011 120₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
На западных рубежах «- экскурсия по системе оборонительных укреплений» Линия Сталина
Увидеть грандиозный фортификационный ансамбль и изучить военные артефакты
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Обзорная автомобильная экскурсия «Минск - город-герой»
Увидеть знаковые места и узнать о подвиге города в годы ВОВ
Сегодня в 08:30
10 июня в 15:00
14 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
5 часов
Хатынь - память о трагедии белорусского народа
Начало: Г. Минск, пл. Свободы 2А (городская Ратуша)
Расписание: См. расписание
12 июня в 10:00
16 июня в 14:30
65Br за человека
Групповая
16 часов
Брест - Брестская крепость - Беловежская пуща (всё включено)
Начало: Площадь Свободы, 2А, Минск
Расписание: По воскресеньям в 7:00
13 июня в 07:00
20 июня в 07:00
от 180Br за человека
Групповая
5 часов
Экскурсия в Хатынь и на Курган Славы
Начало: Минск, Привокзальная площадь, 5
Расписание: согласно расписанию
Завтра в 09:45
12 июня в 13:45
75Br за человека
Групповая
16 часов
Брест - Брестская крепость - Беловежская пуща из Минска
Начало: Пр-т Победителей, 21, Минск
Сегодня в 07:00
12 июня в 07:00
180Br за человека
Групповая
5 часов
Популярное предложение
Экскурсия в Хатынь и на Курган Славы из Минска
Начало: Минск, пр-т Победителей, 21
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
75Br за человека
Групповая
16 часов
Брестская крепость и Беловежская пуща за 1 день (всё включено)
Начало: Минск, Привокзальная пл. 5 (ВНУТРИ ж/д вокзала)
Расписание: в основном по субботам
15 июня в 07:00
22 июня в 07:00
200Br за человека
Индивидуальная
5 часов
Хатынь и «Курган Славы»
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 685Br за всё до 2 чел.
Индивидуальная
4 часа
Мемориальные комплексы Хатынь и Курган Славы: на авто из Минска
Посетить места памяти и услышать связанные с ними военные истории
Начало: В удобном вам месте
11 июня в 09:00
18 июня в 09:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия7 июня 2024Автобус заполнен полностью, на последних местах сидеть не удобно. Тема - тяжелая. Поэтому когда у экскурсовода не заработал микрофон - замечание
- ММарина5 июня 2024Отличная экскурсия! Все четко, структурировано, логично. Экскурсовод интересно рассказывал не только о Хатыни, но и обо всей военной истории проезжаемых мест.
- ТТатьяна4 июня 2024Экскурсия очень понравилась в плане насыщенности материала, впечатлений, мечтали побывать в Беловежской пуще, подышать лесным воздухом.
- ММарина3 июня 2024Спасибо большое гиду Татьяне) все очень профессионально) обязательно посетим Брест еще, но уже сами😊
- ЯЯна2 июня 2024Все супер
- ООльга2 июня 2024Анатолий очень проникается темой, которую освещает. Это просто здорово. Материал даётся легко и понятно. Нам очень понравилась экскурсия. Рекомендую.
- ННаталья1 июня 2024Спасибо Наталье! Превосходный экскурсовод: комфортная, знающая, лёгкая, внимательная. Мы остались очень довольны!
- ДДарья30 мая 2024Экскурсия произвела неизгладимое впечатление. Анатолий обладает очень глубокими историческими знаниями, знает интересные факты, основанные на архивных документах и личном опыте.
- ООльга30 мая 2024Благодарим за потрясающе интересную экскурсию! Материал, подача и организация экскурсии на высоте!
- ТТатьяна29 мая 2024Нам понравился гид Татьяна, она сопровождала на всю дорогу и очень хорошо и профессионально рассказывала о всех встречающих по дороге достопримечательностей Беларуси, что дорога нам с лёгкостью прошла и было очень интересно. Большое спасибо Татьяне
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Военные»
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