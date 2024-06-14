По необычным местам Беларуси: колоритный Могилёв и уютный Бобруйск

Побывать на родине Бобруйского зефира, посетить синагогу и насладиться местной кухней
Отправляемся в Могилёв, живописно разместившийся на берегах Днепра.

Здесь полюбуемся старинной архитектурой, увидим Статут Великого Княжества Литовского 1588 года в местном музее, поднимемся на башню ратуши и увидим весь город как
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на ладони с высоты 47 метров. Посетим роскошный дворцово-парковый ансамбль Булгаков в стиле классицизма.

А затем продолжим наше путешествие в Бобруйске, где вас ждёт необычная экскурсия по действующей синагоге с раввином. После знакомства с еврейскими традициями и обычаями вы сможете попробовать кошерную еду.

В стоимость тура мы включили не только 2-разовое питание и проживание, но и посещение бассейна или SPA-центра для максимального релакса.

По необычным местам Беларуси: колоритный Могилёв и уютный Бобруйск
По необычным местам Беларуси: колоритный Могилёв и уютный Бобруйск
По необычным местам Беларуси: колоритный Могилёв и уютный Бобруйск
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00

Описание тура

Организационные детали

Оплату за тур необходимо внести полностью до начала путешествия.

Проживание. Будем жить в гостинице «Беларусь» 3* с бассейном или в «Виктория&СПА» 4*со SPA-центром и бассейном в Минске; в отеле «Могилёв» 3* или «Атриум» 4* c бассейном в Могилёве, 2-местное размещение. За доплату возможно 1-местное проживание.

В стоимость тура включено посещение бассейна (2 часа) в гостинице «Беларусь» или SPA-центра в отеле «Виктория&СПА». Для проживающих в отеле «Атриум» доступно безлимитное посещение акватермальной зоны SPA-центра SPA Nebo Lounge (бассейн, русская, турецкая, финская ба¬ня, соляная комната, каменная сауна и др.).

Стоимость тура указана за 1 человека при 2-местном размещении в отелях «Беларусь» и «Могилёв».

Питание. В программу включены 3 завтрака (шведский стол) и 3 обеда. Ужины оплачиваются отдельно.

Дети. Возможно участие с 6 лет. Скидка для детей 6-16 лет — 1500 руб. Стоимость тура для детей 6-16 лет при размещении на дополнительном месте — минус 20% от цены взрослых (кроме семейных номеров и номеров «Люкс»). Стоимость тура для детей без предоставления места для проживания — 11 000 руб.

Программа тура по дням

1 день

Старинный и современный Минск

Встретим вас у вагона поезда на ж. -д. вокзале Минска и отвезём в гостиницу, где вы позавтракаете. В 11:00 начнём обзорную экскурсию по столице. Длительность — 4 часа.

Увидим Петро-Павловский собор 17 века и костёл Святого Симеона и Святой Елены 20 века, побываем на старинной улице Немигу, которая шла от самого Минского замка.

В Верхнем городе полюбуемся зданием ратуши, гостиным двором, торговыми рядами и монастырскими комплексами. Здесь соседствуют православные и католические соборы.

Сделаем красивые фотографии на площади Свободы, а затем увидим и постройки эпохи конструктивизма и современные сооружения: Национальную библиотеку и Минск-арену.

Прогуляемся по Троицкому предместью — кварталу на берегу реки Свислочь со старинными разноцветными домиками с черепичной крышей, уютными кафе и сувенирными лавками.

После обеда — свободное время. Ночевать будем в Минске.

Старинный и современный МинскСтаринный и современный МинскСтаринный и современный МинскСтаринный и современный Минск
2 день

Экскурсия по Могилёву и мемориальный комплекс «Буйничское поле»

Позавтракаем, выселимся из гостиницы и в 08:00 отправимся в Могилёв. По прибытии сразу начнём экскурсию по городку на берегах Днепра: будем любоваться старинными домами и зданиями 18-19 веков. Осмотрим Могилёвскую ратушу и заглянем внутрь, где теперь находится Музей истории Могилёва. Здесь хранится Статут Великого Княжества Литовского 1588 года!

