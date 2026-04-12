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и скорби, память поколений, застывшая в камне. Сдержать слезы просто невозможно. По пути в сторону Хатыни гид рассказывал как всем известные факты о тех трагических событиях, так и те, которые лично я раньше не знала. Все было очень логично выстроено: на пути туда мы узнали о времени, предшествующей трагедии (в т. ч. о первых днях Войны), на мемориале речь шла о самой трагедии, но не о ней одной, о многих других трагедий, собирательным символом памяти которых и стала Хатынь, обратно мы узнали о судьбе бесчувственных нелюдей, чьими руками была стерта с карты Белоруси Хатынь. Путешествие не оставило равнодушным. Лично мне всегда мало времени, но это моя личная извечная проблема, думаю многим было бы сложно находиться в умершей деревне дольше: слишком тяжело и слишком больно. Также стоит ориентироваться именно на актуальное описание экскурсии, а не на некоторые ранние отзывы, т. к сейчас Курган Славы не входит в тур. Возможно, однажды его снова можно будет вернуть в эту экскурсию.