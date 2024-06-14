Оплату за тур необходимо внести полностью до начала путешествия.

Проживание. Будем жить в гостинице «Беларусь» 3* с бассейном или в «Виктория&СПА» 4*со SPA-центром и бассейном в Минске; в отеле «Могилёв» 3* или «Атриум» 4* c бассейном в Могилёве, 2-местное размещение. За доплату возможно 1-местное проживание.

В стоимость тура включено посещение бассейна (2 часа) в гостинице «Беларусь» или SPA-центра в отеле «Виктория&СПА». Для проживающих в отеле «Атриум» доступно безлимитное посещение акватермальной зоны SPA-центра SPA Nebo Lounge (бассейн, русская, турецкая, финская ба¬ня, соляная комната, каменная сауна и др.).

Стоимость тура указана за 1 человека при 2-местном размещении в отелях «Беларусь» и «Могилёв».

Питание. В программу включены 3 завтрака (шведский стол) и 3 обеда. Ужины оплачиваются отдельно.

Дети. Возможно участие с 6 лет. Скидка для детей 6-16 лет — 1500 руб. Стоимость тура для детей 6-16 лет при размещении на дополнительном месте — минус 20% от цены взрослых (кроме семейных номеров и номеров «Люкс»). Стоимость тура для детей без предоставления места для проживания — 11 000 руб.