За невероятным видом на город поднимемся на обзорную площадку башни ратуши высотой 47 метров. Сделаем эффектные фотографии и продолжим знакомство с городом. На очереди — Свято-Никольский женский монастырь. Заглянем в Никольскую церковь 17 века, чтобы увидеть невероятный многоярусный иконостас. Ещё осмотрим храм Святого Станислава, Трёхсвятительский собор и дворец Конисского.

Остановимся у здания городского театра, где расположилась скульптура дамы с собачкой. А ещё рядом находится необычная площадь со скульптурой звездочёта, вокруг которой выстроились стулья со знаками зодиака. Прогуляемся по колоритной пешеходной улице и пообедаем в ресторане в центре.

Посетим мемориальный комплекс «Буйничское поле», где в 1941 году велись бои во время обороны Могилёва. Именно здесь по завещанию Константина Симонова был развеян его прах. Рядом расположена этнографическая композиция «Белорусская деревня». У вас будет время для самостоятельной прогулки по окрестностям и сувенирным лавкам.

Экскурсия по Могилёву и мемориальный комплекс «Буйничское поле»Экскурсия по Могилёву и мемориальный комплекс «Буйничское поле»Экскурсия по Могилёву и мемориальный комплекс «Буйничское поле»Экскурсия по Могилёву и мемориальный комплекс «Буйничское поле»
3 день

Дворец в Жиличах и достопримечательности Бобруйска

После завтрака поедем в Жиличи. Посетим дворцово-парковый ансамбль Булгаков в стиле классицизма. Только недавно здесь завершилась реконструкция, теперь парадные залы и жилые комнаты вновь сияют великолепием и поражают роскошным убранством.

Дальше отправимся в Бобруйск. После обеда в центре начнём экскурсию по старинному городку, где смешались европейская и славянская архитектурные традиции. Увидим здание бывшей гимназии Ханны Лазаревой и особняк купчихи Канцельсон с мезонином. Посетим действующую синагогу. Раввин познакомит нас с особенностями еврейских культуры и культа. Желающие смогут попробовать кошерные блюда.

Полюбуемся Свято-Георгиевской церковью и Свято-Никольским собором и пойдём гулять по «Социалке», как прозвали местные Социалистическую пешеходную улицу. Увидим костёл Девы Марии и мемориал — Аллею Праведников народов мира.

Обязательно посетим Бобруйскую крепость 19 века. Сооружение выстояло осаду наполеоновских войск!

А ещё советуем вам самостоятельно заглянуть в фирменный магазин местной кондитерской фабрики «Красный пищевик», чтобы купить коробочку зефира с шоколадными фигурками бобра. В 17:00 поедем назад в Минск. Прибудем на ж. -д. вокзал в 19:30.

Дворец в Жиличах и достопримечательности БобруйскаДворец в Жиличах и достопримечательности БобруйскаДворец в Жиличах и достопримечательности БобруйскаДворец в Жиличах и достопримечательности БобруйскаДворец в Жиличах и достопримечательности БобруйскаДворец в Жиличах и достопримечательности БобруйскаДворец в Жиличах и достопримечательности Бобруйска

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет20 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание: 3 завтрака (шведский стол) и 3 обеда
  • Проживание
  • Встреча на вокзале и трансфер до отеля
  • Трансферы на автобусе туристического класса
  • Экскурсии по программе
  • Входные билеты на объекты экскурсий
  • Посещение бассейна или SPA-центра в отеле, в зависимости от выбора гостиницы
Что не входит в цену
  • Билеты до Минска и обратно
  • Ужины
  • Доплата за 1-местное размещение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ж. - д. вокзал Минска, 07:00
Завершение: Ж. - д. вокзал Минска, 19:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Минска

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиИстория и архитектураЛетниеАктивный отдыхВсе туры3-дневные турыСвятые местаГастрономическиеПопулярные места

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