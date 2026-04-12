Мои заказы

Автобусная экскурсия в Хатынь из Минска

Посетить мемориал и прикоснуться к военным страницам белорусской истории
В разных уголках Беларуси, потерявшей в 1941-1945 годах каждого третьего жителя, восстановлены фортификационные сооружения, созданы мемориальные комплексы и монументы, посвящённые событиям самой трагической и кровопролитной войны на наших землях.

В группе вы посетите место, стоящие особняком среди других памятников, узнаете о годах оккупации и одном из решающих шагов на пути к освобождению страны.
4.8
216 отзывов
Автобусная экскурсия в Хатынь из Минска
Автобусная экскурсия в Хатынь из Минска
Автобусная экскурсия в Хатынь из Минска

Описание экскурсии

  • Сбор группы и переезд в МК Хатынь (60 км).
  • Экскурсия по мемориальному комплексу «Хатынь»
    Деревню Хатынь вы не найдете даже на самой подробной карте. В 1943 году она была стёрта пламенем с лица земли вместе с жителями и стала символом трагедии нашего народа. Вы посетите мемориал, созданный в память о неисчислимых жертвах во имя победы. И осознаете масштабы разрушений на особом кладбище со 185 могилами, каждая из которых символизирует одну из невозрождённых белорусских деревень.
  • Свободное время.
  • Переезд в Минск (60 км).

Организационные детали

  • В стоимость включено: транспорт (комфортный автобус или микроавтобус, если группа менее 19 чел.), услуги сопровождающего экскурсовода по всему маршруту, экскурсия по территории мемориала Хатынь.
  • Сбор группы начинается за 15 минут до отправления.
  • Остаток суммы можно доплатить перед посадкой в автобус: в будние дни — наличными белорусскими рублями или картой МИР,
    в выходные дни доплата возможна только онлайн по ссылке организатора.
  • При оплате картой МИР итоговая сумма зависит от курса банка, выпустившего вашу карту.
  • На территории комплекса экскурсию проводят музейные сотрудники.
  • Посещение нового музея, открытого весной 2023 года в программу экскурсии не входит из-за его маленькой пропускной способности. Музей можно посетить самостоятельно за доплату в сводное время.

в пятницу и воскресенье в 09:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 27 раз на ближайшие дни
Забронировать экскурсию

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Дети до 18 лет2370 ₽
Стандартный билет2510 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре города на ж/д вокзале Минска
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу и воскресенье в 09:30
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Диана
Диана — Организатор в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 26650 туристов
Откройте для себя все многообразие культурных, исторических и архитектурных ценностей Беларуси, познакомьтесь с её традициями, загляните в уникальные музеи и туристические комплексы! Маршруты наших экскурсий подарят вам незабываемые эмоции и
читать дальшеуменьшить

позволят по-настоящему насладиться пребыванием в Беларуси. Проверенные маршруты, только профессиональные сертифицированные гиды и комфортный транспорт делают наши экскурсии и туры по Беларуси лучшими на туристическом рынке. У нас самые выгодные предложения по экскурсиям по Минску, Бресту, Гродно и другим знаковым туристическим центрам.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 216 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
179
4
27
3
6
2
3
1
1
П
Дата посещения: 12 апр 2026
Поездка понравилась, все отлично организовано.
Большое спасибо экскурсоводу Людмила.
Вам был полезен этот отзыв?
Мария
Сложно представить человека, которого может оставить равнодушным это место: остовы навсегда опустевших изб, колокольный набат, имена тех, кто больше никогда не вернется домой, разносящийся колокольный набат над местом невыносимого горя
читать дальшеуменьшить

и скорби, память поколений, застывшая в камне. Сдержать слезы просто невозможно. По пути в сторону Хатыни гид рассказывал как всем известные факты о тех трагических событиях, так и те, которые лично я раньше не знала. Все было очень логично выстроено: на пути туда мы узнали о времени, предшествующей трагедии (в т. ч. о первых днях Войны), на мемориале речь шла о самой трагедии, но не о ней одной, о многих других трагедий, собирательным символом памяти которых и стала Хатынь, обратно мы узнали о судьбе бесчувственных нелюдей, чьими руками была стерта с карты Белоруси Хатынь. Путешествие не оставило равнодушным. Лично мне всегда мало времени, но это моя личная извечная проблема, думаю многим было бы сложно находиться в умершей деревне дольше: слишком тяжело и слишком больно. Также стоит ориентироваться именно на актуальное описание экскурсии, а не на некоторые ранние отзывы, т. к сейчас Курган Славы не входит в тур. Возможно, однажды его снова можно будет вернуть в эту экскурсию.

Сложно представить человека, которого может оставить равнодушным это место: остовы навсегда опустевших изб, колокольный набат, имена
Сложно представить человека, которого может оставить равнодушным это место: остовы навсегда опустевших изб, колокольный набат, имена
Сложно представить человека, которого может оставить равнодушным это место: остовы навсегда опустевших изб, колокольный набат, имена
Сложно представить человека, которого может оставить равнодушным это место: остовы навсегда опустевших изб, колокольный набат, имена
Вам был полезен этот отзыв?
Мира
Несмотря на дождливую и холодную погоду,экскурсовод приложила все усилия доя достойной подачи и максимального погружения в данную экскурсию. Спасибо! До слёз и полного осознания горя от трагедии того времени! Люди,берегите мир! Любите жизнь и всех людей!
Несмотря на дождливую и холодную погоду,экскурсовод приложила все усилия доя достойной подачи и максимального погружения в
Несмотря на дождливую и холодную погоду,экскурсовод приложила все усилия доя достойной подачи и максимального погружения в
Несмотря на дождливую и холодную погоду,экскурсовод приложила все усилия доя достойной подачи и максимального погружения в
Несмотря на дождливую и холодную погоду,экскурсовод приложила все усилия доя достойной подачи и максимального погружения в
Несмотря на дождливую и холодную погоду,экскурсовод приложила все усилия доя достойной подачи и максимального погружения в
Несмотря на дождливую и холодную погоду,экскурсовод приложила все усилия доя достойной подачи и максимального погружения в
Несмотря на дождливую и холодную погоду,экскурсовод приложила все усилия доя достойной подачи и максимального погружения в
Вам был полезен этот отзыв?
Арютина
Замечательно организовано. Очень интересная экскурсия, как по пути в Хатынь, так и непосредственно там! Организаторы учли мои пожелания и предусмотрели все для нашего комфорта. Очень советую побывать в этом месте
читать дальшеуменьшить

