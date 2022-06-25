Хатынь — одна из деревень, сожженных во времена Великой Отечественной войны. На территории посвященного ей мемориального комплекса вы увидите кладбище белорусских деревень, стену Скорби, памятник Непокоренному человеку и братскую могилу. Кроме того, я покажу вам 70-метровый курган Славы с небольшим музеем военной техники у подножия.
Я расскажу много интересного о партизанском движении и героизме подполья. Раскрою символическое значение каждой детали мемориала, получившего Ленинскую премию. А также мы поговорим о том, как коллаборационисты и отряды СС поддерживали немецкий порядок на оккупированных территориях и как сложились судьбы выживших жителей и их палачей.