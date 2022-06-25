Курган Славы и Хатынь из Минска

Посетить один из важнейших мемориальных комплексов страны и раскрыть его историю

Хатынь — символ страшной трагедии, произошедшей в годы Великой Отечественной войны. 22 марта 1943 года эта белорусская деревня была стерта с лица земли.

Вы узнаете, при каких обстоятельствах это произошло, как создавался одноименный мемориальный комплекс и как расшифровать его главные объекты.
Курган Славы и Хатынь из Минска
Курган Славы и Хатынь из Минска
Курган Славы и Хатынь из Минска
Курган Славы и Хатынь из Минска
Курган Славы и Хатынь из Минска
Курган Славы и Хатынь из Минска
Курган Славы и Хатынь из Минска
Курган Славы и Хатынь из Минска
Курган Славы и Хатынь из Минска
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Хатынь и Курган Славы: память о прошлом

Хатынь — одна из деревень, сожженных во времена Великой Отечественной войны. На территории посвященного ей мемориального комплекса вы увидите кладбище белорусских деревень, стену Скорби, памятник Непокоренному человеку и братскую могилу. Кроме того, я покажу вам 70-метровый курган Славы с небольшим музеем военной техники у подножия.

История в деталях

Я расскажу много интересного о партизанском движении и героизме подполья. Раскрою символическое значение каждой детали мемориала, получившего Ленинскую премию. А также мы поговорим о том, как коллаборационисты и отряды СС поддерживали немецкий порядок на оккупированных территориях и как сложились судьбы выживших жителей и их палачей.

Организационные детали

  • Транспорт включен в стоимость
  • Экскурсия не предполагает дополнительных расходов

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Минска

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьми🏡ВыездныеХатынь🗽Достопримечательности

Еще несколько похожих предложений в Минске

Автобусная экскурсия в Ме­мо­ри­аль­ный ком­плекс «Хатынь»
5 часов
🚌 На автобусе
Групповая
4.9
97 отзывов
Автобусная экскурсия в Ме­мо­ри­аль­ный ком­плекс «Хатынь»
Вы отправитесь в мемориальный комплекс «Хатынь», открытый на месте ужасных событий Великой Отечественной войны
25 июня
26 июня
27 июня
29 июня
$16 за 1 человека
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Минску
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Кирилл
5
17 отзывов
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Минску
Во время нашей прогулки вы погрузитесь в тысячелетнюю историю Минска, увидите его глазами местного жителя, посетите
23 июня
$38 за 1-5 чел.
Групповая пешеходная программа по Минску
3 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
Кирилл
5
17 отзывов
Групповая пешеходная программа по Минску
Во время нашей прогулки вы погрузитесь в тысячелетнюю историю Минска, увидите его глазами местного жителя, посетите
$15 за 1 человека
Мистическая история Минска
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Максім
4.8
67 отзывов
Мистическая история Минска
Погрузиться в мир древних легенд и городских баек на прогулке по историческому центру города
21 июня
27 июня
28 июня
4 июля
35 за 1-8 чел.
Мемориальный комплекс Хатынь - индивидуальная экскурсия с гидом
4 часа
Индивидуальная
Кристина
5
4 отзыва
Мемориальный комплекс Хатынь - индивидуальная экскурсия с гидом
от $120 за 1-3 чел.
Город, которого нет. История Старого Минска
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Элеонора
4.9
55 отзывов
Город, которого нет. История Старого Минска
Увидеть город минувших столетий и почувствовать атмосферу тех времен
27 июня
29 июня
30 июня
1 июля
39 за 1-10 чел.
От Менска до Минска через столетия (пешеходная)
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Елена
5
1 отзыв
От Менска до Минска через столетия (пешеходная)
За двухчасовую прогулку вы узнаете историю Минска через повествование о его святых обителях: Храм Пречистой Девы Марии
$55 за 1-21 чел.
Хатынь - памятник жертвам фашизма
6 часов
Индивидуальная
Lidiya
5
1 отзыв
Хатынь - памятник жертвам фашизма
Вы пройдете по единственной улице Хатыни, где вместо домов - «могилы», символизирующие уничтоженные нацистами
от $80 за 1-2 чел.
Индивидуальная автомобильная экскурсия по Минску
3 часа
Индивидуальная
Lidiya
4.8
4 отзыва
Индивидуальная автомобильная экскурсия по Минску
Вы увидите два главных проспекта города: Победителей и Независимости. Познакомитесь с насыщенной историей строительства
$70 за 1-7 чел.
Музейный комплекс Дудутки: забытый мир кузнецов
5.5 часов
🚌 На автобусе
Групповая
4.6
58 отзывов
Музейный комплекс Дудутки: забытый мир кузнецов
Экскурсия в музейный комплекс старинных технологий и народных ремёсел «Дудутки». Вы побываете
Завтра
26 июня
3 июля
10 июля
$24 за 1 человека
Привет, Минск
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Юлия
5
147 отзывов
Привет, Минск
Главные достопримечательности и увлекательные истории о местной жизни
Завтра
20 июня
22 июня
23 июня
52 за 1-15 чел.
«Минский калейдоскоп» - экскурсия-знакомство
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Вячеслав
5
19 отзывов
«Минский калейдоскоп» - экскурсия-знакомство
Вы увидите главные достопримечательности Минска, услышите яркие местные легенды, байки и анекдоты
$90 за 1-6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Минске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Минске
Купить сейчас
ХОРОШО
🧭
ТАМ