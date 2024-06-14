Здесь полюбуемся старинной архитектурой, увидим Статут Великого Княжества Литовского 1588 года в местном музее, поднимемся на башню ратуши и увидим весь город как
Описание тура
Организационные детали
Оплату за тур необходимо внести полностью до начала путешествия.
Проживание. Будем жить в гостинице «Беларусь» 3* с бассейном или в «Виктория&СПА» 4*со SPA-центром и бассейном в Минске; в отеле «Могилёв» 3* или «Атриум» 4* c бассейном в Могилёве, 2-местное размещение. За доплату возможно 1-местное проживание.
В стоимость тура включено посещение бассейна (2 часа) в гостинице «Беларусь» или SPA-центра в отеле «Виктория&СПА». Для проживающих в отеле «Атриум» доступно безлимитное посещение акватермальной зоны SPA-центра SPA Nebo Lounge (бассейн, русская, турецкая, финская ба¬ня, соляная комната, каменная сауна и др.).
Стоимость тура указана за 1 человека при 2-местном размещении в отелях «Беларусь» и «Могилёв».
Питание. В программу включены 3 завтрака (шведский стол) и 3 обеда. Ужины оплачиваются отдельно.
Дети. Возможно участие с 6 лет. Скидка для детей 6-16 лет — 1500 руб. Стоимость тура для детей 6-16 лет при размещении на дополнительном месте — минус 20% от цены взрослых (кроме семейных номеров и номеров «Люкс»). Стоимость тура для детей без предоставления места для проживания — 11 000 руб.
Программа тура по дням
Старинный и современный Минск
Встретим вас у вагона поезда на ж. -д. вокзале Минска и отвезём в гостиницу, где вы позавтракаете. В 11:00 начнём обзорную экскурсию по столице. Длительность — 4 часа.
Увидим Петро-Павловский собор 17 века и костёл Святого Симеона и Святой Елены 20 века, побываем на старинной улице Немигу, которая шла от самого Минского замка.
В Верхнем городе полюбуемся зданием ратуши, гостиным двором, торговыми рядами и монастырскими комплексами. Здесь соседствуют православные и католические соборы.
Сделаем красивые фотографии на площади Свободы, а затем увидим и постройки эпохи конструктивизма и современные сооружения: Национальную библиотеку и Минск-арену.
Прогуляемся по Троицкому предместью — кварталу на берегу реки Свислочь со старинными разноцветными домиками с черепичной крышей, уютными кафе и сувенирными лавками.
После обеда — свободное время. Ночевать будем в Минске.
Экскурсия по Могилёву и мемориальный комплекс «Буйничское поле»
Позавтракаем, выселимся из гостиницы и в 08:00 отправимся в Могилёв. По прибытии сразу начнём экскурсию по городку на берегах Днепра: будем любоваться старинными домами и зданиями 18-19 веков. Осмотрим Могилёвскую ратушу и заглянем внутрь, где теперь находится Музей истории Могилёва. Здесь хранится Статут Великого Княжества Литовского 1588 года!
За невероятным видом на город поднимемся на обзорную площадку башни ратуши высотой 47 метров. Сделаем эффектные фотографии и продолжим знакомство с городом. На очереди — Свято-Никольский женский монастырь. Заглянем в Никольскую церковь 17 века, чтобы увидеть невероятный многоярусный иконостас. Ещё осмотрим храм Святого Станислава, Трёхсвятительский собор и дворец Конисского.
Остановимся у здания городского театра, где расположилась скульптура дамы с собачкой. А ещё рядом находится необычная площадь со скульптурой звездочёта, вокруг которой выстроились стулья со знаками зодиака. Прогуляемся по колоритной пешеходной улице и пообедаем в ресторане в центре.
Посетим мемориальный комплекс «Буйничское поле», где в 1941 году велись бои во время обороны Могилёва. Именно здесь по завещанию Константина Симонова был развеян его прах. Рядом расположена этнографическая композиция «Белорусская деревня». У вас будет время для самостоятельной прогулки по окрестностям и сувенирным лавкам.
Дворец в Жиличах и достопримечательности Бобруйска
После завтрака поедем в Жиличи. Посетим дворцово-парковый ансамбль Булгаков в стиле классицизма. Только недавно здесь завершилась реконструкция, теперь парадные залы и жилые комнаты вновь сияют великолепием и поражают роскошным убранством.
Дальше отправимся в Бобруйск. После обеда в центре начнём экскурсию по старинному городку, где смешались европейская и славянская архитектурные традиции. Увидим здание бывшей гимназии Ханны Лазаревой и особняк купчихи Канцельсон с мезонином. Посетим действующую синагогу. Раввин познакомит нас с особенностями еврейских культуры и культа. Желающие смогут попробовать кошерные блюда.
Полюбуемся Свято-Георгиевской церковью и Свято-Никольским собором и пойдём гулять по «Социалке», как прозвали местные Социалистическую пешеходную улицу. Увидим костёл Девы Марии и мемориал — Аллею Праведников народов мира.
Обязательно посетим Бобруйскую крепость 19 века. Сооружение выстояло осаду наполеоновских войск!
А ещё советуем вам самостоятельно заглянуть в фирменный магазин местной кондитерской фабрики «Красный пищевик», чтобы купить коробочку зефира с шоколадными фигурками бобра. В 17:00 поедем назад в Минск. Прибудем на ж. -д. вокзал в 19:30.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|20 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание: 3 завтрака (шведский стол) и 3 обеда
- Проживание
- Встреча на вокзале и трансфер до отеля
- Трансферы на автобусе туристического класса
- Экскурсии по программе
- Входные билеты на объекты экскурсий
- Посещение бассейна или SPA-центра в отеле, в зависимости от выбора гостиницы
Что не входит в цену
- Билеты до Минска и обратно
- Ужины
- Доплата за 1-местное размещение