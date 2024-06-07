никто делать не стал. Временами было не слышно. На Хатыни экскурсию провели хорошо. Так что если не сравнивать с действительно хорошей экскурсией - все нормально.

Отличная экскурсия! Все четко, структурировано, логично. Экскурсовод интересно рассказывал не только о Хатыни, но и обо всей военной истории проезжаемых мест.

Спасибо большое гиду Татьяне) все очень профессионально) обязательно посетим Брест еще, но уже сами😊

Анатолий очень проникается темой, которую освещает. Это просто здорово. Материал даётся легко и понятно. Нам очень понравилась экскурсия. Рекомендую.

Экскурсия была построена с посещением мест традиционных экскурсионных маршрутов и в то же время неизвестных нам местах. Передвигались мы на комфортном авто Анатолия, у него есть микрофон, поэтому по пути в Хатынь было всем слышно. Анатолий в ходе экскурсии показал много фото и других материалов, которые иллюстрировали его рассказ. Было очень интересно и познавательно. Благодарны Анатолию за интересный рассказ не только об историческом Минске, но и в целом о всей современной Республике Беларусь. Спасибо огромное!

Т Татьяна

Нам понравился гид Татьяна, она сопровождала на всю дорогу и очень хорошо и профессионально рассказывала о всех встречающих по дороге достопримечательностей Беларуси, что дорога нам с лёгкостью прошла и было очень интересно. Большое спасибо Татьяне