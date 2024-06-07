Военные экскурсии в Минске

Найдено 22 экскурсии в категории «Военные» в Минске, цены от 65 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Групповая экскурсия в Брест и Беловежскую пущу
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
13 часов
226 отзывов
Групповая экскурсия в Брест и Беловежскую пущу
Посетить легендарную крепость, познакомиться с историей города и вдохновиться природой заповедника
Начало: Пр-т Победителей, 21
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 200 за человека
Березина: по следам войны 1812 года с гидом-реконструктором
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
30 отзывов
Березина: по следам войны 1812 года с гидом-реконструктором
Вместе с пехотинцем обойти места былых сражений и в прямом смысле прикоснуться к истории
Начало: У входа станции метро Уручье в Минске
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1390012 510 за всё до 4 чел.
Хатынь и Курган Славы - групповая автобусная экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
5 часов
100 отзывов
Хатынь и Курган Славы - групповая автобусная экскурсия
О трагедии сожженных деревень в годы оккупации, легендарном «Минском котле» и освобождении Беларуси
Начало: Пр-т Победителей, 21
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 09:00
Сегодня в 08:30
Завтра в 09:00
1 750 за человека
Автобусная экскурсия «Хатынь и Курган Славы»
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
5 часов
76 отзывов
Автобусная экскурсия «Хатынь и Курган Славы»
Посетить два знаковых мемориала и прикоснуться к военным страницам белорусской истории
Начало: В центре города на ж/д вокзале Минска
Завтра в 09:45
12 июня в 13:45
1 735 за человека
Хатынь и Курган Славы: групповая экскурсия из Минска
🚌 На автобусе
Групповая
4.5 часа
33 отзыва
Хатынь и Курган Славы: групповая экскурсия из Минска
Посетить грандиозный мемориальный комплекс, посвящённый трагическим событиям Второй мировой войны
Начало: На площади Свободы
Сегодня в 15:00
15 июня в 15:00
1 850 за человека
Минск во время фашистской оккупации, Хатынь и Курган Славы
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
10 отзывов
Минск во время фашистской оккупации, Хатынь и Курган Славы
Осознать ужас тех лет на экскурсии по военным мемориалам города и его окрестностей
10 июня в 15:30
13 июня в 08:30
15 000 за всё до 6 чел.
Мемориал «Яма»: расширенная обзорная экскурсия по Минску
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
8 отзывов
Мемориал «Яма»: расширенная обзорная экскурсия по Минску
Посетить главные достопримечательности города и территорию бывшего Минского гетто
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 15:30
10 июня в 08:30
14 000 за всё до 4 чел.
Из Минска - к мемориальным комплексам "Хатынь" и "Курган Славы"
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Индивидуальная экскурсия: Хатынь и Курган Славы - места памяти Минска
Отправьтесь в путешествие по ключевым мемориалам Минска, где каждый камень хранит историю героизма и трагедии
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
15 500 за всё до 3 чел.
Колокола Хатыни - память трагедий войны
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Колокола Хатыни - память трагедий войны
Узнать историю оккупации Минска и побывать в уничтоженной деревне
Начало: Недалеко от Красного костёла
21 июня в 09:00
1 июля в 12:00
14 800 за всё до 3 чел.
В Брестскую крепость и форт №5 из Минска - всё включено
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
3 отзыва
В Брестскую крепость и форт №5 из Минска - всё включено
Узнать об обороне крепости и отдать дань уважения её защитникам
Начало: На площади Свободы
12 июня в 07:00
19 июня в 07:00
5 750 за человека
В Брестскую крепость и Беловежскую пущу - из Минска
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
13 часов
27 отзывов
В Брестскую крепость и Беловежскую пущу - из Минска
Культовый мемориал и старейший заповедник Европы - на автобусной экскурсии в формате «всё включено»
Начало: В центре города на ж/д вокзале Минска
Расписание: в субботу в 07:00
15 июня в 07:00
22 июня в 07:00
5 495 за человека
Квест-экскурсия «Клад Наполеона на Березине»
🚗 На машине
скидка
20%
Квест
5 часов
10 отзывов
Квест-экскурсия «Клад Наполеона на Березине»
В увлекательном формате погрузиться в исторические события и отыскать трофеи, выполняя задания
Начало: У ст. метро Уручье в Минске
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1390011 120 за всё до 4 чел.
На западных рубежах «- экскурсия по системе оборонительных укреплений» Линия Сталина
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
На западных рубежах «- экскурсия по системе оборонительных укреплений» Линия Сталина
Увидеть грандиозный фортификационный ансамбль и изучить военные артефакты
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
15 000 за всё до 6 чел.
Обзорная автомобильная экскурсия «Минск - город-герой»
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Обзорная автомобильная экскурсия «Минск - город-герой»
Увидеть знаковые места и узнать о подвиге города в годы ВОВ
Сегодня в 08:30
10 июня в 15:00
14 000 за всё до 6 чел.
Хатынь - память о трагедии белорусского народа
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
123 отзыва
Хатынь - память о трагедии белорусского народа
Начало: Г. Минск, пл. Свободы 2А (городская Ратуша)
Расписание: См. расписание
12 июня в 10:00
16 июня в 14:30
65Br за человека
Брест - Брестская крепость - Беловежская пуща (всё включено)
🚌 На автобусе
Групповая
16 часов
87 отзывов
Брест - Брестская крепость - Беловежская пуща (всё включено)
Начало: Площадь Свободы, 2А, Минск
Расписание: По воскресеньям в 7:00
13 июня в 07:00
20 июня в 07:00
от 180Br за человека
Экскурсия в Хатынь и на Курган Славы
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
248 отзывов
Экскурсия в Хатынь и на Курган Славы
Начало: Минск, Привокзальная площадь, 5
Расписание: согласно расписанию
Завтра в 09:45
12 июня в 13:45
75Br за человека
Брест - Брестская крепость - Беловежская пуща из Минска
🚌 На автобусе
Групповая
16 часов
275 отзывов
Брест - Брестская крепость - Беловежская пуща из Минска
Начало: Пр-т Победителей, 21, Минск
Сегодня в 07:00
12 июня в 07:00
180Br за человека
Экскурсия в Хатынь и на Курган Славы из Минска
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
180 отзывов
Популярное предложение
Экскурсия в Хатынь и на Курган Славы из Минска
Начало: Минск, пр-т Победителей, 21
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
75Br за человека
Брестская крепость и Беловежская пуща за 1 день (всё включено)
🚌 На автобусе
Групповая
16 часов
141 отзыв
Брестская крепость и Беловежская пуща за 1 день (всё включено)
Начало: Минск, Привокзальная пл. 5 (ВНУТРИ ж/д вокзала)
Расписание: в основном по субботам
15 июня в 07:00
22 июня в 07:00
200Br за человека
Хатынь и «Курган Славы»
Индивидуальная
5 часов
Хатынь и «Курган Славы»
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 685Br за всё до 2 чел.
Мемориальные комплексы Хатынь и Курган Славы: на авто из Минска
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Мемориальные комплексы Хатынь и Курган Славы: на авто из Минска
Посетить места памяти и услышать связанные с ними военные истории
Начало: В удобном вам месте
11 июня в 09:00
18 июня в 09:00
14 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    7 июня 2024
    Автобусная экскурсия «Хатынь и Курган Славы»
    Автобус заполнен полностью, на последних местах сидеть не удобно. Тема - тяжелая. Поэтому когда у экскурсовода не заработал микрофон - замечание
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    никто делать не стал. Временами было не слышно. На Хатыни экскурсию провели хорошо. Так что если не сравнивать с действительно хорошей экскурсией - все нормально.

