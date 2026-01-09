Хатынь — символ страшной трагедии, произошедшей в годы Великой Отечественной войны. 22 марта 1943 года эта белорусская деревня была стерта с лица земли. Вы узнаете, при каких обстоятельствах это произошло, как создавался одноименный мемориальный комплекс и как расшифровать его главные объекты.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Хатынь и Курган Славы: память о прошлом

Хатынь — одна из деревень, сожжённых во времена Великой Отечественной войны. На территории посвященного ей мемориального комплекса вы увидите кладбище белорусских деревень, стену Скорби, памятник Непокоренному человеку и братскую могилу. Кроме того, я покажу вам 70-метровый курган Славы с небольшим музеем военной техники у подножия.

История в деталях

Я расскажу много интересного о партизанском движении и героизме подполья. Раскрою символическое значение каждой детали мемориала, получившего Ленинскую премию. А также мы поговорим о том, как коллаборационисты и отряды СС поддерживали немецкий порядок на оккупированных территориях и как сложились судьбы выживших жителей и их палачей.

Организационные детали