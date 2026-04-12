В разных уголках Беларуси, потерявшей в 1941-1945 годах каждого третьего жителя, восстановлены фортификационные сооружения, созданы мемориальные комплексы и монументы, посвящённые событиям самой трагической и кровопролитной войны на наших землях.
В группе вы посетите место, стоящие особняком среди других памятников, узнаете о годах оккупации и одном из решающих шагов на пути к освобождению страны.
В группе вы посетите место, стоящие особняком среди других памятников, узнаете о годах оккупации и одном из решающих шагов на пути к освобождению страны.
Описание экскурсии
- Сбор группы и переезд в МК Хатынь (60 км).
- Экскурсия по мемориальному комплексу «Хатынь»
Деревню Хатынь вы не найдете даже на самой подробной карте. В 1943 году она была стёрта пламенем с лица земли вместе с жителями и стала символом трагедии нашего народа. Вы посетите мемориал, созданный в память о неисчислимых жертвах во имя победы. И осознаете масштабы разрушений на особом кладбище со 185 могилами, каждая из которых символизирует одну из невозрождённых белорусских деревень.
- Свободное время.
- Переезд в Минск (60 км).
Организационные детали
- В стоимость включено: транспорт (комфортный автобус или микроавтобус, если группа менее 19 чел.), услуги сопровождающего экскурсовода по всему маршруту, экскурсия по территории мемориала Хатынь.
- Сбор группы начинается за 15 минут до отправления.
- Остаток суммы можно доплатить перед посадкой в автобус: в будние дни — наличными белорусскими рублями или картой МИР,
в выходные дни доплата возможна только онлайн по ссылке организатора.
- При оплате картой МИР итоговая сумма зависит от курса банка, выпустившего вашу карту.
- На территории комплекса экскурсию проводят музейные сотрудники.
- Посещение нового музея, открытого весной 2023 года в программу экскурсии не входит из-за его маленькой пропускной способности. Музей можно посетить самостоятельно за доплату в сводное время.
в пятницу и воскресенье в 09:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 27 раз на ближайшие дниЗабронировать экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Дети до 18 лет
|2370 ₽
|Стандартный билет
|2510 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города на ж/д вокзале Минска
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу и воскресенье в 09:30
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Диана — Организатор в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 26650 туристов
Откройте для себя все многообразие культурных, исторических и архитектурных ценностей Беларуси, познакомьтесь с её традициями, загляните в уникальные музеи и туристические комплексы! Маршруты наших экскурсий подарят вам незабываемые эмоции и
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 216 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Дата посещения: 12 апр 2026
Поездка понравилась, все отлично организовано.
Большое спасибо экскурсоводу Людмила.
Большое спасибо экскурсоводу Людмила.
Вам был полезен этот отзыв?
Сложно представить человека, которого может оставить равнодушным это место: остовы навсегда опустевших изб, колокольный набат, имена тех, кто больше никогда не вернется домой, разносящийся колокольный набат над местом невыносимого горя
Вам был полезен этот отзыв?
Несмотря на дождливую и холодную погоду,экскурсовод приложила все усилия доя достойной подачи и максимального погружения в данную экскурсию. Спасибо! До слёз и полного осознания горя от трагедии того времени! Люди,берегите мир! Любите жизнь и всех людей!
Вам был полезен этот отзыв?
Замечательно организовано. Очень интересная экскурсия, как по пути в Хатынь, так и непосредственно там! Организаторы учли мои пожелания и предусмотрели все для нашего комфорта. Очень советую побывать в этом месте
Вам был полезен этот отзыв?
K
Поездка прошла на очень комфортном автобусе. Отдельно хочется отметить организацию: гид собрала нашу группу четко и без суеты, обеспечив идеальный порядок на протяжении всего маршрута.
Саму экскурсию по территории комплекса для
Саму экскурсию по территории комплекса для
Вам был полезен этот отзыв?
Мы в Беларуси впервые и хотели посетить все наиболее значимые места. Хатынь - одно из них. Группа дружно собралась и мы поехали на комфортабельном автобусе. Непростое место в плане энергетики.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Минска
Похожие экскурсии на «Автобусная экскурсия в Хатынь из Минска»
Групповая
В трендеХатынь и Курган Славы: групповая экскурсия из Минска
Отправьтесь на групповую экскурсию из Минска к памятникам Хатынь и Курган Славы. Узнайте о военной истории Беларуси с профессиональным гидом
Начало: На площади Свободы
Сегодня в 14:30
Завтра в 15:00
2450 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Минска к Хатыни и Кургану Славы
Комфортное путешествие к мемориалу Хатынь и Кургану Славы. Узнайте о судьбах мирных жителей и ощутите величие памяти, возвращаясь в Минск
12 авг в 00:30
13 авг в 00:30
от 9000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Трансфер из Минска «Хатынь: память, которую мы храним»
С комфортом добраться до комплекса на месте деревни, стёртой с лица земли в годы ВОВ
Завтра в 01:30
11 авг в 01:30
от 12 000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия из Минска к мемориальным комплексам "Хатынь" и "Курган Славы"
Увидеть монументальное воплощение мужества белорусского народа и узнать о трагедии местных жителей
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 17 700 ₽ за всё до 3 чел.
2510 ₽ за человека