  • М
    Марина
    5 июня 2024
    Хатынь и Курган Славы - групповая автобусная экскурсия
    Отличная экскурсия! Все четко, структурировано, логично. Экскурсовод интересно рассказывал не только о Хатыни, но и обо всей военной истории проезжаемых мест.
  • Т
    Татьяна
    4 июня 2024
    Групповая экскурсия в Брест и Беловежскую пущу
    Экскурсия очень понравилась в плане насыщенности материала, впечатлений, мечтали побывать в Беловежской пуще, подышать лесным воздухом.
  • М
    Марина
    3 июня 2024
    Групповая экскурсия в Брест и Беловежскую пущу
    Спасибо большое гиду Татьяне) все очень профессионально) обязательно посетим Брест еще, но уже сами😊
  • Я
    Яна
    2 июня 2024
    Хатынь и Курган Славы - групповая автобусная экскурсия
    Все супер
  • О
    Ольга
    2 июня 2024
    Минск во время фашистской оккупации, Хатынь и Курган Славы
    Анатолий очень проникается темой, которую освещает. Это просто здорово. Материал даётся легко и понятно. Нам очень понравилась экскурсия. Рекомендую.
  • Н
    Наталья
    1 июня 2024
    Из Минска - к мемориальным комплексам "Хатынь" и "Курган Славы"
    Спасибо Наталье! Превосходный экскурсовод: комфортная, знающая, лёгкая, внимательная. Мы остались очень довольны!
  • Д
    Дарья
    30 мая 2024
    Минск во время фашистской оккупации, Хатынь и Курган Славы
    Экскурсия произвела неизгладимое впечатление. Анатолий обладает очень глубокими историческими знаниями, знает интересные факты, основанные на архивных документах и личном опыте.
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    Экскурсия была построена с посещением мест традиционных экскурсионных маршрутов и в то же время неизвестных нам местах. Передвигались мы на комфортном авто Анатолия, у него есть микрофон, поэтому по пути в Хатынь было всем слышно. Анатолий в ходе экскурсии показал много фото и других материалов, которые иллюстрировали его рассказ. Было очень интересно и познавательно. Благодарны Анатолию за интересный рассказ не только об историческом Минске, но и в целом о всей современной Республике Беларусь. Спасибо огромное!

    Экскурсия произвела неизгладимое впечатление. Анатолий обладает очень глубокими историческими знаниями, знает интересные факты, основанные на архивных
  • О
    Ольга
    30 мая 2024
    Минск во время фашистской оккупации, Хатынь и Курган Славы
    Благодарим за потрясающе интересную экскурсию! Материал, подача и организация экскурсии на высоте!
    Благодарим за потрясающе интересную экскурсию!Благодарим за потрясающе интересную экскурсию!Благодарим за потрясающе интересную экскурсию!Благодарим за потрясающе интересную экскурсию!Благодарим за потрясающе интересную экскурсию!Благодарим за потрясающе интересную экскурсию!
  • Т
    Татьяна
    29 мая 2024
    Брест - Брестская крепость - Беловежская пуща из Минска
    Нам понравился гид Татьяна, она сопровождала на всю дорогу и очень хорошо и профессионально рассказывала о всех встречающих по дороге достопримечательностей Беларуси, что дорога нам с лёгкостью прошла и было очень интересно. Большое спасибо Татьяне

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Военные»

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