именно с этими организаторами и этой компанией. одни положительные эмоции, несмотря на столь грустное и такое историческое место. экскурсия в самой Хатыни настолько потрясла нас речью и рассказом гида, что это историческое место и сама экскурсия будет в нашем сердце надолго вечной памятью.

Замечательно организовано. Очень интересная экскурсия, как по пути в Хатынь, так и непосредственно там! Организаторы учли
Вам был полезен этот отзыв?
K
Поездка прошла на очень комфортном автобусе. Отдельно хочется отметить организацию: гид собрала нашу группу четко и без суеты, обеспечив идеальный порядок на протяжении всего маршрута.

Саму экскурсию по территории комплекса для
читать дальшеуменьшить

нас провел, как мы поняли, сотрудник этого места. За непродолжительное время нам представили невероятно трагичную историю деревни, стертой с лица земли в 1943 году и иных деревень, погибших во время войны. Нам подробно объяснили назначение каждого экспоната — от символических ворот до кладбища со 185 могилами, каждая из которых символизирует одну из невозрожденных белорусских деревень.

Рассказ был подан настолько показательно и трогательно, что мы буквально со слезами на глазах слушали и ужасались масштабу трагедии.

Музей хоть и маленький, но он очень атмосферно отражает события, которым посвящен: заходишь внутрь — и звуки внешнего мира исчезают. Мы остались под огромным впечатлением!

Большое спасибо организаторам за возможность прикоснуться к этой странице истории. Считаю, такая экскурсия будет особенно полезна молодому нашему поколению — она не просто дает сухие факты, а позволяет физически прочувствовать весь ужас тех лет и осознать цену Победы. Подросток 15 лет ни разу не одел свои наушники во время посещения данного комплекса:)

Вам был полезен этот отзыв?
Ирина
Мы в Беларуси впервые и хотели посетить все наиболее значимые места. Хатынь - одно из них. Группа дружно собралась и мы поехали на комфортабельном автобусе. Непростое место в плане энергетики.
читать дальшеуменьшить

Экскурсовод очень интересно рассказывала и было заметно, что ей тоже непросто говорить о таких вещах. У нас у всех наворачивались слезы в этом месте. Мы прошлись по мемориалу, послушали о том, что здесь происходило и почему именно в этом месте создали мемориал. Нам также дали свободное время и мы прошли в местную восстановленную небольшую церковь, посетили местный музей. Как нам подсказали позже, можно в музей также заказать экскурсию и впечатлений будет больше(ну это возможно в следующий раз).

Мы в Беларуси впервые и хотели посетить все наиболее значимые места. Хатынь - одно из них.
Мы в Беларуси впервые и хотели посетить все наиболее значимые места. Хатынь - одно из них.
Мы в Беларуси впервые и хотели посетить все наиболее значимые места. Хатынь - одно из них.
Мы в Беларуси впервые и хотели посетить все наиболее значимые места. Хатынь - одно из них.
Мы в Беларуси впервые и хотели посетить все наиболее значимые места. Хатынь - одно из них.
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Минска

Похожие экскурсии на «Автобусная экскурсия в Хатынь из Минска»

Хатынь и Курган Славы: групповая экскурсия из Минска
На автобусе
4.5 часа
186 отзывов
Групповая
В тренде
Хатынь и Курган Славы: групповая экскурсия из Минска
Отправьтесь на групповую экскурсию из Минска к памятникам Хатынь и Курган Славы. Узнайте о военной истории Беларуси с профессиональным гидом
Начало: На площади Свободы
Сегодня в 14:30
Завтра в 15:00
2450 ₽ за человека
Трансфер из Минска к Хатыни и Кургану Славы
На машине
5 часов
36 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Минска к Хатыни и Кургану Славы
Комфортное путешествие к мемориалу Хатынь и Кургану Славы. Узнайте о судьбах мирных жителей и ощутите величие памяти, возвращаясь в Минск
12 авг в 00:30
13 авг в 00:30
от 9000 ₽ за всё до 4 чел.
Трансфер из Минска «Хатынь: память, которую мы храним»
На машине
4 часа
28 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Трансфер из Минска «Хатынь: память, которую мы храним»
С комфортом добраться до комплекса на месте деревни, стёртой с лица земли в годы ВОВ
Завтра в 01:30
11 авг в 01:30
от 12 000 ₽ за всё до 8 чел.
Экскурсия из Минска к мемориальным комплексам "Хатынь" и "Курган Славы"
На машине
4 часа
36 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия из Минска к мемориальным комплексам "Хатынь" и "Курган Славы"
Увидеть монументальное воплощение мужества белорусского народа и узнать о трагедии местных жителей
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 17 700 ₽ за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Минске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Минске
2510 ₽ за человека