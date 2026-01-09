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Курган Славы и Хатынь из Минска

Посетить один из важнейших мемориальных комплексов страны и раскрыть его историю
Хатынь — символ страшной трагедии, произошедшей в годы Великой Отечественной войны. 22 марта 1943 года эта белорусская деревня была стерта с лица земли.

Вы узнаете, при каких обстоятельствах это произошло, как создавался одноименный мемориальный комплекс и как расшифровать его главные объекты.
5
37 отзывов
Курган Славы и Хатынь из Минска
Курган Славы и Хатынь из Минска
Курган Славы и Хатынь из Минска

Описание экскурсии

Хатынь и Курган Славы: память о прошлом

Хатынь — одна из деревень, сожжённых во времена Великой Отечественной войны. На территории посвященного ей мемориального комплекса вы увидите кладбище белорусских деревень, стену Скорби, памятник Непокоренному человеку и братскую могилу. Кроме того, я покажу вам 70-метровый курган Славы с небольшим музеем военной техники у подножия.

История в деталях

Я расскажу много интересного о партизанском движении и героизме подполья. Раскрою символическое значение каждой детали мемориала, получившего Ленинскую премию. А также мы поговорим о том, как коллаборационисты и отряды СС поддерживали немецкий порядок на оккупированных территориях и как сложились судьбы выживших жителей и их палачей.

Организационные детали

  • Оставшаяся часть стоимости оплачивается гиду на месте наличными в белорусских рублях по курсу Нацбанка на момент проведения экскурсии
  • Экскурсия начинается с момента посадки в авто. На МК Хатынь вы присоединитесь к группе со штатным гидом комплекса
  • Транспорт включён в стоимость
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты в комплекс — примерно 800 ₽ за группу до 6 человек
  • Экскурсию проведу я или другой гид из моей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Ваших апартаментов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вадим
Вадим — ваша команда гидов в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 1 час
Провели экскурсии для 3503 туристов
Специализируюсь на индивидуальных экскурсиях. С ранних лет я занимаюсь историей и изучением родной страны, а последние 20 лет посвятил научной и практической деятельности в сфере истории и археологии Беларуси. С удовольствием
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познакомлю вас с её прошлым, культурой и главными достопримечательностями. Работаю вместе с командой профессиональных гидов. Я и все мои коллеги имеют государственную аттестацию и помогают гостям открыть для себя красивую синеокую Беларусь. Экскурсию проведу либо я лично, либо один из наших опытных гидов. Все поездки проходят на комфортабельных автомобилях.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 37 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
36
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3
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2
1
Е
Экскурсия в Хатынь с Вадимом понравилась очень! Рассказывает Вадим просто шикарно, знания и его интерес к теме войны сразу ощущается)
Экскурсия в Хатынь с Вадимом понравилась очень! Рассказывает Вадим просто шикарно, знания и его интерес к теме войны сразу ощущается)
Экскурсия в Хатынь с Вадимом понравилась очень! Рассказывает Вадим просто шикарно, знания и его интерес к теме войны сразу ощущается)
Экскурсия в Хатынь с Вадимом понравилась очень! Рассказывает Вадим просто шикарно, знания и его интерес к теме войны сразу ощущается)
Экскурсия в Хатынь с Вадимом понравилась очень! Рассказывает Вадим просто шикарно, знания и его интерес к теме войны сразу ощущается)
Экскурсия в Хатынь с Вадимом понравилась очень! Рассказывает Вадим просто шикарно, знания и его интерес к теме войны сразу ощущается)
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Н
Спасибо огромное Вадиму за экскурсию, очень информативно! Много полезной информации! Всем рекомендую!
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П
Очень увлекательная экскурсия. Благодаря очень хорошим знаниям гида действительно погружаешься в очень тяжёлую, но очень важную историю.
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Е
Великолепная экскурсия и великолепный экскурсовод Вадим! Посещали вместе с ним Курган Славы и Хатынь, пока он рассказывал о минувших событиях, внутри все переворачивалось… прочувствовали всю ту боль что перенесли жители
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деревень, стертых с лица земли… Однозначно рекомендуем данного экскурсовода, настолько подробно описывал все события и факты, что трогало до глубины души…. все оживало перед глазами…. Спасибо Вадиму за проведенное с нами время, было по-настоящему захватывающе интересно, обязательно вернемся к вам еще!

Великолепная экскурсия и великолепный экскурсовод Вадим! Посещали вместе с ним Курган Славы и Хатынь, пока он
Великолепная экскурсия и великолепный экскурсовод Вадим! Посещали вместе с ним Курган Славы и Хатынь, пока он
Великолепная экскурсия и великолепный экскурсовод Вадим! Посещали вместе с ним Курган Славы и Хатынь, пока он
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Дарья
Экскурсия отличная!
Вадим мастер своего дела: повествование понятное и последовательное, основанное на фактах, рассказах очевидцев и результатах археологических раскопок. Время экскурсии пролетело незаметно, настолько было интересно.
Могу сказать одно: деревня Хатынь никого
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не оставит равнодушным, душа скорбит в этом месте, поэтому невольно проливаются слёзы. А Вадим становится проводником в это тяжёлое время, в трагические судьбы людей, однако это то, что необходимо помнить и чтить.
Огромное спасибо Вадим!

Экскурсия отличная!
Экскурсия отличная!
Экскурсия отличная!
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Наталья
Благодарим Вадима за экскурсию. Его увлеченность и глубокие знания сделали наше путешествие поистине незабываемым с мурашками и слезами на глазах. Спасибо.
Благодарим Вадима за экскурсию. Его увлеченность и глубокие знания сделали наше путешествие поистине незабываемым с мурашками
Благодарим Вадима за экскурсию. Его увлеченность и глубокие знания сделали наше путешествие поистине незабываемым с мурашками
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