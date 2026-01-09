Хатынь — символ страшной трагедии, произошедшей в годы Великой Отечественной войны. 22 марта 1943 года эта белорусская деревня была стерта с лица земли.
Вы узнаете, при каких обстоятельствах это произошло, как создавался одноименный мемориальный комплекс и как расшифровать его главные объекты.
Вы узнаете, при каких обстоятельствах это произошло, как создавался одноименный мемориальный комплекс и как расшифровать его главные объекты.
Описание экскурсии
Хатынь и Курган Славы: память о прошлом
Хатынь — одна из деревень, сожжённых во времена Великой Отечественной войны. На территории посвященного ей мемориального комплекса вы увидите кладбище белорусских деревень, стену Скорби, памятник Непокоренному человеку и братскую могилу. Кроме того, я покажу вам 70-метровый курган Славы с небольшим музеем военной техники у подножия.
История в деталях
Я расскажу много интересного о партизанском движении и героизме подполья. Раскрою символическое значение каждой детали мемориала, получившего Ленинскую премию. А также мы поговорим о том, как коллаборационисты и отряды СС поддерживали немецкий порядок на оккупированных территориях и как сложились судьбы выживших жителей и их палачей.
Организационные детали
- Оставшаяся часть стоимости оплачивается гиду на месте наличными в белорусских рублях по курсу Нацбанка на момент проведения экскурсии
- Экскурсия начинается с момента посадки в авто. На МК Хатынь вы присоединитесь к группе со штатным гидом комплекса
- Транспорт включён в стоимость
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в комплекс — примерно 800 ₽ за группу до 6 человек
- Экскурсию проведу я или другой гид из моей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Ваших апартаментов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вадим — ваша команда гидов в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 1 час
Провели экскурсии для 3503 туристов
Специализируюсь на индивидуальных экскурсиях. С ранних лет я занимаюсь историей и изучением родной страны, а последние 20 лет посвятил научной и практической деятельности в сфере истории и археологии Беларуси. С удовольствием
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 37 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Экскурсия в Хатынь с Вадимом понравилась очень! Рассказывает Вадим просто шикарно, знания и его интерес к теме войны сразу ощущается)
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Спасибо огромное Вадиму за экскурсию, очень информативно! Много полезной информации! Всем рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
П
Очень увлекательная экскурсия. Благодаря очень хорошим знаниям гида действительно погружаешься в очень тяжёлую, но очень важную историю.
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Великолепная экскурсия и великолепный экскурсовод Вадим! Посещали вместе с ним Курган Славы и Хатынь, пока он рассказывал о минувших событиях, внутри все переворачивалось… прочувствовали всю ту боль что перенесли жители
Вам был полезен этот отзыв?
Экскурсия отличная!
Вадим мастер своего дела: повествование понятное и последовательное, основанное на фактах, рассказах очевидцев и результатах археологических раскопок. Время экскурсии пролетело незаметно, настолько было интересно.
Могу сказать одно: деревня Хатынь никого
Вадим мастер своего дела: повествование понятное и последовательное, основанное на фактах, рассказах очевидцев и результатах археологических раскопок. Время экскурсии пролетело незаметно, настолько было интересно.
Могу сказать одно: деревня Хатынь никого
Вам был полезен этот отзыв?
Благодарим Вадима за экскурсию. Его увлеченность и глубокие знания сделали наше путешествие поистине незабываемым с мурашками и слезами на глазах. Спасибо.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Минска
Похожие экскурсии на «Курган Славы и Хатынь из Минска»
Групповая
В трендеХатынь и Курган Славы: групповая экскурсия из Минска
Отправьтесь на групповую экскурсию из Минска к памятникам Хатынь и Курган Славы. Узнайте о военной истории Беларуси с профессиональным гидом
Начало: На площади Свободы
Сегодня в 14:30
Завтра в 15:00
2450 ₽ за человека
Групповая
Лучший выбор«Хатынь» (с музеем) и Курган Славы - из Минска
Побывать в деревне, которой больше нет, и увидеть монумент солдатам-освободителям
Начало: На площади Свободы, 2А
Сегодня в 08:45
11 авг в 13:30
2435 ₽ за человека
Групповая
Хатынь и Курган Славы - групповая экскурсия с посещением музея
О трагедии сожженных деревень в годы оккупации, легендарном «Минском котле» и освобождении Беларуси
Начало: У входа в Красный Костёл
Расписание: во вторник и пятницу в 09:00
11 авг в 09:00
18 авг в 09:00
2400 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Минска к Хатыни и Кургану Славы
Комфортное путешествие к мемориалу Хатынь и Кургану Славы. Узнайте о судьбах мирных жителей и ощутите величие памяти, возвращаясь в Минск
12 авг в 00:30
13 авг в 00:30
от 9000 ₽ за всё до 4 чел.
от 19 000 ₽ за экскурсию